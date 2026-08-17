Cháy rừng tại Châu Âu: Bỉ hứng chịu trận hỏa hoạn lịch sử

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, tính đến sáng Chủ Nhật ngày 16/8, đám cháy tại khu vực phía đông nước Bỉ đã tăng gấp đôi quy mô chỉ sau 24 giờ.

Trước đó một ngày, Cơ chế Bảo vệ Dân sự Liên minh châu Âu đã được kích hoạt, điều động ngay lập tức 3 trực thăng cùng 2 máy bay chữa cháy chuyên dụng từ Thụy Điển, Hà Lan và Cộng hòa Séc tới ứng cứu.

Thảm họa cháy rừng tiếp tục bùng phát và càn quét nhiều khu vực tại Châu Âu. Lực lượng chữa cháy đang gồng mình dập tắt các đại đám cháy tại Bỉ, Đức, Pháp, Croatia, Tây Ban Nha và Hy Lạp trong bối cảnh nắng nóng gay gắt và thời tiết khô hạn kéo dài.

Tại khu bảo tồn thiên nhiên High Fens của Bỉ, ngọn lửa đã lan rộng gấp đôi quy mô chỉ sau 24 giờ, thiêu rụi khoảng 3.000ha. Đám cháy bùng phát từ hai ngày trước hiện đã chính thức trở thành trận cháy rừng lớn nhất trong lịch sử được ghi nhận tại Bỉ.

Chính quyền vùng Wallonie cho biết hơn 250 lính chữa cháy cùng các lực lượng cứu hộ khẩn cấp đã được huy động trong đêm thứ Bảy. Khu bảo tồn này cực kỳ dễ bị tổn thương trước hỏa hoạn do sở hữu diện tích đất than bùn và rừng thông bạt ngàn - vốn đã bị sấy khô sau đợt thời tiết nắng nóng gay gắt kéo dài.

Trong một tuyên bố trên mạng xã hội, lực lượng phòng thủ hợp nhất của Bỉ xác nhận đã điều động nhân lực và phương tiện quân sự đến hỗ trợ lực lượng chữa cháy.

Lực lượng chữa cháy từ hai quốc gia láng giềng là Đức và Luxembourg cũng đã được cử sang để hỗ trợ khống chế ngọn lửa - vốn đang có hướng dịch chuyển về phía biên giới Đức. Các nông dân địa phương cũng tích cực tham gia vào công tác chữa cháy.

Vào chiều 15/8, một số cư dân tại tỉnh Liège của Bỉ đã được yêu cầu sơ tán khẩn cấp. Truyền thông địa phương đưa tin khoảng 600 người đã nhận lệnh di tản, và một trung tâm trú ẩn tạm thời đã được thiết lập tại một nhà thi đấu ở đô thị lân cận Malmedy./.

Khủng hoảng cháy rừng lan rộng tại châu Âu Một đám cháy tại công viên tự nhiên Hautes Fagnes ở Bỉ, gần biên giới với Đức, đã lan rộng ra khoảng 1.600 ha kể từ thứ 14/8, đây là vụ cháy rừng lớn nhất ở nước này trong 30 năm qua.