Mỹ: Lật xe buýt chở thanh thiếu niên, 20 người nhập viện

Theo Sở Cứu hỏa hạt San Bernardino, chiếc xe chở 36 người gặp nạn tối 9/11 tại một khúc cua trên tuyến đường cách Los Angeles khoảng 113 km về phía Đông Bắc, khiến 20 người nhập viện.

Phương Oanh
Ảnh minh họa. (Nguồn: abcnews)
Ảnh minh họa. (Nguồn: abcnews)

Ngày 10/11, giới chức Mỹ thông báo 20 người đã phải nhập viện trong vụ lật xe buýt xảy ra tại vùng núi San Bernardino, phía Nam bang California.

Theo Sở Cứu hỏa hạt San Bernardino, chiếc xe chở 36 người gặp nạn vào tối 9/11 tại một khúc cua trên tuyến đường hai làn gần thị trấn Running Springs, cách Los Angeles khoảng 113 km về phía Đông Bắc. Tuyến đường này nằm ở độ cao khoảng 1.860 m, quanh co qua các vách núi và rừng thông.

Vào thời điểm xảy ra tai nạn, chiếc xe buýt đang chở các thanh thiếu niên và thanh niên trở về từ trại sinh hoạt của nhà thờ. Một nhân chứng cho biết chiếc xe bắt đầu rung lắc và chao đảo trước khi bị lật trên đoạn đường đèo quanh co.

Hiện tuyến đường đang tạm thời được phong tỏa để phục vụ điều tra./.

(TTXVN/Vietnam+)
