Đường sắt Trung Quốc lập kỷ lục, vận chuyển 2,8 tỷ lượt hành khách trong 7 tháng

Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Trung Quốc ngày 15/8 cho biết mạng lưới đường sắt của nước này đã vận chuyển 2,8 tỷ lượt hành khách trong 7 tháng năm 2026, tăng 4,1% so với cùng kỳ năm ngoái và thiết lập một kỷ lục mới.

Trong giai đoạn từ tháng Một đến tháng Bảy, số lượt tàu chở khách trung bình mỗi ngày đạt 11.462, tăng 571 chuyến tàu (tương đương 5,2%) so với cùng kỳ một năm trước đó.

Cũng trong thời gian này, các đoạn đường sắt cao tốc mới đã được đưa vào khai thác, giúp mở rộng mạng lưới và cải thiện khả năng kết nối.

Tập đoàn đã tận dụng dữ liệu lớn từ hệ thống đặt vé và bổ sung vé 12306 để cân đối tốt hơn giữa cung và cầu, đồng thời bổ sung các chuyến tàu tăng cường và vận hành các đoàn tàu nhiều toa ghép nối trên những tuyến đường phổ biến và vào giờ cao điểm nhằm đáp ứng nhu cầu của hành khách.

Trong khi đó, các chính sách miễn thị thực quá cảnh của Trung Quốc đã góp phần thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động đi lại xuyên biên giới. Trong 7 tháng đầu năm, mạng lưới đường sắt nước này đã phục vụ 14,85 triệu lượt hành khách nước ngoài, tăng 32,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tuyến đường sắt cao tốc Quảng Châu-Thâm Quyến-Hong Kong ghi nhận 20,05 triệu lượt hành khách xuyên biên giới (tăng 11,5%), trong khi tuyến đường sắt Trung Quốc-Lào vận chuyển 214.000 lượt hành khách (tăng 38,2%).

Các dịch vụ tàu quốc tế kết nối Trung Quốc với Mông Cổ, Nga, Việt Nam và Triều Tiên cũng hoạt động ổn định, tạo điều kiện thuận lợi cho du lịch xuyên biên giới.

Để đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng tăng trong mùa Hè, đơn vị vận hành đường sắt đã phối hợp với các cơ quan du lịch địa phương để nâng cấp các chuyến tàu du lịch và tăng tần suất hoạt động.

Tính đến cuối tháng Bảy, tổng cộng 2.159 chuyến tàu du lịch đã được vận hành trên toàn Trung Quốc trong năm nay. Ngoài ra, 79 chuyến tàu chuyên biệt - chẳng hạn như tàu phục vụ khán giả đi xem hòa nhạc hay người hâm mộ thể thao - cũng đã được triển khai, phản ánh sự gắn kết sâu sắc hơn giữa ngành đường sắt và du lịch nhằm thúc đẩy tiêu dùng./.

Trung Quốc lập kỷ lục mới với dự án đường sắt cao tốc dưới sông Dương Tử Đường hầm sông Sùng-Thái dưới sông Dương Tử, dự kiến hoàn thành vào cuối năm nay, sẽ kết nối đảo Sùng Minh, Thượng Hải với thành phố Thái Thương, Giang Tô của Trung Quốc.