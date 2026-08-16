Xe tải tự vận hành chạy thử nghiệm trên các tuyến cao tốc tại Mỹ

Aurora Innovation và Kodiak AI, hai công ty đang phát triển xe tải tự vận hành, đã được Cơ quan Quản lý Phương tiện Cơ giới (DMV) của bang California cấp phép thử nghiệm công nghệ xe tự vận hành trên đường công cộng.

Kodiak cho biết đang bắt đầu với một số lượng nhỏ xe tải thử nghiệm tại California, chủ yếu hoạt động quanh khu vực văn phòng của doanh nghiệp này ở Mountain View.

Cả hai công ty nói trên đều đã nộp đơn xin cấp phép thử nghiệm vào mùa Xuân năm nay, tuân theo các quy định mới được DMV của California - cơ quan quản lý xe tự vận hành của bang - phê duyệt.

Các quy định này (được thông qua ngày 28/4) đã dỡ bỏ lệnh cấm thử nghiệm trên đường công cộng đối với xe không người lái có trọng lượng trên 10.000 pound (khoảng 4,5 tấn), đồng thời mở ra lộ trình pháp lý để các công ty thử nghiệm và tiến tới triển khai xe tải tự vận hành hạng nặng.

Theo thông tin từ DMV, cả Kodiak và Aurora đều đáp ứng được những tiêu chí cấp phép của cơ quan này, bao gồm các yêu cầu về an toàn, bảo hiểm, đăng ký xe, trình độ của tài xế giám sát an toàn và những quy định khác.

Giấy phép thử nghiệm yêu cầu phải có người điều khiển giám sát an toàn ngồi sau vô lăng; đồng thời, các công ty bị cấm vận hành xe trên những tuyến đường có giới hạn tốc độ từ 25 dặm/giờ (tương đương khoảng 40 km/giờ) trở xuống, trừ khi xe đang di chuyển trên "tuyến đường trực tiếp" giữa các điểm đến.

Bất chấp những hạn chế đó, viễn cảnh xe tải tự vận hành lưu thông trên các tuyến cao tốc tại California vẫn tiếp tục vấp phải những ý kiến trái chiều. Tuần trước, tổ chức Teamsters California đã đệ đơn kiện DMV của bang, cáo buộc cơ quan này lách luật khi không thực hiện nghiên cứu và công khai các tác động kinh tế có thể xảy ra nếu cho phép xe tải tự vận hành hoạt động trên đường công cộng.

Vụ kiện, được nộp tại Tòa án Thượng thẩm Quận Alameda, cũng cáo buộc DMV không xem xét kỹ lưỡng các rủi ro an toàn đối với người tham gia giao thông.

Đối với các nhà phát triển xe tự vận hành, những quy định mới này cho phép họ thử nghiệm và tiến tới triển khai công nghệ ngay tại địa phương có trụ sở chính của họ.

Cả Aurora và Kodiak đều có trụ sở tại California, nhưng cho đến gần đây, họ vẫn tập trung hoạt động thử nghiệm và triển khai tại Texas do lệnh cấm xe tải tự vận hành hạng nặng tại bang nhà.

Aurora đã ra mắt dịch vụ xe tải tự vận hành tại Texas vào tháng 5/2025, bắt đầu với tuyến đường từ Dallas đến Houston. Kể từ đó, công ty đã bổ sung thêm nhiều tuyến đường, bao gồm các chặng giữa Fort Worth và El Paso, El Paso và Phoenix, Fort Worth và Phoenix, cũng như Laredo và Dallas.

Kodiak bắt đầu đưa xe tải tự vận hành vào hoạt động thương mại vào tháng 1/2025 tại khu vực ngoài đường công cộng thuộc lòng chảo Permian ở Tây Texas. Sau đó, Kodiak đã mở rộng hoạt động sang các tuyến đường cao tốc, bao gồm cả chặng giữa Dallas và Houston./.

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