Bỉ đối phó đám cháy lớn nhất trong lịch sử hiện đại

Ngày 16/8, đám cháy rừng tại khu bảo tồn thiên nhiên High Fens ở miền Đông nước Bỉ đã tăng diện tích cháy chỉ trong vòng 24 giờ, ảnh hưởng khoảng 3.000 ha rừng.

Đây được cho là vụ cháy lớn nhất từng xảy ra tại nước này trong lịch sử gần đây.

Chính quyền vùng Wallonia cho biết, hơn 250 lính cứu hỏa cùng các nhân viên khẩn cấp khác đã được huy động làm việc xuyên đêm, nhưng 2 ngày sau khi đám cháy bùng phát tại rừng quốc gia High Fens, "điều kiện vẫn đầy thách thức."

Hiện hoạt động hỗ trợ quan trọng bằng đường không đã được triển khai nhằm giúp lực lượng cứu hỏa khống chế đám cháy mới tại khu vực hệ sinh thái đất than bùn nằm gần biên giới với Đức.

Lực lượng cứu hỏa đã kịp thời ngăn chặn 2 hướng cháy lan nhờ sự hỗ trợ của các xe máy kéo liên tục vận chuyển bồn chứa nước và trực thăng cứu hỏa tiếp nước từ một hồ gần đó.

Các máy bay chuyên dụng đã được điều đến từ Thụy Điển, bổ sung cho 4 trực thăng của Bỉ và Hà Lan đang hoạt động tại hiện trường.



Toàn bộ khu vực bị bao phủ bởi một lớp khói dày đặc màu vàng nhạt, buộc chính quyền phải sơ tán một phần cư dân tại 2 ngôi làng lân cận. Khói bụi từ đám cháy thậm chí lan xa tới tận tỉnh Namur lân cận.



Cùng ngày, nhà chức trách vùng Aragon của Tây Ban Nha cho biết lực lượng và phương tiện chữa cháy lớn nhất trong lịch sử khu vực đang được triển khai nhằm khống chế đám cháy rừng đe dọa một tu viện có lịch sử 1.000 năm.

Theo giới chức, đám cháy bùng phát từ hôm 10/8 và đã lan đến gần hai tu viện San Juan de la Pena (tu viện mới và tu viện cũ) - biểu tượng của vùng Đông Bắc Tây Ban Nha, nằm trên địa hình đồi núi hiểm trở.

Với lực lượng tăng cường từ Pháp và sự bổ sung từ quân đội Tây Ban Nha, tổng số lính cứu hỏa tham gia kiểm soát đám cháy này sẽ lên tới 1.000 người, cùng 35 đến 40 máy bay.

Trong gần 1 tuần qua, đám cháy đã lan rộng trên diện tích 16.600 ha trong điều kiện gió mạnh đổi hướng khó lường và nhiệt độ cao. Hơn 1.000 người dân tại các ngôi làng lân cận phải sơ tán. Hài cốt của các vị vua được lưu giữ tại hai tu viện trên cũng đã được di dời.



Ngày 16/8 cũng là ngày thứ hai liên tiếp, lực lượng cứu hỏa Hy Lạp nỗ lực khống chế đám cháy rừng trên đảo Skyros thuộc biển Aegean. Các máy bay chữa cháy đã có thể hoạt động lại sau khi gió giảm bớt vào rạng sáng cùng ngày theo giờ địa phương.

Truyền thông địa phương, cho biết gần 10 máy bay và trực thăng đang hỗ trợ lực lượng gồm khoảng 100 lính cứu hỏa trên đảo Skyros.



Sau khi tránh được phần lớn đợt nắng nóng bao trùm khắp châu Âu vào đầu mùa Hè này, Hy Lạp đã phải hứng chịu nhiều vụ cháy rừng lớn kể từ cuối tháng 7, do gió mạnh bất thường thổi bùng các đám cháy.

Theo cơ quan cứu hỏa, 34 vụ cháy đã bùng phát trên khắp cả nước trong vòng 24 giờ qua. Cho đến nay, đã có 5 nhân viên cứu hỏa thiệt mạng, trong đó có một phi công người Đan Mạch tử nạn trong vụ va chạm trên không giữa 2 chiếc trực thăng Bell khi đang tham gia chữa cháy gần Athens hồi đầu tháng này./.

Khủng hoảng cháy rừng lan rộng tại châu Âu Một đám cháy tại công viên tự nhiên Hautes Fagnes ở Bỉ, gần biên giới với Đức, đã lan rộng ra khoảng 1.600 ha kể từ thứ 14/8, đây là vụ cháy rừng lớn nhất ở nước này trong 30 năm qua.