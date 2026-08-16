Vấn đề chống khủng bố: Trang bị kỹ năng cho nhà báo tại các điểm nóng

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, Burkina Faso đang tăng cường trang bị kỹ năng cho nhà báo tại các điểm nóng, với 44 nhà báo gồm cả nam và nữ thuộc các cơ quan truyền thông vừa hoàn thành khóa huấn luyện kéo dài 6 ngày tại một học viện cảnh sát gần thủ đô Ouagadougou.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh quốc gia Tây Phi tiếp tục đối mặt với các cuộc tấn công của những nhóm thánh chiến liên quan mạng lưới khủng bố Al-Qaeda và tổ chức khủng bố “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng.



Theo thông tin được chính quyền Burkina Faso công bố ngày 15/8, khóa huấn luyện do Bộ An ninh tổ chức.

Hình ảnh do Đài Truyền hình quốc gia Burkina Faso (RTB) đăng tải cho thấy các học viên tham gia nội dung huấn luyện thực hành trong môi trường an ninh đặc thù.

Bộ trưởng Truyền thông Pingdwende Gilbert Ouedraogo, đồng thời là người phát ngôn chính phủ, trực tiếp trao đổi với các học viên và nhấn mạnh yêu cầu kết hợp tính chuyên nghiệp với tinh thần yêu nước, trong bối cảnh nguy cơ đe dọa từ các mạng lưới khủng bố.



Đặt trong đặc thù nghề nghiệp, việc nhà báo được trang bị một số kỹ năng ứng phó trong điều kiện an ninh phức tạp có thể được xem là một yêu cầu thực tế.

Nhà báo không phải binh sỹ, song khi tác nghiệp tại các khu vực xảy ra giao tranh, tấn công khủng bố hoặc bất ổn, họ phải đối mặt với những rủi ro đặc biệt không có trong các hoạt động báo chí thông thường.

Ngoài sự bảo vệ của lực lượng chức năng, khả năng tự bảo vệ, nhận biết nguy cơ và ứng phó trong tình huống khẩn cấp là những kỹ năng có ý nghĩa trực tiếp đối với an toàn của phóng viên.



Đối với một quốc gia đang tiến hành nỗ lực kéo dài chống các nhóm vũ trang, việc nhà báo có khả năng tiếp cận thực địa cũng có ý nghĩa đối với chất lượng thông tin.

Tác nghiệp trực tiếp tại khu vực xảy ra xung đột giúp phóng viên quan sát, thu thập và kiểm chứng thông tin tại chỗ, thay vì chỉ dựa vào những nguồn tin được truyền từ xa.

Trong môi trường mà các bên tham gia xung đột đều có lợi ích trong việc định hình thông tin, sự hiện diện của phóng viên tại hiện trường có thể góp phần phản ánh sát hơn diễn biến thực tế.



Trong bối cảnh an ninh phức tạp tại châu Phi, bảo đảm an toàn cho nhà báo không nhất thiết chỉ đồng nghĩa với việc đưa họ ra khỏi vùng nguy hiểm.

Quan trọng hơn là giúp họ đủ năng lực nhận diện và ứng phó với nguy hiểm, để có thể tiếp tục thực hiện chức năng cốt lõi của nghề báo là tiếp cận hiện trường, kiểm chứng thông tin và phản ánh sự thật./.

Pháp rút toàn bộ các nhà ngoại giao ở Burkina Faso về nước Động thái được đưa ra sau khi chính quyền quân sự Burkina Faso thông báo cắt đứt quan hệ ngoại giao với Pháp, cáo buộc Paris liên tục có các hành động đi ngược lại lợi ích của quốc gia Tây Phi này.

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