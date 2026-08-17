ASEAN và Ấn Độ hoàn tất chuẩn bị cho cuộc tập trận hàng hải lần hai

Hải quân Philippines và Ấn Độ đã hoàn tất công tác chuẩn bị cho Cuộc tập trận hàng hải ASEAN-Ấn Độ lần thứ hai (AIME) 2026, dự kiến diễn ra từ ngày 28/9-2/10 tại vùng biển ngoài khơi Philippines. Cuộc tập trận do Philippines và Ấn Độ đồng chủ trì.

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, cuộc tập trận quy tụ lực lượng hải quân của Ấn Độ và các nước thành viên ASEAN.

Các bên đã hoàn tất những nội dung cuối cùng tại Hội nghị Lập kế hoạch Cuối cùng AIME 2026 diễn ra trong tuần trước tại thành phố Pasay của Philippines. Với chủ đề “Niềm tin vững chắc, đoàn kết trên biển,” cuộc tập trận nhằm tăng cường hợp tác an ninh hàng hải, khả năng phối hợp và tính tương tác giữa các bên tham gia trong bối cảnh môi trường an ninh biển tại khu vực ngày càng phức tạp.

Phát biểu tại hội nghị, ông Lued Lawan Lincuna - Chỉ huy Bộ Tư lệnh Hải quân Philippines - nhấn mạnh các quốc gia trong khu vực đều phụ thuộc vào thương mại, vận tải và an ninh hàng hải. Việc tăng cường liên lạc, phối hợp và khả năng hoạt động chung là yếu tố cần thiết để bảo vệ các tuyến đường biển quan trọng cũng như ứng phó với những thách thức an ninh hàng hải mới nổi.

Trong khi đó, Chuẩn Đô đốc Amaninder Singh Sangha của Hải quân Ấn Độ nhấn mạnh quan hệ đối tác lâu dài giữa nước này với ASEAN và cho rằng những thách thức hàng hải ngày càng phức tạp đòi hỏi các nước phải tăng cường phối hợp nhằm duy trì một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do, mở và toàn diện.

AIME 2026 diễn ra trong Năm Hợp tác Hàng hải ASEAN-Ấn Độ 2026, được các nhà lãnh đạo hai bên thống nhất lựa chọn nhằm mở rộng hợp tác hàng hải.

Cuộc tập trận cũng tiếp nối AIME lần thứ nhất tổ chức năm 2023 tại Biển Đông với khoảng 1.400 quân nhân trên 9 tàu tham gia các hoạt động huấn luyện chiến thuật, kỹ năng hàng hải và phối hợp giữa các lực lượng.

Theo Hải quân Philippines, việc tham gia AIME 2026 nằm trong nỗ lực của Manila nhằm tăng cường ngoại giao quốc phòng và hợp tác hàng hải với các nước trong khu vực cũng như với Ấn Độ./.

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