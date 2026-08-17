Giá vàng ngày 17/8: Bảng giá tại các công ty vàng bạc đá quý

Giá vàng hiện được giao dịch quanh mức 4.370 USD/ounce, sau khi tăng gần 1% trong tuần trước. Điều này làm dịu bớt lo ngại về khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ - yếu tố thường gây bất lợi cho tài sản không sinh lời như vàng.

Tâm điểm chú ý của thị trường trong tuần này là biên bản cuộc họp chính sách tháng 7 của Fed, dự kiến được công bố ngày 19/8, nhằm tìm kiếm thêm tín hiệu về định hướng điều hành lãi suất trong thời gian tới.



Đà phục hồi của giá vàng thời gian qua còn được thúc đẩy nhờ sự trở lại của dòng vốn đầu tư và hoạt động mua vào của các ngân hàng trung ương, trong đó có Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC).



Tại Việt Nam, vào đầu giờ sáng 17/8, giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 141,80-144,80 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Dưới đây là bảng giá vàng tại một số công ty vàng bạc đá quý trong nước sáng 17/8:

Giá vàng tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC):

Giá vàng tại Công ty Cổ phần Đầu tư vàng Phú Quý: