Xã hội

Đồng Nai hoàn thành lấy mẫu ADN xác định danh tính hài cốt liệt sỹ

Đồng Nai đã hoàn thành khai quật, lấy mẫu ADN tại 12/12 nghĩa trang liệt sỹ với hơn 7.400 mộ trước thời hạn hơn 4 tháng, phục vụ xác định danh tính, trả lại tên cho các liệt sỹ còn thiếu thông tin.

Lê Xuân
Lực lượng chức năng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ tại xã Minh Đức, thành phố Đồng Nai. (Ảnh: Đậu Tất Thành/TTXVN)
Lực lượng chức năng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ tại xã Minh Đức, thành phố Đồng Nai. (Ảnh: Đậu Tất Thành/TTXVN)

Chiều 15/8, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đồng Nai cho biết, thành phố đã hoàn thành nhiệm vụ khai quật, lấy mẫu ADN hài cốt liệt sỹ nhằm tìm và trả lại tên cho các liệt sỹ còn thiếu thông tin trên địa bàn.

Theo đó, đến 9 giờ 40 phút ngày 15/8, đội lấy mẫu xét nghiệm hài cốt liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ thành phố Đồng Nai đã hoàn thành việc lấy mẫu của toàn bộ hơn 2.800 mộ liệt sỹ còn thiếu thông tin tại Nghĩa trang Liệt sỹ Bình Phước. Trong đó có hơn 1.800 mộ không đủ điều kiện lấy mẫu, 997 mộ đủ điều kiện lấy mẫu.

Lực lượng chức năng đã hoàn thành lấy mẫu và bàn giao cho Ban Quân y, Phòng Hậu cần-Kỹ thuật, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đồng Nai gửi về nơi xét nghiệm, phục vụ việc xác định danh tính hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin tại Nghĩa trang Liệt sỹ Bình Phước.

Theo Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đồng Nai, đến thời điểm hiện tại Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác minh danh tính hài cốt liệt sỹ thành phố đã hoàn thành nhiệm vụ lấy mẫu xét nghiệm tại 12/12 nghĩa trang liệt sỹ trên địa bàn thành phố với hơn 7.400 mộ đã khai quật, trong đó có hơn 4.580 mộ đủ điều kiện lấy mẫu, hơn 2.800 mộ không đủ điều kiện lấy mẫu.

Đơn vị sẽ hoàn tất mọi thủ tục và tổ chức bàn giao cho đơn vị có thẩm quyền, thực hiện xét nghiệm tìm và trả lại tên cho các liệt sỹ.

Theo kế hoạch, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác minh danh tính hài cốt liệt sỹ thành phố Đồng Nai đặt mục tiêu phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ khai quật, lấy mẫu xét nghiệm ở 12 nghĩa trang liệt sỹ trên địa bàn thành phố trước ngày 31/12/2026.

Đến ngày 15/8/2026, thành phố Đồng Nai đã hoàn thành nhiệm vụ quan trọng và thiêng liêng này, vượt tiến độ theo kế hoạch hơn 4 tháng./.

(TTXVN/Vietnam+)
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