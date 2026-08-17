Đời sống

Xe buýt lật khiến nhiều người thương vong tại Brazil

Sở Cứu hỏa bang Rio de Janeiro cho biết tai nạn xảy ra vào sáng sớm cùng ngày ở gần thành phố Petrópolis, một đô thị miền núi nằm ở phía Bắc Rio de Janeiro.

Phương Oanh

Ngày 16/8, lực lượng cứu hỏa Brazil thông báo ít nhất 8 người thiệt mạng khi một xe buýt bị lật tại khu vực đồi núi hiểm trở ở phía Bắc thành phố Rio de Janeiro.

Sở Cứu hỏa bang Rio de Janeiro cho biết tai nạn xảy ra vào sáng sớm cùng ngày ở gần thành phố Petrópolis, một đô thị miền núi nằm ở phía Bắc Rio de Janeiro.

Lực lượng cứu hỏa đã phải đào bới để tiếp cận và đưa một số hành khách ra ngoài. Tổng cộng có 49 người được ghi nhận tại hiện trường, trong đó 8 người đã tử vong.

Trong khi đó, truyền thông địa phương đưa tin có thêm 2 nạn nhân tử vong sau khi được đưa ra khỏi hiện trường. Theo các nguồn tin này, những người thiệt mạng gồm có 9 phụ nữ và một bé gái.

Tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra khá thường xuyên tại Brazil. Hồi tháng 2, một xe buýt trở về sau lễ hội tôn giáo ở vùng Đông Bắc đã lao khỏi đường và bị lật, khiến ít nhất 16 người thiệt mạng.

Tháng 10/2025, một tài xế xe buýt mất lái tại bang Pernambuco, Đông Bắc Brazil, khiến 17 người thiệt mạng./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Lật xe buýt #Thương vong #Tai nạn Brazil
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