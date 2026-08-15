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Mỹ thu hồi gần 19 triệu quả trứng do nguy cơ nhiễm khuẩn Salmonella

Số trứng bị thu hồi được sản xuất tại bang Texas trong khoảng thời gian từ ngày 6/6 đến 3/7/2026, có hạn bán hoặc hạn sử dụng từ ngày 20/7 đến 17/8/2026.

Phương Hoa
Trứng các loại bày bán tại một siêu thị gia cầm ở Mỹ. (Ảnh: Đoàn Hùng/TTXVN)
Trứng các loại bày bán tại một siêu thị gia cầm ở Mỹ. (Ảnh: Đoàn Hùng/TTXVN)

Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) cảnh báo khoảng 19 triệu quả trứng đang được thu hồi có nguy cơ gây hậu quả nghiêm trọng cho sức khỏe, thậm chí tử vong, do khả năng nhiễm khuẩn Salmonella Enteritidis.

Theo FDA, Công ty Midwest Poultry Services đã tự nguyện thu hồi số trứng trên từ ngày 22/7 do lo ngại nhiễm khuẩn. Ngày 12/8, FDA xếp đợt thu hồi này vào nhóm 1, mức cảnh báo cao nhất, áp dụng trong trường hợp có khả năng sản phẩm vi phạm gây hậu quả nghiêm trọng cho sức khỏe hoặc tử vong.

Số trứng bị thu hồi được sản xuất tại bang Texas trong khoảng thời gian từ ngày 6/6 đến 3/7/2026, có hạn bán hoặc hạn sử dụng từ ngày 20/7 đến 17/8/2026.

Tổng cộng khoảng 1.589.577 tá trứng, tương đương gần 19 triệu quả, gồm trứng vỏ trắng và vỏ nâu, được bán dưới nhiều thương hiệu khác nhau.

Các sản phẩm đã được phân phối tới các cửa hàng và người tiêu dùng tại các bang Texas, Oklahoma, Arkansas, Louisiana, New Mexico và Mississippi.

Salmonella Enteritidis có thể gây nhiễm khuẩn nghiêm trọng, đặc biệt nguy hiểm đối với trẻ nhỏ, người cao tuổi và những người có hệ miễn dịch suy yếu.

FDA khuyến cáo người tiêu dùng không sử dụng số trứng thuộc diện thu hồi, đồng thời vứt bỏ hoặc trả lại nơi mua để được hoàn tiền.

Công ty Midwest Poultry Services cho biết đã phát hiện vấn đề tại 2 trang trại ở Texas thông qua hoạt động giám sát môi trường và tiến hành điều tra nội bộ, xét nghiệm nhằm xác định nguồn nhiễm khuẩn.

Công ty cho biết hiện chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh cụ thể nào liên quan đến các sản phẩm bị thu hồi./.

(TTXVN/Vietnam+)
#nhiễm khuẩn Salmonella #Salmonella Enteritidis Mỹ
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