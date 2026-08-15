Mỹ có nguy cơ thất thu hơn 3 tỷ USD do đà sụt giảm sinh viên quốc tế

Dựa trên các dự báo mới từ Hiệp hội các Nhà giáo dục Quốc tế (NAFSA), số lượng sinh viên quốc tế nhập học tại các trường đại học Mỹ vào năm tới có thể sụt giảm mạnh tới 112.000 người, kéo theo nguy cơ thiệt hại 3,4 tỷ USD doanh thu và làm mất đi 40.000 việc làm.

NAFSA và Viện Giáo dục Quốc tế (IIE) cho biết 63% cơ sở giáo dục dự đoán số lượng sinh viên nước ngoài sẽ giảm, đảo ngược đà phục hồi sau đại dịch.

Sự sụt giảm này được cho là do các chính sách chống nhập cư, bao gồm các quy định về thị thực nghiêm ngặt hơn và những đe dọa đối với các chương trình như Optional Practical Training (OPT - chương trình cho phép sinh viên quốc tế giữ visa F-1 được làm việc hợp pháp tại Mỹ trong thời gian 12 tháng để tích lũy kinh nghiệm chuyên môn gắn liền với ngành học).

Giới chuyên gia cảnh báo hạn chế thu hút nhân tài quốc tế sẽ làm suy yếu nền kinh tế và năng lực đổi mới sáng tạo của Mỹ, trong bối cảnh đóng góp của sinh viên nước ngoài dự báo giảm mạnh. Vị thế điểm đến hàng đầu thế giới của nền giáo dục Mỹ vì thế đang lung lay.

Bà Fanta Aw, Giám đốc điều hành của NAFSA, khẳng định nước Mỹ sẽ chịu tổn thất lớn nếu sinh viên và nhà nghiên cứu quốc tế chọn đến những quốc gia cởi mở hơn. Theo bà, việc đánh mất vị thế số một trong thu hút nhân tài toàn cầu sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực tới sinh viên, bệnh viện, các phòng nghiên cứu và nền kinh tế, đồng thời gia tăng nguy cơ đột phá công nghệ tiếp theo không còn xuất hiện tại Mỹ.

Những con số trên hoàn toàn tương thích với các dữ liệu khác về đà sụt giảm của sinh viên quốc tế.

Theo Hiệp hội trao đổi dữ liệu của các trường đại học Mỹ, số lượng hồ sơ quốc tế nộp vào các chương trình tiến sỹ tại Mỹ cho kỳ học mùa Thu năm nay đã giảm 21%, dẫn đến mức giảm 17% trong số lượng sinh viên quốc tế được nhận vào học. Bên cạnh đó, tổ chức Common App cũng báo cáo rằng số lượng hồ sơ quốc tế đã giảm 9% trong chu kỳ 2026-2027.

Do các xu hướng này, ước tính sẽ chỉ có khoảng 1,057 triệu sinh viên quốc tế theo học tại các trường đại học, cao đẳng Mỹ trong năm học 2026-2027, giảm đáng kể so với con số ước tính 1,169 triệu sinh viên trong năm học 2025-2026.

Số lượng sinh viên quốc tế tại Mỹ từng rơi xuống mức đáy 914.000 người trong thời điểm đại dịch COVID-19, nhưng đã nhanh chóng phục hồi và tăng liên tiếp trong 4 mùa tuyển sinh sau đó, đạt đỉnh 1,178 triệu người vào năm học 2024-2025. Trong năm đó, nhóm sinh viên này đã đóng góp tới 43 tỷ USD cho nền kinh tế và hỗ trợ 356.000 việc làm.

Trái lại, con số đóng góp trong năm học 2026-2027 dự kiến sẽ sụt giảm đáng kể, chỉ còn 38,3 tỷ USD và hỗ trợ khoảng 294.000 việc làm./.

Lượng sinh viên quốc tế tại Mỹ sụt giảm nghiêm trọng Tại Đại học Lewis thuộc Chicago, số lượng sinh viên quốc tế đã giảm từ 1.397 người vào mùa Thu năm 2024 xuống còn 870 người chỉ sau một năm, dự báo có thể giảm xuống mức 500 người vào mùa Thu năm nay.