Nghệ An: Phá chuyên án lớn đường dây rút trộm dầu diezen ngành đường sắt

Chiều 16/8, thông tin từ Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Nghệ An cho biết: Đơn vị vừa chủ trì, phối hợp Phòng An ninh điều tra phá thành công chuyên án "Tham ô tài sản" xảy ra tại Chi nhánh Xí nghiệp Đầu máy Hà Nội, bắt giữ nhóm đối tượng chuyên rút trộm dầu diezen từ đầu máy khi tàu vào dừng đỗ ở Ga Vinh.

Qua điều tra, Cơ quan Công an xác định, cầm đầu đường dây bơm hút trộm dầu là Nguyễn Đình Kiên (sinh năm 1983), trú tại phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An.

Kiên là lái tàu hỏa thuộc Xí nghiệp Đầu máy Hà Nội Nội, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam VNR (là Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu, quản lý và khai thác hệ thống cơ sở hạ tầng mạng đường sắt quốc gia).

Lợi dụng tính chất công việc được giao, hơn 1 năm trở lại đây Nguyễn Đình Kiên cấu kết với số đối tượng khác thiết lập 1 đường dây khép kín từ khâu hút trộm dầu, vận chuyển đến khâu tiêu thụ nhằm “Tham ô tài sản” tại Chi nhánh Xí nghiệp Đầu máy Hà Nội.

Tham gia đường dây của Kiên ngoài lái tàu hỏa còn có đối tượng là lao động tự do, chủ cửa hàng xăng dầu và cả kỹ thuật viên bệnh viện...

Để thực hiện hành vi phạm tội, vào khoảng 0h đến 5h hàng đêm, Nguyễn Đình Kiên chỉ đạo 2 đối tượng đồng bọn điều khiển xe tải loại 1,5 tấn thùng đóng kín, bên trong có 1 bồn chứa, dung tích khoảng 1.000 lít đến đậu sát bờ rào Ga Vinh, sau đó đối tượng kết nối hệ thống bơm hút dầu đã được lắp đặt từ xe tải với hệ thống hút dầu từ đầu máy tàu đỗ bên trong sân ga qua đường ống nhựa được đối tượng chôn ngầm sẵn dưới đường ray.

Các đối tượng hút trộm dầu từ tàu D19E978 bị bắt giữ. (Ảnh: TTXVN phát)

Trong Ga Vinh, Nguyễn Đình Kiên cùng 1 đối tượng khác trực tiếp thông đồng nhân viên lái tàu để mở van hút trộm dầu từ đầu máy trong lúc tàu dừng đỗ.

Đáng nói, Nguyễn Đình Kiên và đồng bọn tính toán rất kỹ về thời gian và cách thức thực hiện hành vi phạm tội khi chọn thời điểm đêm muộn, thời gian hút trộm dầu chỉ từ 5-10 phút, mỗi lần hút khoảng 200-600 lít dầu, mỗi đêm hút từ 3-5 đầu máy.

Sau khi thực hiện hành vi, Nguyễn Đình Kiên và đồng bọn lái xe tải chở dầu về nhà Kiên cất giấu, đợi đến sáng chở đi tiêu thụ.

Sau thời gian theo dõi, rạng sáng 30/7/2026, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An, Phòng An ninh kinh tế chủ trì, phối hợp Phòng An ninh điều tra phá thành công chuyên án, bắt giữ Nguyễn Đình Kiên và 7 đối tượng trong lúc nhóm đối tượng này hút trộm hàng trăm lít dầu từ tàu D19E978 tại Ga Vinh.

Tang vật thu và tạm giữ 3 xe ôtô tải, 2.400 lít dầu diezen cùng nhiều đồ vật và tài liệu mà đối tượng sử dụng để phạm tội. Mở rộng chuyên án, đến ngày 8/8/2026, Cơ quan Công an khởi tố 21 đối tượng trong đường dây rút trộm dầu diezen ngành đường sắt do Nguyễn Đình Kiên cầm đầu.

Bước đầu làm rõ, tính từ tháng 7/2025 đến tháng 7/2026, Nguyễn Đình Kiên bán hàng trăm nghìn lít dầu với giá thấp hơn giá thị trường từ 2.800 đồng đến 4.000 đồng/lít ra thị trường, thu lợi bất chính hơn 4,5 tỷ đồng.

Việc phá thành công chuyên án là chiến công đặc biệt xuất sắc mà Phòng An ninh kinh tế chủ trì, phối hợp Phòng An ninh điều tra và đơn vị tham gia, qua đó ngăn chặn hành vi gây thiệt hại cho kinh tế Nhà nước, an ninh năng lượng, trật tự an toàn giao thông đường sắt.

Đây cũng là chuyên án lớn nhất từ trước đến nay liên quan tới hành vi “Tham ô tài sản” trong ngành đường sắt mà Công an Nghệ An triệt xóa./.

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