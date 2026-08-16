Canada: Sản xuất đạt mức cao kỷ lục bất chấp thuế quan

Theo mạng tin “financialpost.com” ngày 15/8, doanh thu sản xuất của Canada đã tăng trong quý 2/2026, quý thứ 4 liên tiếp, một dấu hiệu nữa cho thấy nền kinh tế Canada đang phục hồi khá tốt sau sự khởi đầu chậm chạp hồi đầu năm.

Dữ liệu vừa được công bố cho biết doanh thu sản xuất tăng 9,3% lên 235,1 tỷ đôla Canada (CAD) trong quý 2/2026, mức cao nhất từ trước đến nay. Dẫn đầu mức tăng là các sản phẩm dầu mỏ và than đá (tăng 33,7%), tiếp theo là thiết bị vận tải (tăng 14,7%).

Tính theo tháng, doanh thu tăng nhẹ 0,1% lên 78,8 tỷ CAD trong tháng Sáu, tháng tăng thứ 5 liên tiếp, dẫn đầu bởi sự tăng trưởng trong các ngành hóa chất và thiết bị vận tải. Tăng trưởng cũng diễn ra trên diện rộng, với 15 trong số 20 phân ngành tăng trưởng trong tháng Sáu. Doanh số bán hàng sản xuất cũng tăng 4,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đáng chú ý, doanh số sản xuất tháng Sáu đã tăng mạnh ở một số lĩnh vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi thuế quan hiện hành của Mỹ. Doanh số bán phụ tùng ôtô trong tháng Sáu đã tăng 6,2% so với tháng trước, trong khi doanh số bán ôtô tăng 0,1%. Doanh số bán sản phẩm gỗ cũng tăng 5,1%. So với cùng kỳ năm ngoái, doanh số bán phụ tùng ôtô tăng 12,8% và doanh số bán ôtô tăng 20,9%. Tuy nhiên, doanh số bán sản phẩm gỗ lại giảm 3,2%.

Dữ liệu doanh số sản xuất được công bố 5 ngày trước khi thuế quan 50% mới của Tổng thống Mỹ Donald Trump có hiệu lực, một động thái mà ông cho là để đáp trả “sự đối xử phân biệt đối xử của Canada đối với thương mại Mỹ.” Chính quyền Mỹ cho biết các khoản thuế này là sự trả đũa đối với thuế quan và hạn ngạch mà Canada áp đặt lên các mặt hàng sữa, ôtô và rượu.

Bộ trưởng Thương mại Canada-Mỹ Dominic LeBlanc và Trưởng đoàn đàm phán thương mại Janice Charette đã có mặt tại Washington, D.C., trong suốt tuần này để gặp gỡ Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer, nhưng đến cuối ngày 14/8 vẫn chưa đạt được thỏa thuận nào.

Theo các nguồn tin am hiểu trực tiếp về các cuộc đàm phán thương mại giữa Canada và Mỹ, đã có những tín hiệu khả quan sau một tuần đàm phán tại Washington, nhưng vẫn còn một chặng đường dài trước khi có một thỏa thuận có thể được ký kết.

Bất kỳ thỏa thuận nào mà chính quyền Trump sẵn sàng ký kết đều sẽ bao gồm một số hình thức thuế quan đối với thép, nhôm, ôtô và gỗ. Mỹ cũng sẽ yêu cầu rượu của Mỹ được bày bán trở lại trên tất cả các cửa hàng rượu của các tỉnh, điều mà nhiều Thủ hiến của Canada đã khẳng định sẽ sẵn sàng thực hiện nếu Mỹ thiện chí cung cấp đủ các nhượng bộ.

Mục tiêu của Canada vẫn là đạt được thỏa thuận trước ngày 19/8 để tránh việc áp thuế 50% mới đối với khoảng 28 tỷ đôla hàng hóa của Canada. Nếu đạt được thỏa thuận, thuế quan đối với ôtô và phụ tùng của Canada tuân thủ theo Hiệp định Canada-Mỹ-Mexico (CUSMA) sẽ vẫn được giữ nguyên, nhưng dự kiến sẽ được giảm so với mức 25% hiện tại. Một đề xuất đã được thảo luận là mức thuế suất có thể dao động trong khoảng từ 10-15%.

Theo các nguồn tin, mặc dù Canada có thể sẵn sàng từ bỏ bất kỳ thỏa thuận nào, nhưng Chính phủ của Thủ tướng Carney vẫn ưu tiên tìm kiếm một thỏa thuận ngay bây giờ để tránh các mức thuế mới có hiệu lực vào ngày 19/8. Chiến lược đó là một phần của kế hoạch 3 bước.

Bước đầu tiên là đạt được thỏa thuận về thuế quan theo ngành và tránh áp dụng các mức thuế mới. Bước thứ hai, bao gồm việc ký kết các thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực như năng lượng và quốc phòng. Và cuối cùng là việc đàm phán lại CUSMA trong một môi trường ổn định hơn./.

Mỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn trước thời hạn áp thuế 50% Trưởng đoàn đàm phán thương mại của Canada cho biết các cuộc đàm phán tại Mỹ dự kiến sẽ tiếp tục trong suốt cuối tuần nhằm hạ nhiệt căng thẳng thương mại giữa hai nước.