Doanh nghiệp Thái Lan coi Việt Nam là cầu nối tiếp cận thị trường châu Âu

Văn phòng Cục Xúc tiến Thương mại Quốc tế (DITP) tại Thành phố Hồ Chí Minh khuyến nghị các doanh nghiệp Thái Lan đang hoạt động tại Việt Nam tận dụng Việt Nam như một cơ sở sản xuất và cầu nối để tiếp cận thị trường châu Âu, trong bối cảnh Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA) mang lại lợi thế ngày càng lớn cho hàng hóa Việt Nam.

Theo DITP, EU đã xóa bỏ thuế quan đối với khoảng 99% dòng thuế áp dụng cho hàng xuất khẩu của Việt Nam. Lợi thế này có thể giúp hàng hóa sản xuất tại Việt Nam tăng khả năng cạnh tranh về chi phí tại thị trường châu Âu, đồng thời tạo điều kiện để các doanh nghiệp Thái Lan có hoạt động sản xuất tại Việt Nam khai thác các cơ hội từ EVFTA.

DITP khuyến nghị các doanh nghiệp Thái Lan tại Việt Nam tăng cường tìm nguồn nguyên liệu trong nước, nâng tỷ trọng sản xuất các sản phẩm có giá trị gia tăng cao và phát triển quan hệ đối tác với các doanh nghiệp Việt Nam và châu Âu.

Việc tăng cường liên kết với các doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng tại Việt Nam có thể giúp doanh nghiệp Thái Lan từng bước tham gia sâu hơn vào những chuỗi cung ứng hướng tới thị trường châu Âu.

Tuy nhiên, DITP lưu ý doanh nghiệp cần đánh giá riêng đối với từng sản phẩm về chi phí sản xuất, thuế quan, quy tắc xuất xứ và các tiêu chuẩn áp dụng.

Việc đánh giá này nhằm xác định liệu sử dụng Việt Nam làm cơ sở sản xuất có mang lại lợi ích về thuế quan và chuỗi cung ứng hay không, đồng thời bảo đảm hàng hóa đáp ứng các quy định thương mại của EU.

DITP cũng khuyến nghị doanh nghiệp Thái Lan tại Việt Nam chú trọng các yêu cầu ngày càng cao của thị trường châu Âu về môi trường, truy xuất nguồn gốc và thẩm tra.

Các doanh nghiệp cần xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc, ghi chép nguồn gốc nguyên liệu, tăng cường quản lý dữ liệu và nâng cao năng lực đo lường, giảm phát thải khí nhà kính để đáp ứng các quy định của EU.

Theo DITP, trong bối cảnh Việt Nam ngày càng được các doanh nghiệp châu Âu nhìn nhận là cơ sở sản xuất và trung tâm chuỗi cung ứng, việc đặt cơ sở sản xuất tại Việt Nam có thể tạo thêm lựa chọn cho doanh nghiệp Thái Lan trong việc tiếp cận thị trường châu Âu.

Tuy nhiên, hiệu quả của hướng đi này phụ thuộc vào khả năng đáp ứng quy tắc xuất xứ, tiêu chuẩn và các điều kiện hưởng ưu đãi thuế quan theo EVFTA.

Ngoài ra, DITP cũng khuyến nghị doanh nghiệp Thái Lan không chỉ tận dụng lợi thế về chi phí mà cần nâng cao chất lượng, tiêu chuẩn, công nghệ, đổi mới sáng tạo và tính bền vững để tăng khả năng cạnh tranh lâu dài tại thị trường châu Âu./.

Việt Nam tiếp tục là thị trường hấp dẫn với doanh nghiệp Thái Lan Việt Nam tiếp tục là thị trường hấp dẫn các doanh nghiệp Thái Lan, đặc biệt trong các lĩnh vực sản xuất và công nghiệp, bán lẻ và tiêu dùng, xuất khẩu nông sản xanh, logistics và thương mại điện tử.