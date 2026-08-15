Trí tuệ nhân tạo: AI len sâu vào cuộc đua tranh cử Quốc hội Mỹ

Trí tuệ Nhân tạo (AI) đang ngày càng trở thành một chủ đề nổi bật trong các chiến dịch tranh cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ.

Theo phân tích của báo The Washington Post công bố ngày 14/8, gần 40% chiến dịch tranh cử trong cuộc bầu cử Quốc hội Mỹ giữa nhiệm kỳ năm nay đề cập đến Trí tuệ Nhân tạo trên các trang web của ứng cử viên.

Phân tích được thực hiện dựa trên khoảng 1.200 trang web của các ứng cử viên tham gia tranh cử. Theo The Washington Post, cả các ứng cử viên đảng Dân chủ và Cộng hòa đều có xu hướng đề cập đến những vấn đề liên quan Trí tuệ Nhân tạo trên trang web tranh cử với tần suất cao hơn một số chủ đề chính trị truyền thống như Israel, sản xuất và phân biệt chủng tộc.

Sự nổi lên của Trí tuệ Nhân tạo trong các chiến dịch tranh cử phản ánh tầm quan trọng ngày càng tăng của công nghệ này trong đời sống kinh tế, xã hội và chính sách của Mỹ. Các vấn đề được quan tâm bao gồm cách thức quản lý công nghệ, tác động của Trí tuệ Nhân tạo đối với việc làm và khả năng cạnh tranh của nền kinh tế.

The Washington Post nhận định Trí tuệ Nhân tạo có thể trở thành vấn đề cấp bách hơn trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2028.

Một số nhân vật có khả năng tham gia cuộc đua, trong đó có Phó Tổng thống JD Vance và Thống đốc bang California Gavin Newsom, đã bắt đầu đưa ra quan điểm về cách thức quản lý công nghệ này.

Mỹ sẽ tiến hành bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ vào ngày 3/11 tới để bầu 35 ghế Thượng viện và toàn bộ 435 ghế Hạ viện. Các nhà phân tích cho rằng đảng Cộng hòa có nguy cơ mất quyền kiểm soát Hạ viện vào tay đảng Dân chủ.

Theo các chuyên gia, nguy cơ này xuất phát một phần từ việc tỷ lệ ủng hộ chính quyền Mỹ suy giảm trong bối cảnh chiến dịch quân sự nhằm vào Iran vẫn chưa có hồi kết, cùng với tình trạng giá cả gia tăng./.

Làn sóng thoái vốn đón đầu kỷ nguyên AI tại Mỹ Các ngân hàng Mỹ đang xúc tiến chào bán cổ phần tại nhiều doanh nghiệp lớn như Netrality Data Centers, Edged, và EdgeCore Digital Infrastructure với các tài sản trải dài từ miền Đông sang Tây nước Mỹ.

​

​

​

​