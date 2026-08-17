Giá dầu châu Á nhích nhẹ khi căng thẳng tại Trung Đông vẫn tiếp diễn

Trong phiên giao dịch đầu ngày 17/8 tại châu Á, giá dầu dao động trong biên độ hẹp sau đợt giao tranh mới tại Liban và các vụ tấn công tàu thuyền ở eo biển Hormuz, trong khi triển vọng về một thỏa thuận giữa Mỹ và Iran nhằm chấm dứt xung đột vẫn chưa rõ ràng.

Giá dầu thô Brent ít biến động và duy trì ở mức dưới 89 USD/thùng, sau khi tăng 6% vào tuần trước, trong khi giá dầu thô ngọt nhẹ (WTI) của Mỹ dao động quanh mức 83 USD/thùng, sau khi tăng 5,4% trong tuần trước.

Tại Trung Đông, ít nhất 11 người đã thiệt mạng trong các cuộc không kích mới của Israel vào miền Nam Liban ngày 15/8, mức thương vong lớn nhất kể từ khi Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận ngừng bắn vào đầu tháng 6/2026.

Israel cáo buộc lực lượng Hezbollah sử dụng các cơ sở có dân thường làm nơi hoạt động và cho biết các cuộc không kích nhằm đáp trả vụ tấn công binh sỹ Israel trong khu vực an ninh.

Giao tranh có thể làm phức tạp thêm các cuộc đàm phán vốn đang bế tắc giữa Mỹ và Iran. Hiện không có lộ trình rõ ràng nào cho vấn đề eo biển Hormuz, trong khi Mỹ đang chuẩn bị kế hoạch "cô lập kinh tế" Iran.

Trong khi đó, một loạt dữ liệu kinh tế của Trung Quốc, bao gồm doanh số bán lẻ và sản lượng công nghiệp, sẽ là tâm điểm chú ý trong ngày 17/8.

Theo các cuộc khảo sát của Bloomberg, giới chuyên gia kinh tế dự báo chi tiêu tiêu dùng đã tăng nhẹ trong tháng 7/2026, trong khi sản lượng công nghiệp có thể đã chậm lại.

Giới giao dịch tại châu Á cũng sẽ tập trung vào số liệu tăng trưởng quý 2/2026 của Nhật Bản được công bố cùng ngày để tìm kiếm dấu hiệu cho thấy liệu Ngân hàng trung ương Nhật Bản có thể tiếp tục tăng lãi suất chính sách vào tháng 9 tới nhằm hỗ trợ đồng yên hay không.

Theo một cuộc khảo sát của Bloomberg, các chuyên gia kinh tế dự báo kinh tế Nhật Bản đã tăng tốc, nhờ sự gia tăng của tiêu dùng tư nhân và sự phục hồi trong chi tiêu của doanh nghiệp./.

Giá dầu tăng mạnh, 11 tập đoàn dầu mỏ lớn thu lợi nhuận 121 tỷ USD trong quý 2 Giá dầu tăng mạnh do xung đột Mỹ-Iran và gián đoạn vận chuyển qua eo biển Hormuz giúp 11 tập đoàn dầu mỏ lớn nhất thế giới đạt 121 tỷ USD lợi nhuận quý 2/2026.