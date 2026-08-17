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Gắn kết cộng đồng, lan tỏa tinh thần ASEAN ở New York

Đây là hoạt động thường niên tăng cường tình hữu nghị, đoàn kết và tinh thần cộng đồng giữa các nước thành viên, lan tỏa hình ảnh một Cộng đồng ASEAN đoàn kết, gần gũi và “thống nhất trong đa dạng”.

Thanh Tuấn-Trường Giang
Tập thể thành viên Phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc và các cơ quan bên cạnh tham dự Ngày Gia đình ASEAN tại New York năm 2026. (Ảnh: Thanh Tuấn/TTXVN)
Tập thể thành viên Phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc và các cơ quan bên cạnh tham dự Ngày Gia đình ASEAN tại New York năm 2026. (Ảnh: Thanh Tuấn/TTXVN)

Cuối tuần qua, tại ngoại ô thành phố New York (Mỹ), các phái đoàn thường trực tại Liên hợp quốc (LHQ) và Tổng lãnh sự quán các nước thành viên ASEAN đã tổ chức Ngày Gia đình ASEAN 2026 với sự tham dự của đông đảo các Đại sứ, Trưởng phái đoàn, cán bộ, nhân viên và thành viên gia đình.

Đặc biệt, đây là năm đầu tiên Timor-Leste tham dự sự kiện với tư cách thành viên chính thức của ASEAN.

Theo phóng viên TTXVN tại New York, mở đầu chương trình, các đại biểu dành một phút mặc niệm các nạn nhân của trận động đất và sóng thần xảy ra tại Indonesia sáng cùng ngày, bày tỏ sự cảm thông, chia sẻ và tinh thần đoàn kết của “Đại gia đình ASEAN” với chính phủ và nhân dân Indonesia.

Trong không khí thân tình, các Đại sứ, Trưởng phái đoàn, cán bộ và gia đình cùng tham gia nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao và trò chơi tập thể. Các hoạt động do các phái đoàn thành viên phối hợp tổ chức, tạo cơ hội giao lưu, tăng cường sự gắn kết giữa cán bộ, nhân viên và gia đình các nước ASEAN. Đại sứ Đỗ Hùng Việt-Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc-cùng các cán bộ và gia đình tích cực tham gia các hoạt động.

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Phần thi Kéo co nổi bật tại sự kiện. (Ảnh: Thanh Tuấn/TTXVN)

Ẩm thực tiếp tục là một điểm nhấn của Ngày Gia đình ASEAN. Mỗi nước giới thiệu những món ăn, đồ uống truyền thống, góp phần tạo nên không gian đa dạng về văn hóa và bản sắc của khu vực.

Gian hàng Việt Nam thu hút sự quan tâm với phở bò, nem rán, gỏi cuốn, cà phê sữa đá và trà chanh, mang đến những hương vị đặc trưng của Việt Nam.

Ngày Gia đình ASEAN 2026 do Phái đoàn Thường trực Philippines-Chủ tịch đương nhiệm Ủy ban ASEAN tại New York (ANYC)-điều phối. Đây là hoạt động thường niên góp phần tăng cường tình hữu nghị, đoàn kết và tinh thần cộng đồng giữa các nước thành viên, đồng thời lan tỏa hình ảnh một Cộng đồng ASEAN đoàn kết, gần gũi và “thống nhất trong đa dạng.”

Sự kiện được tổ chức tại nhiều thành phố trên thế giới, nơi các nước thành viên ASEAN có cơ quan đại diện ngoại giao./.

(TTXVN/Vietnam+)
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