Ông Nguyễn Văn Khoa tiếp tục giữ chức Chủ tịch VINASA

Ngày 14/8 vừa qua, Đại hội Đại biểu toàn quốc Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA) lần thứ VI, nhiệm kỳ 2026-2031 đã được tổ chức tại Hà Nội.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành VINASA khóa VI, nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 77 Thành viên; Ban Kiểm tra gồm 3 thành viên. Ông Nguyễn Văn Khoa, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần FPT, tiếp tục được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch VINASA.

Ban Chấp hành khóa VI quy tụ các lãnh đạo doanh nghiệp công nghệ số, viễn thông, công nghệ mới, các chuyên gia và đại diện các cơ sở đào tạo, nghiên cứu. Trong cơ cấu 11 lãnh đạo chủ chốt, các Phó Chủ tịch gồm ông Lê Xuân Hoà, ông Lữ Thành Long, ông Lâm Nguyễn Hải Long, ông Ngô Diên Hy, ông Nguyễn Tử Quảng, ông Lâm Quang Nam, ông Đoàn Thanh Tám, ông Nguyễn Bá Diệp, ông Nguyễn Đức Quang và ông Nguyễn Cao Cường; bà Nguyễn Thị Thu Giang tiếp tục giữ vai trò Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký.

Toàn cảnh Đại hội. (Ảnh: VINSA)

Chiến lược VINASA 2026-2030 xác định mục tiêu không phải là mở thêm nhiều chương trình, mà là liên kết, tái sử dụng và nâng cao giá trị của những tài sản VINASA đã có, đồng thời hợp nhất các dữ liệu, nền tảng và mạng lưới trùng lặp, thu hẹp hoặc dừng những hoạt động không chứng minh được giá trị.

Đây là bước chuyển từ cách tiếp cận dựa nhiều vào hoạt động sang cách tiếp cận dựa trên năng lực và kết quả. Đến năm 2030, VINASA hướng tới trở thành tổ chức dẫn dắt và đại diện có uy tín hàng đầu của ngành công nghệ số Việt Nam; kiến tạo tri thức, điều phối hệ sinh thái và xúc tác đổi mới sáng tạo, tạo giá trị về thị trường, chính sách, tri thức và uy tín cho doanh nghiệp, góp phần đưa công nghiệp công nghệ số Việt Nam vươn tầm toàn cầu.

Đại hội cũng vạch ra 6 chuyển dịch chiến lược cho nhiệm kỳ 2026-2031

- Từ quy mô sang giá trị: lấy năng suất, giá trị gia tăng, sản phẩm, nền tảng, sở hữu trí tuệ và kết quả kinh doanh làm trọng tâm.

- Từ phần mềm/công nghệ thông tin sang công nghiệp công nghệ số: lấy AI làm năng lực xuyên suốt, đồng thời thúc đẩy các công nghệ chiến lược phù hợp với lợi thế Việt Nam.

- Từ cung cấp nguồn lực sang kiến tạo giá trị: nâng dần năng lực tư vấn, sản phẩm, nền tảng, sở hữu trí tuệ và mô hình kinh doanh gắn với kết quả.

- Từ tổ chức hoạt động sang kiến tạo ngành: tăng năng lực đại diện, tri thức, điều phối hệ sinh thái và giải quyết các bài toán chung.

- Từ xúc tiến ra nước ngoài sang tạo giá trị toàn cầu: hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng năng lực, khách hàng, đối tác, thương hiệu và hiện diện dài hạn tại thị trường quốc tế.

- Từ hỗ trợ riêng lẻ sang xây dựng năng lực dùng chung của ngành: phát triển dữ liệu, tri thức, chuyên gia, tiêu chuẩn, niềm tin số, nền tảng thị trường và mạng lưới quốc tế.

Nghị quyết cũng xác định 9 nhóm nhiệm vụ trọng tâm: nâng cao năng lực đại diện ngành và chính sách; xây dựng VINASA thành trung tâm tri thức và thông tin chiến lược; thúc đẩy công nghệ chiến lược và chuyển đổi lấy AI làm động lực; tổ chức phát triển thị trường theo chuỗi "Bài toán - Giải pháp - Thử nghiệm - Dự án - Nhân rộng"; phát triển tiêu chuẩn, niềm tin số và năng lực cạnh tranh quốc tế; chuyển hoạt động quốc tế từ xúc tiến sang phát triển thị trường; phát triển nhân lực và liên kết đại học - doanh nghiệp; đổi mới mô hình hội viên và điều phối hệ sinh thái; đổi mới quản trị và nâng cao năng lực VINASA.

Ông Nguyễn Văn Khoa nhấn mạnh, VINASA sẽ phát huy sức mạnh của hơn hai thập kỷ xây dựng cộng đồng; lấy hội viên làm trung tâm, tri thức làm nền tảng, công nghệ và đổi mới sáng tạo làm động lực, thị trường làm thước đo, hợp tác làm phương thức và giá trị tạo ra làm kết quả. (Ảnh: VINASA)

Ông Nguyễn Văn Khoa, Chủ tịch VINASA, chia sẻ: "Với doanh nghiệp công nghệ, tôi nhìn thấy một thời cơ rất lớn. Nhưng thời cơ không tự trở thành cơ hội. Cơ hội chỉ thuộc về những doanh nghiệp nhìn thấy sớm hơn, chuyển đổi nhanh hơn, có năng lực tốt hơn và biết hợp tác để làm những việc lớn hơn khả năng của riêng mình. VINASA sẽ phát huy sức mạnh của hơn hai thập kỷ xây dựng cộng đồng; lấy hội viên làm trung tâm, tri thức làm nền tảng, công nghệ và đổi mới sáng tạo làm động lực, thị trường làm thước đo, hợp tác làm phương thức và giá trị tạo ra làm kết quả."

Đại hội Đại biểu toàn quốc VINASA lần thứ VI diễn ra trong một thời điểm có ý nghĩa đặc biệt đối với cộng đồng doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam, khi Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đang được triển khai sâu rộng trên phạm vi cả nước.

Việc VINASA tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2026-2031 không chỉ có ý nghĩa đối với hoạt động của một hiệp hội ngành nghề, mà còn được kỳ vọng tạo thêm một lực lượng kết nối và thúc đẩy cộng đồng doanh nghiệp công nghệ số cùng tham gia hiện thực hóa các mục tiêu của Nghị quyết 57./.

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thực sự tạo ra năng suất mới Các chuyên gia cho rằng chính sách khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phải được đo bằng năng suất, giá trị gia tăng và năng lực cạnh tranh, với doanh nghiệp là trung tâm của quá trình thực thi.