Dự báo từ đêm 17/8, khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ có nơi mưa rất to

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm 17/8 đến ngày 18/8, khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 30-60mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 100mm trong 3 giờ.

Từ đêm 18/8 đến ngày 21/8, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị tiếp tục có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 120 250mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 350mm.

Riêng các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Bắc Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Quảng Trị phổ biến 80-170mm, cục bộ có nơi trên 230mm (tổng lượng mưa cả đợt tính từ đêm 17/8 đến hết ngày 21/8 phổ biến từ 150-300mm/đợt, cục bộ có nơi trên 450mm/đợt; riêng các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Bắc Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Quảng Trị phổ biến từ 100-200mm/đợt, cục bộ có nơi trên 300mm/đợt).

Chiều tối và đêm 16/8, ở khu vực vùng núi Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm. Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm.

Mưa lớn và mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

"Thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá cấp 1," Trưởng phòng Dự báo thời tiết Nguyễn Văn Hưởng lưu ý.

Cùng với đó, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia nhận định, trong 6 giờ tới, khu vực các tỉnh Lạng Sơn và Thái Nguyên tiếp tục có mưa. Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở khu vực này.

Từ 18 giờ 30 phút đến 23 giờ 30 phút ngày 16/8, khu vực các tỉnh trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 10-30mm, có nơi trên 60mm. Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại các tỉnh trên, đặc biệt tại các xã, phường: Ba Bể, Bạch Thông, Chợ Đồn, Chợ Mới, Hiệp Lực, Lam Vỹ, Nam Cường, Phong Quang, Sảng Mộc, Thanh Thịnh, Thượng Quan, Trần Phú, Văn Lang, Xuân Dương, Yên Bình, Yên Phong (tỉnh Thái Nguyên).

Đối với tỉnh Lạng Sơn gồm các xã, phường: Ba Sơn, Bắc Sơn, Bình Gia, Chi Lăng, Công Sơn, Điềm He, Hoàng Văn Thụ, Hội Hoan, Hồng Phong, Hữu Liên, Na Sầm, Quan Sơn, Quốc Khánh, Quý Hòa, Tân Tri, Tân Văn, Thiện Long, Thiện Thuật, Thống Nhất, Thụy Hùng, Tri Lễ, Văn Lãng, Vạn Linh.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế-xã hội. Cơ quan khí tượng thủy văn kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Từ 15 giờ đến 17 giờ ngày 16/8, khu vực các tỉnh Lạng Sơn và Thái Nguyên đã có mưa vừa, mưa to như: Hảo Nghĩa 49,6mm (Thái Nguyên); Minh Khai 40,5mm (Lạng Sơn)...

Đối với diễn biến thời tiết trên biển, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia thông tin, đêm 16/8 và ngày 17/8, phía Đông khu vực Bắc Biển Đông gió cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng cao 2-3m.

Khu vực giữa Biển Đông, vùng biển phía Bắc khu vực Nam Biển Đông (bao gồm phía Bắc đặc khu Trường Sa) và vùng biển từ Gia Lai đến Đồng Tháp gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; biển động, sóng cao 2-4m.

Vùng biển phía Bắc Vịnh Bắc Bộ, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng cao trên 2m.

Cảnh báo, đêm 17/8 và ngày 18/8, vùng biển phía Nam của khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, sóng cao 2-3m, biển động. Khu vực giữa Biển Đông, vùng biển phía Bắc khu vực Nam Biển Đông (bao gồm phía Bắc đặc khu Trường Sa) và vùng biển từ Gia Lai đến Đồng Tháp có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7- 8, sóng cao 2-4m, biển động.

Cấp độ rủi ro thiên tai trên biển cấp 2. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn./.

Chủ động ứng phó mưa lớn, lũ, ngập lụt tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia yêu cầu các địa phương Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh rà soát vùng nguy cơ, sẵn sàng sơ tán dân, bảo đảm an toàn trước mưa lớn.