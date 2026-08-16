Ẩm thực Việt Nam khẳng định sức hút tại Canada

Từ một gian bếp nhỏ trong thời kỳ đại dịch COVID-19, Linh Anh đã phát triển thành chuỗi bốn nhà hàng tại khu vực đại đô thị Toronto ở Canada. Hành trình này cho thấy sức hấp dẫn ngày càng lớn của ẩm thực Việt Nam trong một thành phố đa văn hóa, đồng thời góp phần đưa hương vị và bản sắc Việt đến gần hơn với thực khách quốc tế.



Toronto được biết đến là một trong những thành phố đa văn hóa nhất thế giới của Canada, nơi cộng đồng dân cư đến từ nhiều quốc gia cùng chung sống và mang theo những nét ẩm thực riêng. Trong bức tranh đa dạng đó, món ăn Việt Nam ngày càng có chỗ đứng nhờ hương vị hài hòa, nguyên liệu phong phú và cách chế biến giàu bản sắc.



Chuỗi nhà hàng Linh Anh là một trong những địa chỉ đang góp phần giới thiệu ẩm thực Việt Nam tới người dân tại khu vực Toronto. Từ phở, bún riêu, bún bò Huế đến các món cơm, nhà hàng phục vụ những món ăn thân thuộc trong đời sống của người Việt, với cách nấu và hương vị truyền thống.



Anh Linh Đỗ, chủ chuỗi nhà hàng Linh Anh Vietnamese Cuisine, trong buổi trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN tại Canada. (Ảnh: Hà Linh/TTXVN)

Chia sẻ về định hướng của nhà hàng với phóng viên TTXVN tại Canada, anh Linh Đỗ, chủ chuỗi nhà hàng Linh Anh Vietnamese Cuisine, cho biết ngay từ những ngày đầu, anh đã mong muốn quảng bá những món ăn truyền thống của Việt Nam, đặc biệt là các món thường xuất hiện trong bữa ăn của mỗi gia đình.



Trong một môi trường có nhiều nền văn hóa và khẩu vị khác nhau như Toronto, Linh Anh lựa chọn giữ gìn nét riêng của món Việt thay vì thay đổi quá nhiều để chiều theo thị hiếu địa phương. Theo anh Linh Đỗ, chính hương vị nguyên bản, sự hài hòa giữa các nguyên liệu và việc sử dụng rau thơm, thực phẩm tươi đã giúp món Việt dễ dàng được nhiều nhóm thực khách đón nhận.



Linh Đỗ cho rằng điều quan trọng nhất nằm ở sự chân thành trong từng món ăn. Ẩm thực Việt Nam có sự cân bằng về hương vị, màu sắc và nguyên liệu, nhờ đó vừa giữ được bản sắc riêng, vừa phù hợp với thực khách đến từ nhiều nền văn hóa khác nhau.



Phở là một trong những món được thực khách quốc tế biết đến nhiều nhất, nhưng sức hấp dẫn của ẩm thực Việt Nam tại Toronto không chỉ dừng lại ở món ăn này. Bún riêu, bún bò Huế, các món cơm, bún và nhiều món ăn gia đình khác cũng dần trở nên quen thuộc. Sự phong phú đó giúp thực khách có thêm cơ hội tìm hiểu về khẩu vị, nếp sống và văn hóa của người Việt Nam.



Hành trình hình thành chuỗi nhà hàng Linh Anh bắt đầu trong giai đoạn đại dịch COVID-19, khi hoạt động giao thương và dịch vụ ăn uống trực tiếp bị đình trệ.

Từ niềm đam mê nấu ăn, anh Linh Đỗ tự mình đi chợ, lựa chọn nguyên liệu, chế biến món ăn, nhận đơn và giao tận nhà cho khách.



Những đơn hàng đầu tiên không chỉ mang lại thu nhập trong thời kỳ khó khăn ấy mà còn giúp anh thăm dò nhu cầu thực tế của thị trường. Sự ủng hộ của khách hàng, nhất là đối với các món phở và bún truyền thống, đã tạo thêm niềm tin để anh quyết định mở nhà hàng đầu tiên sau đại dịch.



Bắt đầu từ một cơ sở, Linh Anh lần lượt mở rộng lên cơ sở thứ hai và thứ ba. Cơ sở thứ tư vừa được khai trương, đánh dấu bước phát triển mới của thương hiệu từ một gian bếp gia đình trở thành chuỗi nhà hàng Việt tại khu vực đại đô thị Toronto của Canada.



Linh Đỗ chia sẻ rằng quá trình mở rộng không diễn ra dễ dàng. Việc gây dựng thương hiệu, duy trì chất lượng món ăn và đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn của khách hàng đòi hỏi nhiều thời gian và nỗ lực. Nhưng sự yêu mến của thực khách dành cho món Việt đã trở thành động lực để nhà hàng tiếp tục phát triển.



Câu chuyện của Linh Anh cũng phản ánh một hướng đi của nhiều cơ sở kinh doanh do người Việt gây dựng tại Canada: bắt đầu từ thế mạnh văn hóa và kinh nghiệm gia đình, sau đó từng bước thích nghi với môi trường kinh doanh sở tại.

Trong trường hợp của Linh Anh, món ăn truyền thống vừa là sản phẩm kinh doanh, vừa là phương tiện giới thiệu văn hóa Việt Nam.



Việc phát triển thành chuỗi nhà hàng đang đặt ra yêu cầu đảm bảo sự đồng đều về hương vị và chất lượng giữa các cơ sở. Khi phạm vi hoạt động được mở rộng, khả năng giữ gìn nét riêng của món ăn sẽ là yếu tố quan trọng giúp thương hiệu duy trì niềm tin của khách hàng.

Với mục tiêu không chỉ mở rộng kinh doanh mà còn giúp nhiều thực khách quốc tế được thưởng thức và hiểu hơn về các món ăn Việt Nam, hy vọng Linh Anh sẽ tiếp tục thành công.



Từ gian bếp nhỏ trong thời kỳ đại dịch đến chuỗi bốn nhà hàng, hành trình của Linh Anh cho thấy những món ăn tưởng như rất đỗi bình dị trong mỗi gia đình Việt Nam vẫn có thể tạo nên sức hút tại một thị trường đa văn hóa.

Khi được gìn giữ và giới thiệu bằng sự trân trọng, ẩm thực không chỉ đem lại cơ hội kinh doanh mà còn trở thành cầu nối đưa văn hóa và hình ảnh của Việt Nam đến với bạn bè quốc tế./.

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