Đời sống

Cháy lớn tại rạp chiếu phim ở New Zealand, chưa có thông tin về thương vong

Theo Đài phát thanh Radio New Zealand (RNZ) của New Zealand, ngọn lửa bùng phát dữ dội tại rạp chiếu phim Hoyts ở trung tâm thương mại Botany Town Center thuộc thành phố Auckland.

Nguyễn Hà

Lực lượng cứu hỏa New Zealand ngày 16/8 nỗ lực dập tắt đám cháy lớn tại một rạp chiếu phim ở Auckland, thành phố lớn nhất của quốc gia châu Đại Dương này.

Hiện chưa có thông tin về thương vong hoặc thiệt hại về tài sản.

Theo Đài phát thanh Radio New Zealand (RNZ) của New Zealand, ngọn lửa bùng phát dữ dội tại rạp chiếu phim Hoyts ở trung tâm thương mại Botany Town Center thuộc thành phố Auckland.

Một nhân viên tại trung tâm thương mại trên cho biết cảnh tượng tại hiện trường rất kinh hoàng.

Theo Radio New Zealand, khoảng 100 người đã tập trung bên ngoài trung tâm thương mại sau khi giới chức yêu cầu họ rời khỏi khu vực xảy ra cháy.

Cơ quan Cứu hỏa và Khẩn cấp New Zealand xếp vụ cháy ở mức báo động cấp 3, đồng nghĩa với việc phải huy động thêm các đội cứu hỏa từ nhiều khu vực ở Auckland đến ứng phó./.

(TTXVN/Vietnam+)
#hỏa hoạn #rạp chiếu phim New Zealand
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