Thời tiết ngày 17/8: Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục nắng nóng, chiều tối mưa dông

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 17/8, khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng, một số nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm, nhiều khu vực có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Tại Hà Nội, ngày có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất 35-37 độ C. Chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to và dông. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C.

Khu vực Tây Bắc Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C. Chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, có nơi dưới 22 độ C.

Tại Đông Bắc Bộ, nhiệt độ cao nhất phổ biến 32-35 độ C; khu vực trung du và đồng bằng 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, vùng núi có nơi dưới 22 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất 34-37 độ C, phía Nam có nơi trên 37 độ C. Chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ ngày nắng nóng, phía Bắc có nơi nắng nóng gay gắt; nhiệt độ cao nhất 34-37 độ C, phía Bắc có nơi trên 37 độ C. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Tại Cao nguyên Trung Bộ, thời tiết nhiều mây, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, cao nhất 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Nam Bộ nhiều mây, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 31-34 độ C. Thành phố Hồ Chí Minh có nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C, cao nhất 32-34 độ C, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

Trong các cơn dông, người dân cần đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió tại khu vực Bắc Bộ chủ yếu nhẹ; từ Thanh Hóa đến Nam Bộ phổ biến gió Tây Nam cấp 2-3.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo, trong 5 giờ tới, có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc, suối nhỏ.

Cụ thể, tại Lai Châu: Bum Tở, Mường Tè, Sì Lở Lầu; Sin Suối Hồ; Bình Lư, Bum Nưa, Dào San, Hồng Thu, Hua Bum, Khổng Lào, Lê Lợi, Mường Mô, Nậm Hàng, Nậm Mạ, Nậm Tăm, P. Đoàn Kết, P. Tân Phong, Pa Tần, Pa Ủ, Phong Thổ, Pu Sam Cáp, Sìn Hồ, Tả Lèng, Tà Tổng, Thu Lũm, Tủa Sín Chải.

Tại Sơn La: Chiềng Hoa, Chiềng Lao, Mường Bú, Mường La, Ngọc Chiến, Pắc Ngà, Xím Vàng.

Từ đêm qua đến sáng sớm nay (17/8), khu vực Đông Bắc Bộ và tỉnh Lai Châu, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Lượng mưa tính từ 19h ngày 16/8 đến 03h ngày 17/8 có nơi trên 50mm như các trạm: Nậm Khao (Lai Châu) 156mm, Trúc Tay (Bắc Ninh) 85mm, Dân Hòa 2 (Phú Thọ) 55mm, Vân Đình (Hà Nội) 52.2mm...

Dự báo, từ đêm 17/8 đến đêm 18/8, khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 50-120mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>100mm/3h).

Ngoài ra, trong chiều và đêm 17/8, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm.

Từ ngày 19/8 đến ngày 21/8, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị tiếp tục có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 100-180mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm; riêng các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Bắc Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Quảng Trị phổ biến 50-80mm, cục bộ có nơi trên 200mm (tổng lượng mưa cả đợt tính từ đêm 17/8 đến hết ngày 21/8 phổ biến từ 150-300mm/đợt, cục bộ có nơi trên 450mm/đợt; riêng các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Bắc Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Quảng Trị phổ biến từ 100-200mm/đợt, cục bộ có nơi trên 300mm/đợt).Cảnh báo rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá cấp 1.

Mưa lớn và mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Trên biển, trong ngày và đêm 17/8, phía Bắc vịnh Bắc Bộ, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), vùng biển phía Đông khu vực Giữa và Nam Biển Đông, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2,0m.

Cảnh báo ngày và đêm 18/8, vùng biển phía Nam của khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; sóng biển cao 2,0-3,0m; biển động.

Khu vực Giữa Biển Đông, vùng biển phía Bắc khu vực Nam Biển Đông (bao gồm phía Bắc đặc khu Trường Sa) và vùng biển từ Gia Lai đến Đồng Tháp có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao 2,0-4,0m; biển động./.

Dự báo từ đêm 17/8, khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ có nơi mưa rất to Từ đêm 18/8 đến ngày 21/8, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị tiếp tục có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 120 250mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 350mm.