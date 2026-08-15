Lào Cai đồng bộ dữ liệu, hướng tới 100% người dân có sổ sức khỏe điện tử

Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai triển khai Chiến dịch 100 ngày tạo lập, cập nhật Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID thông qua liên thông dữ liệu khám sức khỏe, khám bệnh và chữa bệnh, với mục tiêu từng bước hình thành cơ sở dữ liệu sức khỏe cá nhân thống nhất trên toàn tỉnh.

Chiến dịch được thực hiện đến hết ngày 15/10/2026, trên phạm vi toàn tỉnh, từ cấp tỉnh đến cấp xã, thôn, bản, tổ dân phố và tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập, ngoài công lập đủ điều kiện.

Liên thông dữ liệu khám, chữa bệnh

Theo kế hoạch, việc triển khai nhằm kết nối, liên thông dữ liệu khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc và các dữ liệu sức khỏe liên quan từ các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh lên Cổng dữ liệu sức khỏe của Bộ Y tế. Trên cơ sở đó, tỉnh từng bước hình thành cơ sở dữ liệu sức khỏe cá nhân thống nhất, phục vụ quản lý sức khỏe người dân theo vòng đời và nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành của ngành y tế.

Một mục tiêu quan trọng của chiến dịch là mỗi người dân có một Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID. Tỉnh Lào Cai phấn đấu 100% người dân có dữ liệu khám sức khỏe được tạo lập hoặc cập nhật Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID.

Để thực hiện mục tiêu này, Lào Cai đặt yêu cầu 100% cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập và ngoài công lập đủ điều kiện trên địa bàn được cấp tài khoản và kết nối với Cổng dữ liệu sức khỏe của Bộ Y tế.

Toàn bộ dữ liệu khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí phát sinh trong thời gian chiến dịch phải được cập nhật lên hệ thống theo quy định. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đủ điều kiện cũng thực hiện liên thông dữ liệu khám bệnh, chữa bệnh đối với người bệnh không có bảo hiểm y tế theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Tỉnh yêu cầu dữ liệu được cập nhật phải bảo đảm các tiêu chí “đúng, đủ, sạch, sống," phù hợp với hồ sơ khám sức khỏe, khám bệnh, chữa bệnh thực tế; đầy đủ các trường thông tin bắt buộc, không trùng lặp, có khả năng đối soát với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và được ký số theo quy định.

Cùng với việc kết nối hệ thống, các cơ sở y tế phải chuẩn bị đầy đủ hạ tầng công nghệ thông tin, phần mềm và nhân lực; tổ chức thu thập, kiểm tra chất lượng và đồng bộ dữ liệu. Việc triển khai được thực hiện thống nhất về quy trình nghiệp vụ, tiêu chuẩn kỹ thuật, cấu trúc dữ liệu và chế độ báo cáo.

(Ảnh: Cổng Thông tin điện tử tỉnh Lào Cai)

Đối soát dữ liệu dân cư, bảo đảm an toàn thông tin

Sở Y tế được giao chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và địa phương tổ chức thực hiện chiến dịch, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về khám sức khỏe định kỳ, khám chữa bệnh và cập nhật dữ liệu lên Sổ sức khỏe điện tử.

Sở Y tế cũng có trách nhiệm tổ chức tập huấn, hướng dẫn sử dụng Cổng dữ liệu sức khỏe; chỉ đạo các bệnh viện, trung tâm y tế, trạm y tế và các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo đảm điều kiện về hạ tầng, phần mềm, nhân lực để kết nối, liên thông dữ liệu.

Trong quá trình triển khai, ngành y tế sẽ thành lập tổ công tác và tổ hỗ trợ kỹ thuật, phân công đầu mối theo dõi, hỗ trợ các đơn vị; đồng thời thường xuyên kiểm tra, đánh giá chất lượng dữ liệu và kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế.

