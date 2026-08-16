Hải Phòng gấp rút xử lý dứt điểm rác thải ùn ứ sau nhiều tuần tồn đọng

Sau khi TTXVN đưa tin, khoảng ba tuần qua, tại nhiều địa phương trên địa bàn thành phố Hải Phòng, hàng trăm tấn rác thải sinh hoạt không được thu gom, ùn ứ trong khu dân cư, gây bức xúc cho người dân.

Nguyên nhân được xác định liên quan đến năng lực xử lý rác thải sinh hoạt và Kế hoạch số 323/KH-UBND ngày 9/12/2025 về việc tổ chức thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2026.

Trong hai ngày qua, Hải Phòng đã vào cuộc gỡ nút thắt và xử lý, giải phóng toàn bộ số rác ùn ứ. Động thái này đã nhận được sự ủng hộ của nhân dân.

Gia đình chị Lương Thị Lan, số 480 đường Phạm Văn Đồng, phường Hưng Đạo, thành phố Hải Phòng, cùng người dân trong khu dân cư bức xúc vì rác thải sinh hoạt không được thu gom hằng ngày. Lượng rác ùn ứ tăng nhanh qua từng ngày.

Chị Lương Thị Lan cho biết, khoảng ba tuần nay, rác thải sinh hoạt chỉ được thu gom rất hạn chế. Khu vực này có nhiều công nhân thuê trọ nên lượng rác phát sinh lớn. Do lượng rác quá nhiều, người dân không thể để trong nhà nên phải tập kết tại các gốc cây trên vỉa hè.

Đứng cạnh bãi rác ùn ứ lớn trước cửa nhà, chị Đào Thị Châm, cùng khu phố, cho biết bãi rác bốc mùi nồng nặc, gây ô nhiễm. Người dân đã nhiều lần kiến nghị nhưng tình trạng vẫn chưa được giải quyết.

Thực tế cho thấy, lượng rác thải lớn, cùng với thời tiết mùa hè oi nóng khiến rác phát mùi, phân hủy nhanh, gây ô nhiễm môi trường. Tình trạng này cũng ảnh hưởng đến người tham gia giao thông và cảnh quan đô thị.

Rác ùn ứ tại khu vực đường 353, phường Hưng Đạo, thành phố Hải Phòng. (Ảnh: Hoàng Ngọc/TTXVN)

Theo đại diện Ủy ban Nhân dân phường Hưng Đạo, tình trạng ùn ứ rác thải trên là đúng thực tế và đang diễn ra trên địa bàn phường. Riêng khu vực trước cổng Công ty May Thiên Nam, thuộc địa bàn tổ dân phố Hải Ninh, lượng chất thải rắn sinh hoạt ước tính từ 5-7 tấn đã được tập kết từ ngày 7/8/2026 đến hết ngày 8/8/2026 nhưng chưa được thu gom, vận chuyển đến địa điểm xử lý chất thải tập trung của thành phố, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân trên địa bàn.

Tại xã Kiến Hải, tình trạng cũng tương tự phường Hưng Đạo. Ủy ban Nhân dân xã Kiến Hải đang khẩn trương kiến nghị các đơn vị cấp trên xem xét, xử lý.

Qua tìm hiểu, nguyên nhân dẫn đến tình trạng ùn ứ rác thải sinh hoạt trong dân được xác định liên quan đến Kế hoạch số 323/KH-UBND ngày 9/12/2025 về việc tổ chức thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2026.

Theo Kế hoạch 323, các địa phương trên địa bàn thành phố được phân bổ khối lượng rác thu gom nhất định. Cụ thể, xã Kiến Hải được phân bổ 10,8 tấn/ngày và vận chuyển về xử lý tại Khu xử lý chất thải Đình Vũ.

Tuy nhiên, theo Ủy ban Nhân dân xã Kiến Hải, trả lời trước yêu cầu cung cấp thông tin của cơ quan báo chí, khối lượng rác thải sinh hoạt thu gom trên địa bàn xã hiện nhiều hơn khối lượng được phân bổ theo kế hoạch 3,7 tấn/ngày. Do đó, lượng rác vượt kế hoạch hiện đang bị ùn ứ trong dân.

Cũng theo Ủy ban Nhân dân xã Kiến Hải, việc phân bổ khối lượng rác thải sinh hoạt thu gom, xử lý theo Kế hoạch 323 chưa sát với thực tế. Cụ thể, Kiến Hải là đơn vị hành chính cấp xã loại I, có quy mô dân số lớn, hơn 46 nghìn dân, mật độ dân cư cao, tốc độ đô thị hóa nhanh.

Trên địa bàn có nhiều khu dân cư tập trung, chợ dân sinh, cảng cá, cơ sở thu mua, sơ chế thủy sản và các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phát triển nên lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh thực tế lớn.

Qua đối chiếu với một số địa phương có điều kiện tương đồng trên địa bàn thành phố, mặc dù xã Kiến Hải có quy mô dân số lớn hơn xã Kiến Thụy (khoảng 38.000 người, khối lượng chất thải rắn sinh hoạt được tiếp nhận xử lý khoảng 16 tấn/ngày) và phường Nam Đồ Sơn (30.372 người, khối lượng chất thải rắn sinh hoạt được tiếp nhận xử lý khoảng 20,8 tấn/ngày), nhưng khối lượng chất thải rắn sinh hoạt được tiếp nhận xử lý đối với xã Kiến Hải hiện mới là 10,8 tấn/ngày, không đáp ứng nhu cầu phát sinh thực tế của địa phương.

Hiện Ủy ban Nhân dân xã Kiến Hải đề xuất tăng khối lượng rác thải sinh hoạt được thu gom, vận chuyển về Khu xử lý chất thải Đình Vũ lên 14,5 tấn/ngày.

Cũng như xã Kiến Hải, nhiều địa phương khác trên địa bàn thành phố Hải Phòng đang gặp tình trạng ùn ứ rác thải.

Ngày 14/8, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hải Phòng đã thành lập đoàn đi kiểm tra tại các địa phương. Ngay trong chiều cùng ngày, Hải Phòng đã có chỉ đạo khẩn thu gom, xử lý lượng rác thải tồn ứ trong dân.

Đến chiều ngày 15/8, lượng rác thải ùn ứ đã cơ bản được thu gom, giải phóng. Cũng theo Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hải Phòng, đơn vị sẽ khẩn trương tham mưu cho Ủy ban Nhân dân thành phố điều chỉnh các quy định để tránh tái diễn tình trạng như trên./.

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