Động đất tại Indonesia: Mở rộng hoạt động tìm kiếm, cứu nạn

Indonesia đang mở rộng hoạt động tìm kiếm, cứu nạn và khắc phục hậu quả sau trận động đất có độ lớn 7,7 xảy ra sáng 15/8 tại đảo Flores, tỉnh Đông Nusa Tenggara (NTT), khi số người thiệt mạng tiếp tục tăng và nhiều khu vực vẫn gặp khó khăn về giao thông, y tế và cơ sở hạ tầng.

Phóng viên TTXVN dẫn số liệu từ Cơ quan Tìm kiếm và Cứu nạn quốc gia Indonesia (Basarnas) đưa tin, tính đến trưa 16/8 theo giờ địa phương, 51 người đã thiệt mạng và 64 người bị thương.

Basarnas cho biết hoạt động tìm kiếm, cứu nạn được triển khai mạnh từ 6h sáng 16/8, tập trung vào thành phố Mbay, huyện Nagekeo và khu vực Reo thuộc Manggarai.

Một số tuyến đường trước đó bị vùi lấp do sạt lở đất đá đã được lực lượng cứu hộ khai thông, tạo điều kiện để các đội cứu hộ của quân đội, cảnh sát, chính quyền địa phương và tình nguyện viên tiếp cận những khu vực trước đó bị cô lập.

Công tác cứu hộ diễn ra trong bối cảnh cơ sở hạ tầng thiết yếu tại Flores chịu thiệt hại đáng kể.

Theo Bộ Y tế Indonesia, trong tổng số 21 bệnh viện trên đảo Flores, 5 cơ sở bị ảnh hưởng, trong đó 4 bệnh viện chỉ có thể hoạt động một phần trong khi Bệnh viện Đa khoa khu vực Ruteng tại Manggarai phải ngừng hoạt động hoàn toàn do bị hư hại nặng.

Hệ thống trạm y tế cộng đồng cũng chịu tác động lớn. Trong số 190 trạm trên toàn đảo, có 68 cơ sở bị hư hại, trong đó 19 cơ sở chưa thể hoạt động do bị hư hỏng nặng.

Bộ Y tế Indonesia đang tập trung duy trì hoạt động của 5 bệnh viện tại Borong, Bajawa, Nagekeo, Ende và Sikka, đồng thời triển khai các đội quản lý khủng hoảng y tế, đội cấp cứu và trung tâm điều hành khẩn cấp y tế tại 9 địa điểm. Thuốc men, vật tư y tế, lều y tế và thiết bị cung cấp oxy cũng được đưa tới các khu vực bị ảnh hưởng.

Trước diễn biến trên, chính quyền tỉnh NTT đã công bố tình trạng ứng phó khẩn cấp trong 14 ngày (từ 15 đến 28/8), nhằm tạo cơ sở pháp lý để huy động nhanh nhân lực, phương tiện và nguồn lực cho hoạt động tìm kiếm, cứu nạn, chăm sóc y tế, cung cấp nhu yếu phẩm và khôi phục giao thông, cơ sở hạ tầng.

Trong khi đó, Basarnas đang tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm những nạn nhân khi các tuyến đường được khai thông, ưu tiên những khu vực có người bị mắc kẹt hoặc chưa thể tiếp cận.

Tình hình tại Flores vẫn được đánh giá là diễn biến phức tạp, khi lực lượng chức năng tiếp tục phải xử lý hậu quả của sạt lở, cơ sở hạ tầng hư hại và dư chấn.

Chính quyền địa phương kêu gọi người dân tiếp tục tuân thủ hướng dẫn của cơ quan chức năng trong thời gian tình trạng ứng phó khẩn cấp được duy trì./.

Indonesia cảnh báo nguy cơ sau trận động đất có độ lớn 7,7 Các chuyên gia cảnh báo rung chấn tiếp diễn có thể gây thêm thiệt hại đối với những công trình đã bị ảnh hưởng, trong khi nguy cơ sạt lở và các vấn đề địa chất khác cần tiếp tục được theo dõi.