Theo kế hoạch, Sở Y tế tổ chức sơ kết chiến dịch 50 ngày trước 27/8/2026 và tổng kết chiến dịch 100 ngày trước 15/10/2026, báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh và Bộ Y tế theo quy định.

Công an tỉnh được giao phối hợp với ngành y tế trong việc tạo lập, cập nhật, tra cứu và sử dụng Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID; hỗ trợ xác thực, đối soát thông tin công dân và số định danh cá nhân phục vụ kết nối, liên thông dữ liệu.

Trường hợp phát sinh sai lệch giữa thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dữ liệu khám bệnh, chữa bệnh, lực lượng công an phối hợp với ngành y tế để xử lý. Đồng thời, các cơ quan liên quan phải bảo đảm an ninh, an toàn trong quá trình kết nối, chia sẻ và khai thác dữ liệu.

Kế hoạch đặc biệt yêu cầu bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu cá nhân và bí mật thông tin sức khỏe của người dân trong toàn bộ quá trình triển khai.

Bảo hiểm xã hội tỉnh phối hợp với Sở Y tế và các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong chia sẻ, đối soát dữ liệu khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế, góp phần bảo đảm tính thống nhất của dữ liệu phục vụ tạo lập Sổ sức khỏe điện tử.

Đưa Sổ sức khỏe điện tử đến từng người dân

Tại cấp xã, ủy ban nhân dân các xã, phường có trách nhiệm phối hợp với ngành y tế tổ chức triển khai chiến dịch, chịu trách nhiệm về chất lượng dữ liệu thuộc phạm vi quản lý và bảo đảm hoàn thành các mục tiêu được giao.

Các trạm y tế phối hợp với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh rà soát đối tượng khám sức khỏe, xác minh thông tin công dân, tổ chức các đợt khám sức khỏe tại địa phương; đồng thời cập nhật, kết nối, liên thông dữ liệu khám sức khỏe định kỳ và dữ liệu khám bệnh, chữa bệnh của người dân có hoặc không có bảo hiểm y tế theo quy định.

Để người dân tiếp cận và sử dụng Sổ sức khỏe điện tử, địa phương sẽ huy động hệ thống thông tin cơ sở, Tổ công nghệ số cộng đồng, trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố và người có uy tín tham gia tuyên truyền, hướng dẫn.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được giao chỉ đạo các cơ quan báo chí, truyền thông và hệ thống thông tin cơ sở tăng cường thông tin về mục tiêu, ý nghĩa và kết quả của chiến dịch, đồng thời nâng cao nhận thức của người dân về lợi ích của khám sức khỏe định kỳ và quản lý sức khỏe theo vòng đời. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội cũng được đề nghị phối hợp tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân tham gia khám sức khỏe, sử dụng VNeID và khai thác Sổ sức khỏe điện tử.

Đặc biệt, Tỉnh đoàn Lào Cai được đề nghị phát huy lực lượng đoàn viên, thanh niên tình nguyện và Tổ công nghệ số cộng đồng để hỗ trợ người dân sử dụng VNeID, tra cứu Sổ sức khỏe điện tử, ưu tiên người cao tuổi, người có hoàn cảnh khó khăn, người dân vùng sâu, vùng xa và những người hạn chế về kỹ năng số.

Với việc triển khai đồng bộ từ cơ sở y tế, chính quyền địa phương đến các tổ chức chính trị- xã hội, Chiến dịch 100 ngày được kỳ vọng tạo nền tảng dữ liệu sức khỏe cá nhân thống nhất, qua đó hỗ trợ công tác chăm sóc sức khỏe người dân và nâng cao hiệu quả quản lý y tế trên địa bàn tỉnh Lào Cai./.

Bảo đảm mỗi người dân đều có sổ sức khỏe điện tử với nhiều tiện ích Đây là nền tảng quan trọng để hình thành cơ sở dữ liệu sức khỏe cá nhân thống nhất trên toàn quốc, phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe người dân trong kỷ nguyên số.