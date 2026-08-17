Chính phủ Indonesia khẩn trương triển khai 8 trọng tâm ứng phó động đất

Số người thiệt mạng trong trận động đất có độ lớn 7,7 xảy ra tại đảo Flores, Indonesia, đã tăng lên 55 người. Hàng nghìn người phải sơ tán trong khi lực lượng chức năng khẩn trương tìm kiếm, cứu nạn và triển khai các biện pháp hỗ trợ người dân tại những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề.

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, cảnh sát tỉnh Đông Nusa Tenggara (NTT) ngày 16/8 cho biết tính đến 18h cùng ngày có 55 người thiệt mạng, 67 người bị thương nặng và 127 người bị thương nhẹ. Giới chức cảnh báo con số thương vong có thể tiếp tục thay đổi do công tác tìm kiếm và thống kê thiệt hại vẫn đang được tiến hành.



Động đất cũng làm hơn 240 ngôi nhà cùng nhiều trường học, cơ sở tôn giáo, trụ sở chính quyền và một số công trình công cộng bị hư hại. Theo cảnh sát địa phương, hơn 7.870 người đã được sơ tán tới 38 điểm tạm trú tại 7 huyện chịu ảnh hưởng, trong đó Manggarai và Đông Manggarai là hai khu vực bị thiệt hại nghiêm trọng nhất.

Đặc biệt, Indonesia cũng đã ghi nhận 995 trận dư chấn, trong đó 46 trận có thể cảm nhận được, khiến công tác cứu hộ và khắc phục hậu quả tiếp tục được đặt trong tình trạng khẩn cấp.



Trong bối cảnh đó, Cơ quan Giảm nhẹ Thiên tai Quốc gia Indonesia (BNPB) đang khẩn trương triển khai xây dựng bệnh viện dã chiến tại huyện Manggarai nhằm duy trì hoạt động khám, chữa bệnh sau khi Bệnh viện Đa khoa khu vực (RSUD) Manggarai bị hư hại do động đất.

Ngày 16/8, Bộ trưởng Điều phối Phát triển Con người và Văn hóa Pratikno cùng người đứng đầu BNPB Suharyanto đã trực tiếp kiểm tra RSUD Manggarai, đánh giá tình hình cơ sở vật chất và nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân. Rung chấn làm hư hại một số khu vực của bệnh viện, ảnh hưởng đến hoạt động khám, chữa bệnh và khiến một số hoạt động phải tạm thời chuyển ra khu vực ngoài trời.

Một bệnh viện dã chiến đã được khẩn trương triển khai tại sân vận động Golo Dukal, nơi tương đối an toàn và thuận lợi, để duy trì dịch vụ y tế trong thời gian bệnh viện RSUD khắc phục hậu quả.

BNPB sẽ phối hợp với Bộ Y tế, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan chuẩn bị cơ sở vật chất, thuốc men, trang thiết bị và các điều kiện cần thiết để bảo đảm chăm sóc sức khỏe cho người dân bị ảnh hưởng. Việc khôi phục từng bước hoạt động của bệnh viện RSUD cũng được triển khai.



Hoạt động khám chữa bệnh phải tạm thời chuyển ra khu vực ngoài trời để bảo đảm an toàn. (Ảnh: TTXVN phát)

BNPB cho biết việc tìm kiếm, cứu nạn và chăm sóc người bị thương vẫn là ưu tiên hàng đầu. Chính phủ đồng thời huy động các nguồn lực để bảo đảm nhu yếu phẩm cho người dân tại các khu sơ tán. Trong ngày 16/8, hàng cứu trợ từ chính quyền trung ương đã được vận chuyển tới Maumere và Labuan Bajo, với 5.000 gói hàng đã được phân phối tới người dân.

Theo người đứng đầu BNPB Suharyanto, chính phủ đang khẩn trương triển khai 8 trọng tâm ứng phó, trong đó có khôi phục điện, nước sạch, nhiên liệu và thông tin liên lạc; tăng cường phương tiện đường không, đường biển để đưa hàng cứu trợ tới các khu vực khó tiếp cận; đồng thời đẩy nhanh thống kê thiệt hại để làm cơ sở phục hồi nhà ở và cơ sở hạ tầng.

Trong giai đoạn trước mắt, việc duy trì dịch vụ y tế và bảo đảm nhu cầu thiết yếu của người dân được Indonesia xác định là một trong những nhiệm vụ cấp bách nhằm ổn định đời sống tại các khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề của trận động đất./.

Động đất làm rung chuyển khu vực Flores của Indonesia Trận động đất xảy ra trong bối cảnh khu vực Flores vẫn đang khắc phục hậu quả của trận động đất có độ lớn 7,7 xảy ra cách đây 2 ngày ở ngoài khơi đảo này khiến hàng chục người thiệt mạng.