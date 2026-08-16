Cửa khẩu quốc tế thứ tư của An Giang: Mở rộng không gian kinh tế biên mậu

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 219/NQ-CP phê duyệt nâng cấp cửa khẩu chính Khánh Bình, tỉnh An Giang trở thành Cửa khẩu quốc tế đường bộ Khánh Bình.

Như vậy, An Giang có 4 cửa khẩu quốc tế gồm: Vĩnh Xương, Tịnh Biên, Khánh Bình và Hà Tiên, mở rộng không gian phát triển kinh tế biên mậu của tỉnh và vùng Đồng bằng sông Cửu Long trong giao thương với Vương quốc Campuchia cũng như khu vực ASEAN.

Cầu nối giao thương quốc tế

Chính phủ giao tỉnh An Giang tiếp tục hoàn thiện cơ sở hạ tầng, bố trí lực lượng, trang thiết bị phù hợp, bảo đảm các điều kiện hoạt động của Cửa khẩu quốc tế đường bộ Khánh Bình. Cửa khẩu này thuộc địa bàn xã Khánh Bình, tỉnh An Giang, kết nối với cửa khẩu Chrey Thom, huyện Koh Thom, tỉnh Kandal (Campuchia).

An Giang là tỉnh biên giới phía Tây Nam của Tổ quốc, có đường biên giới dài hơn 147km, tiếp giáp ba tỉnh Kandal, Takeo và Kampot của Campuchia.

Việc nâng cấp cửa khẩu chính Khánh Bình trở thành cửa khẩu quốc tế bên cạnh các cửa khẩu quốc tế hiện hữu như Tịnh Biên, Vĩnh Xương, Hà Tiên và các cửa khẩu chính, cửa khẩu phụ hình thành nên một hệ thống cửa khẩu đồng bộ, kết nối đa phương thức cả đường bộ lẫn đường thủy trong giao lưu, hợp tác kinh tế, văn hóa, xã hội với Vương quốc Campuchia và các nước trong khu vực.

Giám đốc Sở Công Thương tỉnh An Giang Nguyễn Thống Nhất nhấn mạnh việc nâng cấp cửa khẩu chính Khánh Bình lên cửa khẩu quốc tế có ý nghĩa chiến lược đối với phát triển kinh tế-xã hội của An Giang và vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Cụ thể là thúc đẩy kim ngạch xuất nhập khẩu và logistics, thu hút đầu tư và phát triển khu kinh tế cửa khẩu, thúc đẩy du lịch và giao lưu nhân dân, củng cố quốc phòng-an ninh và hợp tác hữu nghị.

Theo quy hoạch, khu kinh tế cửa khẩu An Giang, Khánh Bình cùng với Vĩnh Xương, Tịnh Biên là những khu vực quan trọng về giao thông, thương mại-dịch vụ, gắn với nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng, an ninh và đối ngoại.

Khánh Bình là điểm trung chuyển nông sản, thủy sản, hàng tiêu dùng và vật liệu xây dựng quan trọng của An Giang. Việc nâng lên cửa khẩu quốc tế cho phép mở rộng đối tượng xuất nhập khẩu, thu hút các doanh nghiệp lớn, các tập đoàn logistics tham gia đầu tư bến bãi, kho ngoại quan, dịch vụ vận tải liên vận, giúp nâng cao đáng kể kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam-Campuchia.

Đồng thời, sự nâng cấp này tạo làn sóng thu hút đầu tư vào khu kinh tế cửa khẩu tỉnh An Giang. Các dự án chế biến nông sản, công nghiệp hỗ trợ, thương mại dịch vụ biên giới sẽ có thêm động lực phát triển, giải quyết việc làm cho hàng ngàn lao động địa phương, chuyển dịch cơ cấu kinh tế khu vực biên giới từ thuần nông sang thương mại-dịch vụ.

Xe chở hàng nông sản chuẩn bị xuất khẩu sang Campuchia qua Cửa khẩu Khánh Bình, tỉnh An Giang. (Ảnh: Thanh Sang/TTXVN)

Mặt khác, việc Khánh Bình trở thành cửa khẩu quốc tế đường bộ tạo điều kiện thuận lợi cho du khách quốc tế di chuyển bằng đường bộ giữa Việt Nam và Campuchia. Mạng lưới tour du lịch xuyên biên giới kết nối các điểm đến nổi tiếng của An Giang như: Chùa Bà Chúa xứ Núi Sam, Núi Cấm, Rừng tràm Trà Sư… với Campuchia sẽ được kích hoạt mạnh mẽ.

