Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk: Đưa giá trị và uy tín nông sản Việt vươn tầm quốc tế

Tối ngày 15/8, tại Quảng trường 10/3 (phường Buôn Ma Thuột), Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức Lễ khai mạc Lễ hội Sầu riêng năm 2026 với chủ đề “Sầu riêng Đắk Lắk-Kết nối vươn xa.”

Lễ hội diễn ra từ ngày 15/8-02/9 tại phường Buôn Ma Thuột, xã Krông Pắc, phường Tuy Hòa và các xã trồng sầu riêng trên địa bàn tỉnh. Đây là lần đầu tiên Đắk Lắk tổ chức Lễ hội Sầu riêng với quy mô cấp tỉnh nhằm quảng bá thương hiệu Sầu riêng Đắk Lắk; tôn vinh người nông dân, doanh nghiệp và các chủ thể tham gia chuỗi giá trị ngành hàng; thúc đẩy xúc tiến thương mại, kết nối đầu tư, mở rộng thị trường xuất khẩu; đồng thời phát triển du lịch nông nghiệp, du lịch trải nghiệm gắn với bản sắc văn hóa.

Lễ hội gồm 17 hoạt động, trong đó các hoạt động truyền thông diễn ra trước Lễ hội và chuỗi sự kiện chính trong thời gian diễn ra Lễ hội.

Bên cạnh Lễ khai mạc, các sự kiện chính nổi bật của Lễ hội gồm diễu hành đoàn xe ôtô bán tải quảng bá sầu riêng; Khu trưng bày, quảng bá chuyên ngành sầu riêng và sản phẩm OCOP; Hội nghị Diễn đàn kết nối sản xuất, tiêu thụ sầu riêng; Lễ hội ẩm thực sầu riêng; Đêm đại nhạc hội “Đắk Lắk vươn tầm, khởi sắc”; Tour du lịch trải nghiệm, thưởng thức sầu riêng tại vườn; Trưng bày ảnh nghệ thuật về sầu riêng; show thực cảnh “Ký ức nhà dài”; giải chạy Tuy Hòa “Đón bình minh trên biển”…

Ông Đỗ Hữu Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk phát biểu khai mạc Lễ hội. (Ảnh: Hoài Thu/TTXVN)

Phát biểu khai mạc Lễ hội, ông Đỗ Hữu Huy, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cho biết, toàn tỉnh có khoảng 41.000ha sầu riêng, sản lượng năm nay khoảng gần 500.000 tấn; có 280 mã số vùng trồng, với diện tích khoảng 7.500ha và 41 cơ sở đóng gói được phê duyệt phục vụ xuất khẩu.

Năm 2025, ngành hàng sầu riêng của tỉnh đã đóng góp khoảng 1,1 tỷ USD vào kim ngạch xuất khẩu của cả nước.

“Tỉnh Đắk Lắk xác định phải chuyển mạnh từ tư duy quản lý sản lượng nông nghiệp sang quản lý giá trị nông nghiệp. Nông dân Đắk Lắk không chỉ bán trái sầu riêng, mà bán chất lượng, sự an toàn, câu chuyện của vùng đất và uy tín thương hiệu Đắk Lắk. Không phát triển sầu riêng bằng mọi giá, không chạy theo diện tích và sản lượng đơn thuần, mà phát triển bằng chất lượng, tiêu chuẩn, khoa học công nghệ, liên kết chuỗi, chế biến sâu và thương hiệu,” Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk Đỗ Hữu Huy nhấn mạnh.

Cũng theo ông Đỗ Hữu Huy, chất lượng phải được hình thành ngay từ vườn cây. Mỗi mã số vùng trồng không chỉ là một “tấm vé” để xuất khẩu mà phải thực sự là một cam kết về vùng nguyên liệu, quy trình sản xuất, truy xuất nguồn gốc, chất lượng và trách nhiệm.

Từ giống, chăm sóc, sử dụng vật tư nông nghiệp, thu hoạch đúng độ chín đến kiểm nghiệm, sơ chế, bảo quản, đóng gói và vận chuyển phải từng bước được chuẩn hóa và số hóa.

