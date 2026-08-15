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Nổ súng ở trường đại học tại Mỹ làm 5 người bị thương

Theo kênh tin tức CBS, vụ việc xảy ra vào khoảng 1h30 sáng 15/8 ở bên ngoài sảnh khu ký túc xá và khi cảnh sát đến nơi, họ tìm thấy 5 người bị thương do trúng đạn.

Phương Hà
Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ xả súng ở Mỹ. (Ảnh minh họa. THX/TTXVN)
Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ xả súng ở Mỹ. (Ảnh minh họa. THX/TTXVN)

Một vụ nổ súng đã xảy ra ở Đại học bang Virginia (Mỹ) sáng sớm 15/8 (theo giờ địa phương). Hiện khuôn viên trường đã bị phong tỏa.

Theo kênh tin tức CBS, vụ việc xảy ra vào khoảng 1h30 sáng 15/8 ở bên ngoài sảnh khu ký túc xá. Khi cảnh sát đến nơi, họ tìm thấy 5 người bị thương do trúng đạn.

Thông báo từ phía Đại học cho biết vụ việc liên quan đến nhiều nghi phạm.

Trong số những người bị thương, một người trong tình trạng nguy kịch, 4 người còn lại bị thương nhẹ.

Hiện các nạn nhân đã được chuyển đến điều trị tại các bệnh viện trong vùng.

Nhà chức trách cũng khuyến cáo mọi người tránh đến gần khu vực xảy ra vụ việc.

Cảnh sát vẫn có mặt tại hiện trường và đang tiến hành điều tra.

Vụ việc xảy ra chỉ 2 ngày trước khi bắt đầu kỳ học mùa Thu theo thời khóa biểu của trường./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Nổ súng #Đại học #Nghi phạm Mỹ
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