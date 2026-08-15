Hơn 55 tỷ đồng chung tay hướng về biên giới, biển đảo Tổ quốc

Tối 15/8, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Chương trình giao lưu nghệ thuật “Hướng về biên giới, biển, đảo Tổ quốc” năm 2026 có chủ đề “ Từ thành phố mang tên Bác - Gửi trọn nghĩa tình đến tuyến đầu Tổ quốc” do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh và Đài Phát thanh và Truyền hình, Cơ quan Báo và Phát thanh-Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức đã vận động được hơn 55 tỷ đồng từ các tổ chức, đơn vị, cá nhân ủng hộ cho Quỹ “Vì biển đảo quê hương-Vì tuyến đầu Tổ quốc” Thành phố Hồ Chí Minh.

Tại chương trình, bà Trương Thị Bích Hạnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ “Vì biển đảo quê hương-Vì tuyến đầu Tổ quốc” cho biết, từ khi thành lập đến nay, Quỹ Vì biển đảo quê hương-Vì tuyến đầu Tổ quốc đã nhận được sự đồng hành, ủng hộ của đông đảo các tổ chức, doanh nghiệp, các cơ sở tôn giáo và các tầng lớp nhân dân trên khắp mọi miền đất nước và người Việt Nam ở nước ngoài.

Mỗi sự ủng hộ dù ít hay nhiều, mỗi công trình, phần quà dù lớn hay nhỏ đều gửi gắm tình cảm của đồng bào, là niềm tin yêu và sự đồng hành vững chắc cùng cán bộ, chiến sỹ và nhân dân nơi biên giới, biển, đảo quê hương.

Cầu truyền hình kết nối gia đình chiến sỹ Trường Sa giữa Trường Sa - Khánh Hòa - Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Bà Trương Thị Bích Hạnh nhấn mạnh, bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo là sự nghiệp lâu dài, liên tục và cần được bắt đầu từ nhận thức đến hành động của mỗi người.

Hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức chính trị-xã hội của Thành phố sẽ tiếp tục làm tốt vai trò tập hợp, vận động các tầng lớp nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; phối hợp tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước; tổ chức các hoạt động thiết thực hướng về biên giới, biển đảo…

Để bất cứ nơi nào Tổ quốc cần, nơi đó có sự đồng hành của nhân dân; nơi nào cán bộ, chiến sỹ đang làm nhiệm vụ, nơi đó có tình cảm của hậu phương.

Chương trình Giao lưu nghệ thuật “Hướng về biên giới, biển, đảo Tổ quốc” không chỉ huy động nguồn lực cho Quỹ “Vì biển, đảo quê hương-Vì tuyến đầu Tổ quốc” mà còn là một hình thức tuyên truyền sinh động, củng cố và nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân Thành phố về vị trí, vai trò của biên giới, biển, đảo Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, ý chí tự lực tự cường, tích cực tham gia hưởng ứng các hoạt động hướng về biên giới, biển, đảo của Tổ quốc.

Chương trình giao lưu nghệ thuật “Hướng về biên giới, biển, đảo Tổ quốc” năm 2026 gồm các tiết mục ca nhạc với những bài hát, giai điệu về biển đảo, về tình yêu quê hương đất nước được trình bày với những ca sỹ, nghệ sỹ chuyên nghiệp và các chiến sỹ lực lượng biên phòng, Hải quân.

Chương trình giao lưu giữa Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó Chính ủy Quân khu 7 và người dân biên giới thụ hưởng sự hỗ trợ từ Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Chương trình cũng giới thiệu lại kết quả giới thiệu các hoạt động nổi bật hiệu quả trong 15 năm qua của Quỹ “Vì biển đảo quê hương-Vì tuyến đầu Tổ quốc” Thành phố; tiết mục giao lưu với các cán bộ, chiến sỹ hải quân, biên phòng và nhân dân về hoạt động hướng về biên giới, biển, đảo của Tổ quốc; công tác tuyên truyền và hoạt động hướng về biên giới, biển đảo của các tổ chức chính trị-xã hội, các đơn vị và của hệ thống chính trị các địa phương của Thành phố Hồ Chí Minh…

Lần đầu tiên, chương trình đã kết nối trực tiếp với điểm cầu quần đảo Trường Sa, mang đến những hình ảnh chân thật về đời sống sinh hoạt của các cán bộ, chiến sỹ và nhân dân tại các vùng biên giới, hải đảo của Tổ quốc đang ngày đêm bám biển, bám đảo, vững chắc tay súng bảo vệ chủ quyền đất nước; tạo sức lan tỏa mạnh mẽ đến với khán giả và nhân dân Thành phố về tình cảm, trách nhiệm và nghĩa tình sâu nặng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đối với cán bộ, chiến sỹ và đồng bào tại các vùng biên giới, biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Thông qua các video clip trình chiếu, tiết mục giao lưu với đại diện lực lượng quân đội, cảnh sát biển, nhân dân vùng biên giới, hải đảo, chương trình cũng là dịp báo cáo với đồng bào và nhân dân Thành phố về những công trình, phần việc mang ý nghĩa nhân văn to lớn mà Hội đồng quản lý Quỹ “Vì biển đảo quê hương-Vì tuyến đầu Tổ quốc” đã, đang và sẽ triển khai thực hiện, qua đó khẳng định tình cảm, trách nhiệm, niềm tin của nhân dân cả nước, Thành phố Hồ Chí Minh đối với biển, đảo; là điểm tựa động viên cán bộ, chiến sỹ và nhân dân yên tâm sinh sống, công tác, giữ vững chủ quyền biển đảo.

Bà Trương Thị Bích Hạnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc” trao thư cảm ơn và tiếp nhận tượng trưng kinh phí ủng hộ từ đại diện các cơ quan, đơn vị. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Theo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố, từ năm 2014 đến nay hệ thống Mặt trận các cấp của Thành phố đã vận động hơn 552 tỷ đồng cho Quỹ “Vì biển đảo quê hương-Vì tuyến đầu Tổ quốc.”

Từ nguồn Quỹ này, Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức trên 300 đoàn công tác đến biên giới, hải đảo; thực hiện hàng trăm công trình dân sinh, trong đó có 105 “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới”; 19 công trình “Nước ngọt vùng biên”; hàng chục tỷ đồng cho chương trình “Vì Trường Sa xanh”; tổ chức 11 chương trình truyền hình trực tiếp “Hướng về biên giới, biển đảo Tổ quốc”…

Dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố đã tổ chức vinh danh, trao tặng Bằng khen của Ủy ban Nhân dân Thành phố cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai; tham gia quyên góp, ủng hộ, cứu trợ nhân dân năm 2025 và các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức và phục vụ đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh thăm cán bộ, chiến sỹ và nhân dân thuộc vùng biển đảo Tây Nam và Nhà giàn DK1 năm 2026 ./.

Quỹ “Vì biển đảo quê hương-Vì tuyến đầu Tổ quốc” tiếp nhận hơn 9,1 tỷ đồng Nguồn lực đóng góp cho Quỹ là cơ sở triển khai hoạt động chăm lo, hỗ trợ vật chất, tinh thần; tiếp thêm động lực để cán bộ, chiến sỹ yên tâm công tác nơi đầu sóng ngọn gió, bảo vệ biển đảo quê hương.