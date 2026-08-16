Indonesia cảnh báo nguy cơ sau trận động đất có độ lớn 7,7

Indonesia tiếp tục cảnh giác trước nguy cơ dư chấn và các tác động thứ cấp sau trận động đất có độ lớn 7,7 xảy ra ngoài khơi đảo Flores, tỉnh Đông Nusa Tenggara (NTT) ngày 15/8.

Các chuyên gia cảnh báo rung chấn tiếp diễn có thể gây thêm thiệt hại đối với những công trình đã bị ảnh hưởng, trong khi nguy cơ sạt lở và các vấn đề địa chất khác cần tiếp tục được theo dõi.

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, Cơ quan Khí tượng, Khí hậu và Địa vật lý Indonesia (BMKG) đã ghi nhận 235 dư chấn sau trận động đất chính, với độ lớn từ 2,5 đến 6,2 tính đến 14h ngày 15/8. Đáng chú ý, hoạt động dư chấn chưa có dấu hiệu suy giảm đáng kể.

Sáng 16/8, cơ quan này tiếp tục ghi nhận một trận động đất 5,2 độ tại khu vực phía Đông Bắc huyện Đông Manggarai, tỉnh Đông Nusa Tenggara. Xác định trận động đất này không gây nguy cơ sóng thần, nhưng BMKG khuyến cáo người dân đề phòng các dư chấn có thể tiếp tục xảy ra.

Thực tế tại Maumere, thành phố ở phía Đông đảo Flores, các cơ sở y tế cũng đang chủ động ứng phó với nguy cơ rung lắc tiếp diễn. Bệnh viện TC Hillers đã chuyển hoạt động điều trị sang khu vực ngoài trời, bố trí bệnh nhân và người dân bị ảnh hưởng trong các lều tạm nhằm giảm rủi ro trong trường hợp xảy ra thêm dư chấn.

Theo cơ quan trên, trận động đất lớn ngày 15/8 có độ sâu chấn tiêu khoảng 15 km và bắt nguồn từ đới đứt gãy nghịch Flores Back-Arc Thrust. Cấu trúc địa chất này có khả năng tạo ra các trận động đất có độ lớn lên tới khoảng 7,8-7,9.

Giáo sư Irwan Meilano, chuyên gia động đất thuộc Viện Công nghệ Bandung (ITB), nhận định vị trí và cơ chế của trận động đất lần này có những điểm tương đồng với trận động đất ở Flores năm 1992, có độ lớn 7,9, từng gây sóng thần lớn.

Ông cho rằng một trong những yếu tố khiến thảm họa năm 1992 trở nên nghiêm trọng là sạt lở dưới đáy biển, qua đó làm gia tăng độ lớn của sóng thần. Vì vậy, cần tiếp tục theo dõi nguy cơ các biến động địa chất dưới biển.

Ông Irwan cũng cảnh báo các dư chấn có độ lớn trên 6 có thể gây thiệt hại đáng kể đối với những công trình đã suy yếu trước đó. Vì vậy, cần ưu tiên kiểm tra độ an toàn của trường học, cơ sở y tế và các công trình công cộng, bởi đây là những hạ tầng thiết yếu phục vụ cứu hộ và khắc phục hậu quả thiên tai.

Trong khi đó, mặc dù cảnh báo sóng thần đã được gỡ bỏ, nhưng BMKG vẫn khuyến cáo người dân cần tiếp tục cảnh giác, theo dõi thông tin chính thức và tránh lan truyền những thông tin chưa được kiểm chứng./.

Hai trận động đất mạnh trong 12 giờ, Indonesia căng mình ứng phó Hai trận động đất mạnh liên tiếp xảy ra tại Indonesia trong ngày 15/8, khiến ít nhất 40 người thiệt mạng, 50 người bị thương và gây nhiều khó khăn cho công tác cứu hộ trên đảo Flores.