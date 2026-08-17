Giá vàng trong nước tăng trong phiên đầu tuần, SJC lên ngưỡng 144,8 triệu đồng

Giá vàng trong nước bật tăng trong phiên mở cửa sáng đầu tuần (ngày 17/8), trong khi tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố cũng cộng thêm 25 đồng so với cuối tuần trước.

Vào thời điểm 9 giờ 15 phút, giá vàng miếng SJC tại các công ty kinh doanh vàng lớn như Sài Gòn, Phú Quý, Doji cùng giao dịch ở mức 141,8 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 144,8 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Mức giá này tăng 800.000 đồng/lượng so với chốt phiên cuối tuần trước.

Cùng điều chỉnh thêm 800.000 đồng/lượng, tại Công ty Phú Quý, giá vàng nhẫn niêm yết ở mức 141,8-144,8 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), Công ty Bảo Tín Minh Châu giao dịch giá vàng nhẫn ở ngưỡng 141,5-145,5 triệu đồng/lượng.

Cũng trong sáng nay, chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra được các doanh nghiệp kinh doanh vàng duy trì ở mức 3-4 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, kim loại quý này dao động quanh ngưỡng 4.397 USD/ounce. Nếu quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 139,4 triệu đồng/lượng. Như vậy, khoảng cách chênh lệch giữa giá vàng SJC và giá vàng thế giới đã thu hẹp còn 5,4 triệu đồng/lượng.

Đối với thị trường ngoại tệ, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.586 đồng/USD, tăng 25 đồng.

Trong khi đó, tỷ giá tại các ngân hàng thương mại lại được điều chỉnh khác nhau. Hiện Ngân hàng Vietcombank niêm yết tỷ giá ở mức 25.920-26.330 đồng/USD (mua vào-bán ra), chưa có biến động so với chốt phiên cuối tuần trước.

Về phía Ngân hàng Vietinbank giao dịch ở mức 25.893-26.338 đồng/USD, tăng 18 đồng; Ngân hàng BIDV giao dịch ở mức 25.950-26.330 đồng/USD, tăng 20 đồng. Ngân hàng Eximbank niêm yết ở mức 25.930-26.320 đồng/USD (mua vào-bán ra), giảm 70 đồng so với chốt phiên cuối tuần trước./.

Giá vàng thế giới đi ngang trong phiên giao dịch đầu tuần Giá vàng thế giới đi ngang khi giới đầu tư đánh giá những tác động trái chiều từ các số liệu kinh tế Mỹ và nguy cơ lạm phát gia tăng do giá năng lượng.

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