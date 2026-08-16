Đảng Cộng hòa cho phép công chúng tham dự đại hội giữa nhiệm kỳ

Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa (RNC) ngày 15/8 bắt đầu chương trình quay xổ số lấy vé, cho phép công chúng đăng ký tham dự Đại hội giữa nhiệm kỳ của đảng dự kiến diễn ra tại Dallas, bang Texas, từ ngày 9-10/9 tới.

Đây được xem là lần đầu tiên một đại hội cấp quốc gia của một đảng chính trị Mỹ mở rộng quyền tiếp cận cho công chúng thông qua hình thức quay xổ số lấy vé tham dự.



Theo phóng viên TTXVN tại Washington, thông báo của RNC cho biết người dân có thể đăng ký vé cho một hoặc cả hai ngày của đại hội. Những người được chọn sẽ nhận được thông báo vào ngày 4/9 tới và có 24 giờ để xác nhận vé.

Một số người có thể nhận vé khu vực VIP, trong khi những người khác được tham dự các hoạt động của đại hội và có cơ hội tham dự một sự kiện có Tổng thống Donald Trump.



Đại hội dự kiến thu hút hơn 20.000 người, bao gồm đại biểu và giới truyền thông, qua đó trở thành sự kiện lớn nhất của RNC kể từ năm 2016. Ban tổ chức cũng bố trí khu vực “Victory Plaza” với các hoạt động giải trí, ẩm thực và chương trình dành cho người tham dự. RNC đồng thời tuyển khoảng 750 tình nguyện viên mỗi ngày tại khu vực Dallas.



Chủ tịch RNC Joe Gruters cho biết đại hội nhằm tạo ra một “cuộc vận động đoàn kết lớn” của đảng Cộng hòa trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 tới. Sự kiện sẽ tập trung quảng bá các chính sách của chính quyền Tổng thống Trump, giới thiệu các ứng cử viên Cộng hòa và vận động người ủng hộ tham gia các hoạt động bầu cử, trong đó có làm nhân viên phòng phiếu và quan sát viên.



Theo RNC, các chủ đề chính của đại hội gồm cắt giảm thuế cho các gia đình lao động, tăng cường an ninh biên giới, chống gian lận và giảm tội phạm. Đảng Cộng hòa cũng dự kiến tập trung công kích những gì họ cho là xu hướng “xã hội chủ nghĩa” trong Đảng Dân chủ.



Việc tổ chức đại hội vào đầu tháng 9 được RNC tính toán nhằm tạo động lực cho đảng sau khi các cuộc bầu cử sơ bộ kết thúc nhưng trước khi nhiều địa phương bắt đầu gửi phiếu bầu sớm. Giới lãnh đạo RNC kỳ vọng sự kiện sẽ giúp huy động cử tri và nguồn lực cho các cuộc tranh cử tại những địa hạt cạnh tranh.



Đại hội diễn ra trong bối cảnh đảng Cộng hòa tăng cường chuẩn bị cho cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026. Các cố vấn chính trị của Tổng thống Trump gần đây đã trình bày với các nghị sỹ Cộng hòa kết quả thăm dò về những thông điệp được đánh giá có sức thu hút cử tri, trong đó có minh bạch hoạt động của các công ty bảo hiểm y tế, cấm nghị sĩ giao dịch cổ phiếu và chống gian lận.



RNC cũng đang chuẩn bị nguồn lực tài chính cho chiến dịch. Theo số liệu được công bố, RNC có khoảng 128 triệu USD tiền mặt, trong khi MAGA Inc., siêu ủy ban hành động chính trị (super PAC) ủng hộ Tổng thống Trump, nắm hơn 400 triệu USD. Các nguồn lực này dự kiến được sử dụng để hỗ trợ các ứng cử viên Cộng hòa trong giai đoạn vận động tranh cử giữa nhiệm kỳ./.

Chánh Văn phòng Nhà Trắng bác tin đồn từ chức sau bầu cử giữa nhiệm kỳ Chánh Văn phòng Nhà Trắng Susie Wiles bác bỏ thông tin sẽ rời nhiệm sở sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, khẳng định tiếp tục đồng hành cùng Tổng thống Donald Trump và chương trình nghị sự của Nhà Trắng.

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