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Cảnh sát Italy tìm lại được 3 bức tranh bị đánh cắp trị giá hàng triệu USD

Các bức tranh nói trên gồm “Fish” của danh họa Auguste Renoir, “Still Life with Cherries” của danh họa Paul Cézanne và “Odalisque on the Terrace” của danh họa Henri Matisse.

Trần Quyên
Cảnh sát tuần tra tại Italy. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Cảnh sát tuần tra tại Italy. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 14/8, cảnh sát Italy cho biết đã tìm lại được 3 bức tranh trị giá hàng triệu USD của các danh họa người Pháp Auguste Renoir, Paul Cézanne và Henri Matisse. Những tác phẩm này bị đánh cắp hồi đầu năm nay tại một bảo tàng tư nhân gần thành phố Parma ở miền Bắc.

Các bức tranh nói trên gồm “Fish” của danh họa Auguste Renoir trị giá khoảng 3,5 triệu USD, “Still Life with Cherries” của danh họa Paul Cézanne trị giá khoảng 7 triệu USD và “Odalisque on the Terrace” của danh họa Henri Matisse trị giá khoảng 23.000 USD.

Cảnh sát Italy tìm thấy các bức tranh trên trong khuôn khổ cuộc khám xét theo lệnh của các công tố viên.

Trước đó, cả 3 bức tranh đã bị đánh cắp vào đêm 22 rạng sáng 23/3 tại bảo tàng của Quỹ Magnani Rocca, cách thành phố Parma khoảng 20 km.

Được thành lập năm 1977, Quỹ Magnani Rocca lưu giữ bộ sưu tập của nhà sử học nghệ thuật Luigi Magnani, cũng như nhiều tác phẩm của các danh họa Albrecht Dürer, Peter Paul Rubens, Anthony Van Dyck, Francisco Goya và Claude Monet.

Theo truyền thông địa phương, bảo tàng cho rằng vụ trộm do một băng nhóm chuyên nghiệp và có tổ chức thực hiện.

Vụ trộm diễn ra sau loạt vụ tương tự gây chấn động các bảo tàng lớn ở châu Âu, trong đó có vụ đánh cắp bộ trang sức hoàng gia Pháp cùng nhiều hiện vật khác trị giá 101 triệu USD tại bảo tàng Louvre (Paris) hồi tháng 10 năm ngoái./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Trộm tranh #Trộm Bảo tàng Louvre #Bảo tàng lịch sử Louvre Italy
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