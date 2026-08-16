Thanh Lam, Mỹ Linh, Tùng Dương tái hiện di sản tình yêu của nhạc sỹ Thanh Tùng

Qua “bàn tay” phối khí của Giám đốc âm nhạc Trần Mạnh Hùng, di sản những tác phẩm quen thuộc của nhạc sỹ Thanh Tùng mang hơi thở mới mẻ của thời đại.

Trong chuỗi dự án “Legacy of Love” (Di sản của tình yêu) tưởng nhớ 10 năm ngày mất của nhạc sỹ Thanh Tùng (1948-2016), gia đình ông đã tổ chức đêm nhạc cùng tên vào tối 15/8 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội.

Chương trình có sự tham gia của các nghệ sỹ: Thanh Lam, Mỹ Linh, Tùng Dương, Lệ Quyên, Mỹ Anh.

Qua “bàn tay” phối khí của Giám đốc âm nhạc Trần Mạnh Hùng, di sản những tác phẩm quen thuộc của Thanh Tùng được làm mới với phong cách classical crossover (kết hợp giữa dàn nhạc giao hưởng và ban nhạc hiện đại) cùng sự thể hiện đầy thăng hoa của dàn giao hưởng CAM Philharmonic, Sơn Thạch Band, Green Wind Choir. Gần 4.000 khán giả có mặt tại concert đều dành những tràng vỗ tay khen ngợi cho đêm nhạc nhiều cảm xúc cùng sự sáng tạo độc đáo.

Không gian hoài niệm về nhạc sỹ Thanh Tùng. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Đêm nhạc được chia làm 3 phần, thể hiện các phong cách khác nhau trong cuộc đời nghệ thuật của Thanh Tùng, khi ở thời điểm ông mới về nước sau thời gian sang Bình Nhưỡng (Triều Tiên) để học âm nhạc bài bản, lúc hoạt động ở vai trò chỉ huy dàn nhạc, hòa âm-phối khí và sáng tác cho các vở kịch, phim điện ảnh; và cả giai đoạn ông viết những bản tình ca da diết - nơi hình bóng người vợ luôn hiện hữu trong mỗi nốt nhạc, lời ca.

Theo Giám đốc âm nhạc Trần Mạnh Hùng, ngôn ngữ âm nhạc của Thanh Tùng rất tinh tế, sâu sắc và có cá tính riêng biệt. Âm nhạc của ông nằm trong xu hướng chung của âm nhạc thế giới thời bấy giờ (những năm 80-90), hoà với dòng chảy của thời đại, mà vẫn đậm bản sắc riêng rất Thanh Tùng.

Phía sau mỗi sáng tác, là một không gian âm nhạc vô cùng đầy đặn của các nhạc cụ. Đó là nét nhấn nhá lúc ẩn lúc hiện của tiếng kèn oboe, sáo hay saxophone… tất cả được sắp đặt tỉ mỉ như “một bông hoa nhỏ nơi góc vườn, được nhấc ra và đặt vào đúng không gian, đúng thời điểm để tỏa hương.” (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Ngay cả các ca sỹ đều bày tỏ rằng họ như được thăng hoa hơn trong một không gian nghệ thuật ấn tượng.

Với Thanh Lam, từ khi còn là một cô bé 7 tuổi, chị đã tiếp xúc nhạc Thanh Tùng và sau này luôn coi ông như một người thầy lớn trong nghề.

“Khi hát những bài của thầy, tôi thấy rất ‘đã’ vì mình có một biên độ rộng để thể hiện giọng hát. Tôi cảm được, phiêu được với thế giới cảm xúc mà thầy viết ra trong ca khúc. Tôi vẫn nhớ có những buổi tập, thầy khen chê rất nhẹ nhàng, chỗ này hơi thiếu tinh tế, đoạn này nên nhỏ nhẹ, đoạn sau hãy bùng nổ. Với tôi, âm nhạc của thầy là trường tồn. Các sáng tác tưởng nhẹ nhàng vậy thôi nhưng rất khó cho các ca sỹ thể hiện khi phải gói được sự sâu sắc trong từng nốt nhạc,” Thanh Lam tâm sự.

Các ca sỹ Thanh Lam, Mỹ Linh, Tùng Dương, Lệ Quyên, Mỹ Anh trong chương trình. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Trong đêm nhạc, Thanh Lam được thỏa sức bung giọng theo hơi hướng hát xẩm qua “Chuyện cổ Nghi Tàm” - trình diễn cùng đàn nguyệt, trống chầu kết hợp cùng dàn nhạc; với “Nói chuyện cây sầu riêng trổ bông,” diva lại trưng trổ cả chất dân ca Nam Bộ; còn trong “Hoa tím ngoài sân,” “Ngôi sao cô đơn,” chị được cháy hết lửa như bản năng vốn có.

Giọng ca nam duy nhất đêm nhạc - Tùng Dương - thể hiện “Trái tim không ngủ yên,” “Một mình,” “Hoa cúc vàng” đầy tự sự, giàu cảm xúc. Anh tái hiện lại hình ảnh người nhạc sỹ tài hoa, cả đời mãi chung thủy một tình yêu, trái tim luôn tràn ngập hình bóng vợ con.

Sự xuất hiện của ca sỹ Gen Z Mỹ Anh là một quyết định táo bạo nhưng lại rất ý nghĩa của ban tổ chức khi muốn di sản âm nhạc của Thanh Tùng được thế hệ trẻ tiếp nối với một tư duy mới, góc nhìn mới.

Màn trình diễn của Mỹ Anh với phần song ca cùng mẹ Mỹ Linh trong “Giọt sương trên mí mắt” được khán giả khen ngợi về sự trưởng thành hơn về giọng hát. Cô và mẹ như hai người đồng nghiệp, cùng đối thoại, tương hỗ nhau khi hòa giọng. Mỹ Anh còn được vinh dự là người kết lại show diễn cùng tác phẩm “Hát với chú ve con” cùng dàn đồng ca thiếu nhi./.

Sau đêm nhạc tối 15/8, gia đình Thanh Tùng dự định sẽ mang dự án vào Sài Gòn để những khán giả miền Nam có dịp đắm chìm trong thế giới âm nhạc giàu cảm xúc của ông. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Triển lãm tư liệu về nhạc sỹ Thanh Tùng: Không gian của âm nhạc và tình yêu Âm nhạc của nhạc sỹ Thanh Tùng gắn bó với ký ức của nhiều thế hệ khán giả. Đó là những bản tình ca luôn tràn đầy tình cảm ấm áp, dẫu có cả nỗi niềm về sự cô đơn, chờ đợi.

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