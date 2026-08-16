Thế giới ghi nhận gần 100 trận động đất lớn trong một tuần qua

Thế giới đang trải qua một đợt biến động địa chất mạnh mẽ. Chỉ trong vòng một tuần từ ngày 7-14/8, toàn cầu đã ghi nhận tới 98 trận động đất có độ lớn từ 4,5 trở lên, với 2 trận có độ lớn trên 7 xảy ra tại hai quốc gia ở Vành đai lửa Thái Bình Dương.



Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, hoạt động địa chấn tại khu vực này và trên thế giới đang diễn biến phức tạp, khi Peru và Colombia tiếp tục hứng chịu động đất trong bối cảnh công tác cứu hộ quốc tế vẫn đang diễn ra khẩn trương nhằm khắc phục hậu quả của thảm họa xảy ra hôm 10/8.

Đặc biệt, Peru đang trong tình trạng cảnh giác cao độ sau khi ghi nhận hàng loạt rung chấn liên tiếp trong các ngày 14 và 15/8 tại các khu vực Junin, Lima, Moquegua, Ayacucho và Huancavelica.

Theo Viện Địa vật lý Peru (IGP), trận động đất đáng chú ý nhất có độ lớn 4,5 xảy ra vào chiều 15/8 theo giờ địa phương tại vùng Piura, ở độ sâu 35 km. Dù các rung chấn tại Peru chưa gây thiệt hại về người và tài sản, nhưng các chuyên gia vẫn liên tục cảnh báo về rủi ro tiềm tàng do quốc gia này nằm trên Vành đai lửa Thái Bình Dương.

Đặc biệt, thủ đô Lima đang trải qua "khoảng lặng địa chấn" kéo dài hơn 270 năm kể từ trận động đất thảm khốc năm 1746, đòi hỏi người dân và chính quyền phải luôn sẵn sàng các phương án sơ tán và chuẩn bị vật dụng sinh tồn khẩn cấp.



Đến nay, thảm họa động đất hôm 10/8 tại Colombia đã cướp đi sinh mạng của 294 người, trong khi hơn 300 người vẫn mất tích, hàng nghìn người bị thương và rơi vào cảnh mất nhà cửa.

Chính phủ Colombia đã kích hoạt các biện pháp khẩn cấp, thiết lập nơi trú ẩn và phân phát hàng cứu trợ nhân đạo. Cơ quan Quốc gia về Quản lý Rủi ro Thiên tai Colombia (UNGRD) thông báo chính phủ nước này đã phê duyệt việc triển khai hỗ trợ quốc tế, bao gồm các đội tìm kiếm và cứu nạn được Liên hợp quốc chứng nhận đến từ Mỹ, Ecuador và Israel.

UNGRD cho biết, năng lực ứng phó khẩn cấp của Colombia hiện chưa bị quá tải, trong khi các cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục xem xét khả năng cần thêm sự hỗ trợ từ quốc tế./.

Indonesia cảnh báo nguy cơ sau trận động đất có độ lớn 7,7 Các chuyên gia cảnh báo rung chấn tiếp diễn có thể gây thêm thiệt hại đối với những công trình đã bị ảnh hưởng, trong khi nguy cơ sạt lở và các vấn đề địa chất khác cần tiếp tục được theo dõi.

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