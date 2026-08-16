Mỹ liên tiếp ghi nhận các vụ xả súng nghiêm trọng chỉ trong vòng 24 giờ

Sáng 16/8 (theo giờ Việt Nam), ít nhất 1 người đã thiệt mạng và 4 người bị thương trong vụ nổ súng tại một công viên ở thành phố Lexington, bang Kentucky của Mỹ. Đây là vụ xả súng hàng loạt thứ tư tại Mỹ chỉ trong vòng 24 giờ.

Cảnh sát trưởng Lexington, ông Lawrence Weathers, cho biết vụ xả súng xảy ra vào khoảng 18h45 ngày 15/8 (giờ địa phương, tức 5h45 sáng 16/8 theo giờ Việt Nam) tại công viên Charles Young ở trung tâm thành phố. Những người bị thương, trong đó có một em bé 4 tuổi và một thiếu niên 14 tuổi, đã được đưa vào bệnh viện.

Vụ việc khiến những người đang vui chơi tại công viên hoảng loạn tháo chạy tìm nơi trú ẩn. Một video đăng tải trên mạng xã hội cho thấy ít nhất 13 tiếng súng nổ.

Theo truyền thông địa phương, sự việc xảy ra khi công viên đang tổ chức một buổi hòa nhạc ngoài trời.

Hiện một lực lượng lớn cảnh sát vẫn đang được triển khai ở trung tâm thành phố Lexington, trong khi một số tuyến đường xung quanh hiện trường bị phong tỏa.

Nhà chức trách chưa công bố thông tin về nghi phạm và chưa có vụ bắt giữ nào được thực hiện. Nguyên nhân vụ xả súng đang được điều tra làm rõ.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh Mỹ liên tiếp ghi nhận các vụ xả súng nghiêm trọng tại nhiều địa phương chỉ trong vòng 24 giờ.

Trước đó, một vụ xả súng đã xảy ra tại thành phố Chicago (bang Illinois) tối 15/8, khiến 4 người bị thương, trong đó 2 người trong tình trạng nguy kịch.

Cùng ngày, vụ nổ súng tại Đại học Bang Virginia đã làm 5 người bị thương, trong đó có 1 sinh viên. Trước đó, ngày 14/8, vụ xả súng hàng loạt tại bang Michigan đã khiến 3 người, trong đó có một thiếu niên 16 tuổi, thiệt mạng.

Cảnh sát cho biết nghi phạm Chad Hickman cũng được cho là đã sát hại 2 người khác trong khu vực. Nghi phạm sau đó đã tự sát bằng súng./.

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