Đồng thời, tỉnh sẽ thúc đẩy liên kết chặt chẽ giữa nông dân-hợp tác xã-doanh nghiệp-cơ sở đóng gói-chế biến-logistics-nhà phân phối-nhà nhập khẩu, để hình thành một hệ sinh thái sầu riêng chuyên nghiệp và bền vững. Đó cũng chính là tinh thần của chủ đề “Kết nối vươn xa.”

Các tiết mục đặc sắc tại chương trình nghệ thuật “Sầu riêng Đắk Lắk - Kết nối vươn xa”. (Ảnh: Hoài Thu/TTXVN)

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk Đỗ Hữu Huy cũng cho biết, Đắk Lắk đang chủ động ứng dụng chuyển đổi số, thương mại điện tử, truyền thông số, kết nối với các KOL, KOC và những nhà sáng tạo nội dung trong nước, quốc tế để kể câu chuyện về vùng đất, người nông dân, quy trình sản xuất và chất lượng sản phẩm bằng phương thức mới, sinh động và gần gũi hơn.

Đắk Lắk hướng tới xây dựng một ngành hàng sầu riêng được tổ chức chuyên nghiệp, vùng nguyên liệu được quản lý, quy trình sản xuất được chuẩn hóa, chất lượng được kiểm soát, nguồn gốc được minh bạch, chế biến ngày càng sâu, thị trường ngày càng mở rộng, để người nông dân được hưởng thành quả xứng đáng và doanh nghiệp phát triển bền vững hơn.

Tỉnh sẵn sàng kết nối vùng nguyên liệu với thị trường, kết nối doanh nghiệp với các nhà nhập khẩu, kết nối khoa học-công nghệ với sản xuất, kết nối nông nghiệp với văn hóa-du lịch, kết nối Đắk Lắk với bạn bè trên khắp thế giới.

Tại chương trình, đông đảo nhân dân và du khách đã thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc sắc gồm 3 chương Hương trái đại ngàn-Kết nối vươn xa-Rạng rỡ cao nguyên.

Chương trình khai mạc được xây dựng theo hướng chính luận nghệ thuật, sử thi đương đại và festival hội nhập, kết hợp nhiều loại hình nghệ thuật và các hiệu ứng sân khấu hiện đại, tạo dựng không gian từ đại ngàn, vườn cây đến nhà máy, logistics và thị trường thế giới.

Trao Kỷ lục Việt Nam đối với “Mô hình chiếc gùi sầu riêng lớn nhất Việt Nam” và “Sự kiện chế biến và công diễn các món ăn từ sầu riêng với số lượng nhiều nhất Việt Nam”. (Ảnh: Hoài Thu/TTXVN)

Chương trình khai mạc còn có hoạt động công bố Kỷ lục Việt Nam đối với “Mô hình chiếc gùi sầu riêng lớn nhất Việt Nam” và “Sự kiện chế biến và công diễn các món ăn từ sầu riêng với số lượng nhiều nhất Việt Nam,” góp phần tạo thêm dấu ấn cho lễ hội. Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 là sự kiện văn hóa, thương mại, du lịch và đối ngoại có quy mô lớn, nhằm khẳng định vị thế của một ngành hàng nông nghiệp chủ lực; thúc đẩy kết nối cung-cầu, đầu tư, chế biến sâu, xuất khẩu và xây dựng thương hiệu sầu riêng Đắk Lắk ở tầm quốc gia, quốc tế.

Lễ hội hướng tới xây dựng Sầu riêng Đắk Lắk trở thành thương hiệu nông sản thế mạnh của Việt Nam trên thị trường quốc tế; tạo động lực thu hút đầu tư vào lĩnh vực chế biến sâu, logistics, bảo quản, thương mại và phát triển vùng nguyên liệu bền vững; góp phần xây dựng Lễ hội Sầu riêng trở thành sản phẩm văn hóa-du lịch đặc trưng của tỉnh trong những năm tiếp theo./.

Đắk Lắk khai mạc khu trưng bày 400 gian hàng, kết nối ngành hàng sầu riêng Giá trị của khu trưng bày không chỉ nằm ở quy mô 400 gian hàng mà quan trọng là tạo không gian để người trồng, hợp tác xã, doanh nghiệp, nhà phân phối, đối tác quốc tế gặp gỡ, tìm kiếm cơ hội hợp tác.