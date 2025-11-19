Khởi động dự án thí điểm tái sử dụng nước thải công nghiệp tại Hải Phòng

Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) Việt Nam, Đại sứ quán Vương quốc Hà Lan và Tổ hợp Khu công nghiệp DEEP C vừa phối hợp tổ chức Lễ khởi động Dự án thí điểm tái sử dụng nước thải công nghiệp tại Khu công nghiệp DEEP C Hải Phòng 2, thuộc khuôn khổ Dự án Thúc đẩy kinh tế tuần hoàn cho doanh nghiệp (ACE-Biz).

Thông tin tới phóng viên Báo Điện tử VietnamPlus sáng 19/11, đại diện UNDP Việt Nam cho biết Lễ khởi động Dự án thí điểm tái sử dụng nước thải trên đánh dấu bước tiến quan trọng trong hợp tác giữa các cơ quan quản lý nhà nước, các đối tác phát triển và doanh nghiệp nhằm xây dựng mô hình tuần hoàn khép kín trong xử lý, tái sử dụng nước thải công nghiệp.

Dự án cũng góp phần thúc đẩy trao đổi tài nguyên theo các nguyên tắc kinh tế tuần hoàn, hướng tới phát triển bền vững và giảm phát thải tại Việt Nam.

Điểm nổi bật là dự án ứng dụng công nghệ màng lọc nano kết hợp công nghệ thẩm thấu ngược (RO) với công suất tối thiểu 1 m³/giờ, được triển khai theo bốn sơ đồ công nghệ xử lý nước thải kết hợp tiền xử lý. Nguồn nước đầu ra được thiết kế để đạt các tiêu chuẩn phục vụ mục đích tái sử dụng như làm mát hoặc rửa tấm pin năng lượng mặt trời tại tại Khu công nghiệp DEEP C.

Theo bà Francesca Nardini, Phó Trưởng đại diện thường trú UNDP Việt Nam, việc thí điểm công nghệ tái sử dụng nước thải thông qua bốn sơ đồ công nghệ sẽ giúp khu công nghiệp trên kiểm chứng tính khả thi về công nghệ và chi phí xử lý dựa trên bằng chứng. Dự án thí điểm tái sử dụng nước thải công nghiệp sẽ tạo điều kiện hình thành mô hình cộng sinh công nghiệp - một trong những điều kiện của khu công nghiệp sinh thái.

Đồng thời, dự án cũng góp phần tăng cường an ninh nguồn nước, giảm thiểu tác động môi trường và nâng cao năng lực cạnh tranh về tính bền vững.

Trong dự án thí điểm này, Đại sứ quán Vương quốc Hà Lan tại Việt Nam đóng vai trò đối tác chiến lược về hỗ trợ kỹ thuật và chuyển giao công nghệ. Bà Fleur Gribnau - Phó trưởng Ban Kinh tế, Đại sứ quán Vương quốc Hà Lan cho biết mô hình trên thể hiện rõ sức mạnh của quan hệ đối tác đa bên.

“Hà Lan - quốc gia dẫn đầu thế giới về đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực nước, mang đến chuyên môn và sự hỗ trợ chiến lược. UNDP điều phối tri thức, hỗ trợ xây dựng chính sách và chuyển giao công nghệ. Còn các cơ quan và doanh nghiệp Việt Nam giữ vai trò chủ lực trong triển khai thực tiễn tại hiện trường. Đây chính là kiểu hợp tác tạo ra những thay đổi thực chất và bền vững,” Phó trưởng Ban Kinh tế, Đại sứ quán Vương quốc Hà Lan nhấn mạnh.

Dự án thí điểm tái sử dụng nước thải công nghiệp tại Khu công nghiệp DEEP C được kỳ vọng sẽ trở thành tiền đề quan trọng cho việc mở rộng quy mô tái sử dụng nước thải công nghiệp lên 1.000-1.800 m³/ngày trong giai đoạn tiếp theo, không chỉ tại DEEP C mà còn các khu công nghiệp khác tại Việt Nam.

Thông qua việc cung cấp dữ liệu thực nghiệm, đánh giá tính khả thi về kỹ thuật và tài chính, dự án sẽ góp phần xây dựng và hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn về tái sử dụng nước thải tại Việt Nam.

Bà Diệp Thị Kim Hoàn, Giám đốc Phát triển bền vững, Tổ hợp Khu công nghiệp DEEP C, chia sẻ: “Các khu công nghiệp không chỉ là nơi thu hút đầu tư, mà còn phải trở thành trung tâm đổi mới cho các giải pháp bền vững. Việc thí điểm công nghệ tái sử dụng nước thải lần này phù hợp với mô hình phát triển khu công nghiệp sinh thái mà DEEP C đang triển khai.”

Với quan điểm đó, đại diện Tổ hợp Khu công nghiệp DEEP C chia sẻ cam kết sẽ tiếp tục đồng hành cùng các đối tác thúc đẩy kinh tế tuần hoàn và giảm thiểu tác động môi trường trong sản xuất công nghiệp.

Trong khuôn khổ sự kiện, phiên đào tạo về quản lý nước và tái sử dụng nước thải dành cho doanh nghiệp đã được tổ chức với sự tham gia của các giáo sư và chuyên gia đến từ Viện Khoa học và Công nghệ Môi trường, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội và Đại học và Khoa học ứng dụng Saxion (Hà Lan).

Các chuyên gia đã cập nhật về các quy định và tiêu chuẩn hiện hành của Việt Nam về xử lý và tái sử dụng nước thải, đồng thời giới thiệu bản hướng dẫn kỹ thuật để xây dựng và triển khai các dự án tái sử dụng nước thải./.

