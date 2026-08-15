Bàn giao mặt bằng bảo đảm tiến độ Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình

Ngày 15/8, Ủy ban Nhân dân xã Gia Bình, tỉnh Bắc Minh tổ chức bàn giao mặt bằng khu dân cư Trại Quỳnh Bội, thôn Quỳnh Phú cho nhà đầu tư để thực hiện dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.

Khu dân cư Trại Quỳnh Bội có 170 hộ với 586 nhân khẩu; diện tích đất trong khu dân cư là 6,46ha. Thực hiện chỉ đạo, tỉnh, xã Gia Bình đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động và ban hành các thông báo đề nghị người dân khu dân cư Trại Quỳnh Bội chủ động di chuyển tài sản trên đất để bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư trước.

Để hỗ trợ người dân di chuyển tài sản những ngày này gần 100 cán bộ, chiến sỹ công an, quân đội, đoàn viên thanh niên… cùng hàng chục phương tiện vận tải có mặt tại địa phương vận chuyển tài sản, đồ đạc của Nhân dân đến điểm tạm trữ và nơi tạm cư.

Song song với quá trình di chuyển tài sản đến địa điểm tạm cư, các hộ gia đình chủ động tháo dỡ nhà cửa, công trình phụ để có mặt bằng sạch bàn giao cho nhà đầu tư. Đến ngày 15/8, 100% số hộ gia đình, cá nhân khu dân cư Trại Quỳnh Bội đã bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư tập trung thi công.

Tại hội nghị, đại diện Ủy ban Nhân dân xã Gia Bình, thôn Quỳnh Phú, nhà đầu tư và các đơn vị liên quan đã ký kết biên bản bàn giao mặt bằng khu dân cư Trại Quỳnh Bội.

Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân xã Gia Bình khen thưởng 5 hộ gia đình khu dân cư Trại Quỳnh Bội tiên phong, gương mẫu trong công tác giải phóng mặt bằng dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.

Cùng ngày, Ủy ban Nhân dân xã Gia Bình và các đơn vị liên quan tổ chức chi trả hơn 316,1 tỷ đồng tiền bồi thường, hỗ trợ tái định cư đợt 1 đối với phần diện tích gần 2,84ha đất và tài sản trên đất cho 79 hộ gia đình, cá nhân khu dân cư Trại Quỳnh Bội.

Song song với công tác giải phóng mặt bằng, hiện nay các địa phương ở xã Gia Bình, Lương Tài, hàng nghìn hộ dân đang tích cực di dời nhà cửa, bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư cho thấy sự đồng thuận của nhân dân.

Tỉnh Bắc Ninh cũng yêu cầu chủ đầu tư đẩy mạnh "3 ca 4 kíp," tăng cường nguồn nhân lực, vật lực triển khai hạ tầng khu tái định cư, sớm bàn giao cho nhân dân./.

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