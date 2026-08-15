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Liên hợp quốc: Cứ 30 phút lại có 1 người chết vì Ebola

Phó Tổng Thư ký Liên hợp cho biết đây là một “hồi chuông cảnh tỉnh sâu sắc," đồng thời nhấn mạnh cần hành động nhanh chóng, trên quy mô lớn và với tinh thần đoàn kết quốc tế.

Lê Hoàng
Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân Ebola tới trung tâm điều trị ở Mongbwalu, tỉnh Ituri, Cộng hòa Dân chủ Congo. (Ảnh: THX/TTXVN phát)
Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân Ebola tới trung tâm điều trị ở Mongbwalu, tỉnh Ituri, Cộng hòa Dân chủ Congo. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Trong đợt bùng phát dịch Ebola tại khu vực miền Đông Cộng hòa Dân chủ Congo hiện nay, cứ 30 phút lại có 1 người tử vong.

Đây là đợt dịch có tốc độ lây lan nhanh nhất trong lịch sử và đang trên đà trở thành đợt bùng phát gây chết chóc nghiêm trọng nhất.

Theo phóng viên TTXVN tại Liên hợp quốc, ngày 14/8, Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc phụ trách các vấn đề nhân đạo Tom Fletcher nhấn mạnh: "Ebola đang lấn lướt tại Cộng hòa Dân chủ Congo. Chúng ta không thể để dịch bệnh vượt khỏi tầm kiểm soát của các nỗ lực ứng phó."

Kể từ khi bùng phát ngày 15/5, đợt dịch Ebola do chủng Bundibugyo gây ra đến nay đã cướp đi sinh mạng của 2.184 người, tương đương gần 47% tổng số ca mắc bệnh. Dịch đã lan rộng ra 6 trong tổng số 26 tỉnh của Cộng hòa Dân chủ Congo, trong khi nước láng giềng Uganda cũng đã ghi nhận 20 ca nhiễm.

Ông Fletcher cho biết đây là một “hồi chuông cảnh tỉnh sâu sắc," đồng thời nhấn mạnh cần hành động nhanh chóng, trên quy mô lớn và với tinh thần đoàn kết quốc tế.

Trước tình hình đáng báo động hiện nay, ông Fletcher thông báo Liên hợp quốc quyết định trích thêm 30,5 triệu USD từ Quỹ Ứng phó khẩn cấp trung ương (CERF), bổ sung vào khoản 24 triệu USD đã được phân bổ trước đó cho Cộng hòa Dân chủ Congo và các quốc gia láng giềng nhằm dập dịch.

Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA) mới đây đã tăng cường 20 chuyên viên tới tâm dịch, song ông Fletcher lưu ý có thể sẽ cần thêm nhiều nhân lực hơn nữa mới đủ sức làm chậm đà lây lan của virus.

Cùng ngày 14/8, người phát ngôn Liên hợp quốc, bà Daniela Gross cho biết bắt đầu từ ngày 15/8, Chương trình Lương thực thế giới (WFP) sẽ mở rộng chương trình cung cấp suất ăn nóng tới các trung tâm điều trị Ebola tại tỉnh Ituri và các địa phương khác của Cộng hòa Dân chủ Congo.

Bà Gross cảnh báo nhu cầu thực tế của người dân Cộng hòa Dân chủ Congo đang vượt xa khả năng ứng phó dịch tễ hiện tại, đòi hỏi sự chung tay giúp sức lớn hơn nữa từ cộng đồng quốc tế.

Kể từ cuối tháng 5 đến nay, WFP đã cung cấp hơn 260.000 suất ăn nóng tại các trung tâm điều trị và khu cách ly ở 3 tỉnh Ituri, Bắc Kivu và Nam Kivu.

Người dân tại hai tỉnh Bắc Kivu và Nam Kivu hiện đang phải oằn mình chống chọi đồng thời với thảm họa dịch bệnh Ebola và cuộc xung đột vũ trang kéo dài. Ituri tiếp tục là tâm chấn khốc liệt nhất của đợt dịch lần này: trong tổng số hơn 4.660 ca nhiễm ghi nhận trên toàn quốc, riêng Ituri có hơn 3.400 ca.

Trên khắp miền Đông Cộng hòa Dân chủ Congo, hiện có 2,6 triệu người lâm vào cảnh suy dinh dưỡng nghiêm trọng, trong đó hơn 1/2 tập trung tại Ituri.

Để bảo vệ mạng sống của người dân trên toàn khu vực, ông Fletcher cho rằng Liên hợp quốc và các đối tác cần phải tăng gấp đôi đội ngũ chuyên trách việc mai táng để đảm bảo an toàn và tôn nghiêm, tăng gấp 3 năng lực tiếp nhận điều trị, nâng cao hiệu quả truy vết các trường hợp tiếp xúc và điều động thêm nhiều chuyên gia quản lý giàu kinh nghiệm.

Bên cạnh đó, các lực lượng cứu trợ cần duy trì việc cung cấp nước sạch, vệ sinh dịch tễ và hỗ trợ y tế cho các nạn nhân của cả dịch bệnh lẫn cuộc xung đột vũ trang dai dẳng giữa nhiều nhóm phiến quân và quân đội chính phủ, yếu tố đang làm phức tạp hóa nghiêm trọng công tác dập dịch.

Ngoài ra, các chương trình hỗ trợ khắc phục tình trạng mất an ninh lương thực mới chỉ nhận được 25% nguồn kinh phí cần thiết, đòi hỏi phải khẩn cấp bổ sung nguồn tài chính để duy trì các hoạt động cứu trợ lương thực khẩn cấp./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Ebola #Dịch bệnh #Vaccine #Thuốc điều trị CHDC Congo
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