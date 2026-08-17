Giá vàng thế giới đi ngang trong phiên giao dịch đầu tuần

Trong phiên giao dịch đầu tuần (17/8), giá vàng thế giới đi ngang khi giới đầu tư đánh giá những tác động trái chiều từ các số liệu kinh tế Mỹ và nguy cơ lạm phát gia tăng do giá năng lượng, qua đó cân nhắc triển vọng chính sách lãi suất của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed).

Tại thị trường châu Á, giá vàng giao dịch quanh mức 4.370 USD/ounce, sau khi tăng gần 1% trong tuần trước. Cụ thể, vào lúc 7 giờ 24 phút tại Singapore, giá vàng giao ngay giữ ở mức 4.376 USD/ounce.

Các số liệu kinh tế mới nhất của Mỹ cho thấy tâm lý người tiêu dùng và doanh số bán lẻ đều suy giảm. Những dấu hiệu này phần nào làm dịu lo ngại về khả năng Fed sớm tăng lãi suất, qua đó hỗ trợ giá vàng.

Tuy nhiên, triển vọng nguồn cung năng lượng toàn cầu tiếp tục bất ổn đang hạn chế khả năng Fed nới lỏng chính sách tiền tệ. Nhiều tàu tiếp tục bị tấn công tại eo biển Hormuz vào cuối tuần trước, trong khi Mỹ cho biết đang chuẩn bị các biện pháp mới nhằm gây sức ép lên Iran.

Eo biển Hormuz vẫn là một trong những yếu tố quan trọng chi phối triển vọng giá năng lượng và lạm phát toàn cầu. Bất kỳ sự gián đoạn kéo dài nào tại tuyến vận tải chiến lược này cũng có thể đẩy giá dầu tăng, qua đó làm gia tăng áp lực lạm phát và khiến Fed khó giảm lãi suất.

Giới đầu tư đang hướng sự chú ý tới biên bản cuộc họp chính sách tháng 7 của Fed, dự kiến được công bố ngày 19/8. Biên bản có thể cung cấp thêm thông tin về quan điểm của các quan chức Fed đối với triển vọng lạm phát và lãi suất, đặc biệt sau khi các số liệu kinh tế gần đây cho thấy đà tăng trưởng của nền kinh tế Mỹ có dấu hiệu chậm lại.

Giá vàng đã phục hồi mạnh trong những tuần gần đây và duy trì trên ngưỡng hỗ trợ quan trọng 4.000 USD/ounce. Đà phục hồi được thúc đẩy bởi nhu cầu đầu tư gia tăng và việc các ngân hàng trung ương tiếp tục bổ sung vàng vào dự trữ, đặc biệt là từ Trung Quốc.

Trên thị trường kim loại quý khác, giá bạc tăng 0,6% lên 65,08 USD/ounce sau khi tăng gần 2% trong tuần trước.

Tại Việt Nam, vào đầu giờ sáng 17/8, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội ở mức 141-144 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra)./.

Giá vàng thế giới tăng khoảng gần 1% trong tuần qua Giá vàng thế giới tăng khoảng 0,9% trong tuần qua, nhờ đồng USD yếu đi sau khi các số liệu lạm phát mới công bố của Mỹ làm tăng khả năng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất vào tháng tới.