Cùng với đó, việc hoàn thiện hệ thống cửa khẩu quốc tế giúp chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng như biên phòng, hải quan, kiểm dịch… nâng cao năng lực quản lý biên giới, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và tội phạm xuyên quốc gia.

Đồng thời, đây cũng là cầu nối thắt chặt mối quan hệ láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa chính quyền và nhân dân hai tỉnh An Giang-Kandal nói riêng, hai nước Việt Nam-Campuchia nói chung.

Sự kiện nâng cấp cửa khẩu chính Khánh Bình lên cửa khẩu quốc tế không chỉ khẳng định vị thế địa, kinh tế của An Giang mà còn là bước đi cụ thể nhằm hiện thực hóa chiến lược phát triển kinh tế biên giới của Đảng và Nhà nước, đưa An Giang trở thành trung tâm giao thương, kết nối quan trọng của vùng Đồng bằng sông Cửu Long với Campuchia và các nước ASEAN.

Phát triển kinh tế biên mậu

Là tỉnh biên giới thuộc vùng Đồng bằng sông Cửu Long, việc đẩy mạnh phát triển kinh tế biên mậu gắn với hội nhập quốc tế và liên kết vùng đang trở thành động lực then chốt để An Giang bứt phá trong giai đoạn phát triển mới.

Đến nay, tỉnh đã cấp chủ trương đầu tư cho 1.473 dự án đầu tư trong nước và ngoài nước với diện tích 36.772ha, tổng vốn 768.422 tỷ đồng; trong đó có 75 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) còn hiệu lực, với tổng vốn đăng ký đầu tư 3.010 triệu USD, tổng diện tích đăng ký 2.103ha.

Hệ thống hạ tầng cửa khẩu và giao thương được đầu tư nâng cấp, đặc biệt là các cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên, Vĩnh Xương, Khánh Bình và Hà Tiên, cùng hệ thống bến, cảng biển, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa sang Campuchia, Thái Lan và Singapore.

Tỉnh mở rộng thị trường tới hàng chục quốc gia và vùng lãnh thổ, với các sản phẩm xuất khẩu chủ lực như gạo, cá tra, thủy hải sản, nông sản chế biến, hàng tiêu dùng…, ngày càng khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế.

Việc kết nối du lịch vùng và du lịch biên mậu, biển đảo phát triển vượt bậc, trở thành ngành kinh tế mũi nhọn hỗ trợ tích cực cho thương mại - dịch vụ của tỉnh.

Trong 7 tháng năm 2026, An Giang đón hơn 19,2 triệu lượt du khách đến tham quan, du lịch, tăng 18,1% so cùng kỳ, đạt 76,9% kế hoạch; trong đó, trên 1,5 triệu lượt khách quốc tế, tăng 50,2%; tổng thu du lịch 45.777 tỷ đồng, tăng 35,2%.

Tuy nhiên, theo Sở Công Thương An Giang, hoạt động kinh tế biên mậu của tỉnh chưa phát triển tương xứng với tiềm năng, lợi thế; quy mô giao dịch biên mậu còn hạn chế; hệ thống hạ tầng giao thông kết nối giữa vùng sản xuất, cửa khẩu và cảng biển chưa thực sự đồng bộ.

Tỉnh hiện còn thiếu các trung tâm logistics, hệ thống kho bãi, kho lạnh đạt tiêu chuẩn quốc tế tại khu vực biên giới.

Mặt khác, năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp địa phương phần lớn là vừa và nhỏ, nguồn vốn hạn chế, thiếu chiến lược marketing quốc tế và chưa tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Áp lực cạnh tranh gay gắt từ hàng hóa giá rẻ các nước ASEAN, Trung Quốc cùng với những rào cản kỹ thuật khắt khe về truy xuất nguồn gốc, tiêu chuẩn an toàn thực phẩm từ thị trường nhập khẩu cũng là thách thức lớn…

Công nhân chuẩn bị hàng nông sản xuất khẩu sang Campuchia qua Cửa khẩu Khánh Bình, tỉnh An Giang. (Ảnh: Thanh Sang/TTXVN)

Ngoài ra, biến động kinh tế toàn cầu, tình trạng gian lận thương mại và buôn lậu qua biên giới cũng gây không ít khó khăn cho quản lý và duy trì môi trường kinh doanh lành mạnh.

