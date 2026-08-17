Khánh Hòa: Cảnh cáo một Phó hiệu trưởng do vi phạm quy chế thi tốt nghiệp

Ngày 17/8, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa cho biết đã ra quyết định kỷ luật đối với viên chức quản lý vì đã vi phạm quy chế thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026 khi làm nhiệm vụ tại điểm thi Trường Trung học phổ thông Ngô Gia Tự (phường Bắc Cam Ranh).

Cụ thể, Sở thi hành kỷ luật đối với ông T.H.T, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Hà Huy Tập (phường Tây Nha Trang) bằng hình thức cảnh cáo, thời gian thi hành kỷ luật là 12 tháng.

Lý do là ông đã vi phạm quy chế thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026 theo Thông báo số 78/TB-SGDĐT ngày 11/8/2026 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa về kết quả rà soát, xác minh một số cán bộ quản lý, giáo viên làm nhiệm vụ tại điểm thi Trường Trung học phổ thông Ngô Gia Tự.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo, các giáo viên khác làm nhiệm vụ coi thi, để xảy ra sai sót trong tại phòng số 0577 của điểm thi Trường Trung học phổ thông Ngô Gia Tự sẽ do các đơn vị, địa phương quản lý viên chức, giáo viên đó có hình thức xử lý kỷ luật phù hợp theo quy định.

Hội đồng thi Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026 tỉnh Khánh Hòa trước đó đã tổ chức cuộc họp, thảo luận và thống nhất xử lý nghiêm trường hợp thí sinh vi phạm quy chế thi, tại điểm thi Trường Trung học phổ thông Ngô Gia Tự (phường Bắc Cam Ranh).

Thí sinh vi phạm tại phòng số 0577 bị hủy kết quả toàn bộ bài thi/môn thi căn cứ theo quy định tại khoản 3, Điều 57 của Thông tư số 24/2024/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trước đó, phóng viên TTXVN đưa tin trên mạng xã hội có tài khoản facebook “V.V” đăng tải thông tin 1 thí sinh tại điểm thi Trường Trung học phổ thông Ngô Gia Tự (phường Bắc Cam Ranh) bị phát hiện mang điện thoại vào cuối buổi thi bài thi tự chọn (môn thi thứ nhất) của Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026, thế nhưng giám thị coi thi không lập biên bản và đình chỉ thi đối với thí sinh vi phạm.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa đã thành lập Tổ kiểm tra và xử lý thông tin, bằng chứng vi phạm quy chế thi của vụ việc trên. Kết quả xác minh cho thấy có thông tin đúng như phản ánh trên mạng xã hội./.

Khánh Hòa: Hủy kết quả của thí sinh vi phạm quy chế trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT Hội đồng thi Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026 tỉnh Khánh Hòa vừa tổ chức cuộc họp, thống nhất xử lý nghiêm trường hợp thí sinh vi phạm quy chế thi, nhằm đảm bảo công bằng và minh bạch.