Để phát triển hoạt động kinh tế biên mậu hiệu quả, lãnh đạo tỉnh An Giang nhấn mạnh tỉnh tập trung phát triển hạ tầng logistics, cửa khẩu, kho bãi, giao thông kết nối theo hướng đồng bộ, hiện đại để giảm chi phí vận chuyển và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Tỉnh đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp về vốn, công nghệ, đào tạo nhân lực, thông tin thị trường và kỹ năng hội nhập; khuyến khích hình thành các liên kết sản xuất-chế biến-tiêu thụ; chủ động cập nhật và thực thi hiệu quả các cam kết FTA, xây dựng thương hiệu và nâng cao chất lượng sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế.

Tỉnh tăng cường quản lý biên giới, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại bằng giải pháp công nghệ kết hợp với lực lượng chuyên trách, đảm bảo môi trường thương mại lành mạnh.

An Giang đẩy mạnh đào tạo, tập huấn cho doanh nghiệp về quy tắc xuất xứ, tiêu chuẩn chất lượng FTA; hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn ưu đãi và cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian thông quan tại cửa khẩu, đồng thời tăng cường xúc tiến thương mại trên các nền tảng số và thương mại điện tử xuyên biên giới, phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng hải quan, biên phòng và quản lý thị trường trong phòng, chống gian lận thương mại.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Phong chia sẻ trọng tâm của An Giang là triển khai hiệu quả Nghị quyết số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế và Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Tỉnh ưu tiên nguồn lực đầu tư nâng cấp hạ tầng thương mại-logistics, hạ tầng cảng biển và hệ thống kết nối giao thông liên vùng, đặc biệt là khai thác tuyến cao tốc Châu Đốc-Cần Thơ-Sóc Trăng, nâng cấp Quốc lộ 91.

Tỉnh quy hoạch các vùng nguyên liệu đạt chuẩn GlobalGAP, ASC, BAP, nông nghiệp hữu cơ; thúc đẩy liên kết chuỗi giá trị từ sản xuất, chế biến sâu đến tiêu thụ. An Giang chủ động tăng cường hợp tác toàn diện với các tỉnh giáp biên Campuchia; đồng thời chuẩn bị tích cực các điều kiện để phối hợp tổ chức thành công Hội nghị cấp cao APEC 2027, nâng cao vị thế và hình ảnh của địa phương trên trường quốc tế.

An Giang xây dựng ban hành kế hoạch phát triển kinh tế biên mậu giai đoạn 2025-2030, định hướng đến năm 2035; tập trung nguồn lực đầu tư nâng cấp cửa khẩu Tịnh Biên, Vĩnh Xương, Hà Tiên và các trung tâm logistics trọng điểm, hoàn thiện cơ chế chính sách thực thi FTA và hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao về thương mại quốc tế.

Kinh tế biên mậu không chỉ là động lực tăng trưởng kinh tế mà còn là đòn bẩy chiến lược thúc đẩy hội nhập bền vững. Với sự chủ động của chính quyền, sự năng động của cộng đồng doanh nghiệp và sự phối hợp từ Trung ương, An Giang đang khẳng định vững chắc vị thế “cửa ngõ giao thương quốc tế” của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Song song với phát triển kinh tế, An Giang luôn chú trọng tăng cường hợp tác với các tỉnh giáp biên của Campuchia, giữ vững an ninh-quốc phòng, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị và ổn định./.

Thường Phước - Cửa khẩu quan trọng, thúc đẩy phát triển kinh tế biên mậu Thường Phước là cửa khẩu quốc tế kết nối giao thương đường thủy, đường bộ quan trọng, thúc đẩy phát triển kinh tế biên mậu, du lịch và hợp tác giữa hai tỉnh Đồng Tháp và tỉnh Prey Veng, Campuchia.