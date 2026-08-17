An Giang thúc đẩy xuất khẩu, nâng giá trị các mặt hàng chủ lực

Tỉnh An Giang tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa những tháng cuối năm 2026 nhằm đạt kim ngạch xuất khẩu 2,6 tỷ USD trở lên, góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Phong nhấn mạnh tỉnh chủ động lồng ghép các mục tiêu phát triển xuất nhập khẩu vào chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của từng ngành, từng lĩnh vực và địa phương.

Các ngành chức năng triển khai đồng bộ giải pháp phát triển các vùng nguyên liệu tập trung, chất lượng cao; đẩy mạnh đầu tư công nghiệp chế biến sâu, nhằm nâng cao giá trị gia tăng cho các mặt hàng chủ lực như lúa gạo, thủy sản và nông sản chế biến; đồng thời, tăng cường hạ tầng logistics, hệ thống kho bãi, tạo thuận lợi cho khâu vận chuyển và xuất nhập khẩu hàng hóa tại khu vực biên giới cũng như nội địa.

Cùng với đó, tỉnh đẩy mạnh ứng dụng khoa học, kỹ thuật, công nghệ hiện đại, chuyển đổi số toàn diện trong quy trình sản xuất và quản lý. Công tác truy xuất nguồn gốc sản phẩm siết chặt, nhằm nâng cao chất lượng, đảm bảo các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh của hàng hóa An Giang khi bước ra thị trường thế giới.

Tiếp đến, để mở rộng thị trường tiêu thụ, các ngành chức năng tỉnh tăng cường công tác xúc tiến thương mại, chủ động cung cấp thông tin thị trường kịp thời, chính xác cho cộng đồng doanh nghiệp.

Tỉnh yêu cầu các đơn vị tích cực hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng hiệu quả các ưu đãi từ các Hiệp định Thương mại tự do (FTA) mà Việt Nam đã ký kết nhằm mở rộng và đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, hạn chế phụ thuộc vào một vài thị trường truyền thống.

Ngoài ra, trước thực tế nhiều thị trường nhập khẩu lớn liên tục nâng cao tiêu chuẩn về chất lượng, môi trường và phát triển bền vững, tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan chủ động theo dõi, cập nhật nhanh chóng các quy định, rào cản kỹ thuật mới. Từ đó, kịp thời hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp điều chỉnh quy trình sản xuất, thích ứng hiệu quả với các yêu cầu khắt khe của thị trường quốc tế.

Công nhân ở Khu Công nghiệp Bình Hòa, tỉnh An Giang sản xuất hàng may mặc xuất khẩu. (Ảnh: Lê Huy Hải/TTXVN)

Bên cạnh đó, tỉnh phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn gắn với phát triển kinh tế nông nghiệp theo chiều sâu, ứng dụng công nghệ cao, quy mô lớn theo chuỗi giá trị, tập trung vào các sản phẩm chủ lực như lúa gạo, thủy sản, rau màu, cây ăn trái, cùng với chăn nuôi gia súc và dược liệu. Ứng dụng công nghệ cao, giảm phát thải, giảm giá thành, nâng cao giá trị, trở thành trung tâm lúa gạo, thủy sản và dược liệu của vùng; trong đó, tập trung sản xuất nâng cao giá trị gia tăng thông qua phát triển công nghiệp chế biến, đáp ứng nhu cầu theo tiêu chuẩn của thế giới.

Để tạo dựng môi trường kinh doanh minh bạch và thuận lợi nhất, An Giang đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến đầu tư, sản xuất và xuất nhập; đồng thời, ngành chức năng thường xuyên nắm bắt tình hình thực tế, chủ động tháo gỡ hoặc kịp thời đề xuất cấp có thẩm quyền giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động kinh doanh và thông quan hàng hóa của doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Thống Nhất, Giám đốc Sở Công Thương An Giang cho hay Ủy ban Nhân dân tỉnh giao sở làm đầu mối chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương theo dõi, đôn đốc quá trình triển khai thực hiện xuất khẩu hàng hóa những tháng cuối năm; tổng hợp tình hình và kịp thời tham mưu các giải pháp điều hành linh hoạt nhằm thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu.

Với sự chỉ đạo sát sao từ Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, các ngành và sự chủ động thích ứng của cộng đồng doanh nghiệp, An Giang kỳ vọng sẽ hoàn thành vượt mức các mục tiêu xuất nhập khẩu năm 2026, góp phần tăng trưởng kinh tế hai con số của tỉnh.

Hiện nay, An Giang đã mở rộng thị trường xuất khẩu và quan hệ thương mại hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Tỉnh tăng cường kết nối hạ tầng giao thông, tạo động lực thúc đẩy kết nối với Campuchia, mở rộng không gian phát triển kinh tế, góp phần sớm đạt mục tiêu thương mại song phương giữa Việt Nam với Campuchia đạt 15 tỷ USD trong những năm tới.

Tỉnh điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu An Giang (bao gồm tích hợp Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Hà Tiên) theo hướng đa ngành, đa lĩnh vực gắn với kêu gọi nhà đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao thương kinh tế giữa hai nước Việt Nam-Campuchia.

Theo Sở Công Thương An Giang, kim ngạch xuất khẩu của tỉnh 7 tháng năm 2026 hơn 1,42 tỷ USD, tăng 7,83% so cùng kỳ, đạt 53,27% kế hoạch. Các mặt hàng xuất khẩu chính như thủy sản đạt 560,23 triệu USD, đạt giày da 326,66 triệu USD, đạt dệt may 193,61 triệu USD, đạt gạo 154,63 triệu USD, các mặt hàng khác đạt 139,49 triệu USD.

Dây chuyền chế biến cá tra xuất khẩu. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)

Đối với thủy sản xuất khẩu, nhất là mặt hàng cá tra phi lê, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ đông lạnh cao cấp, giữ vững uy tín, chất lượng trên thị trường quốc tế.

Sản phẩm thủy sản đông lạnh tiêu thụ ở các thị trường truyền thống như: EU, Bắc Mỹ, Nhật Bản vẫn duy trì mức cao; đồng thời, một số thị trường mới ở Trung Đông, Đông Âu, Nam Mỹ cũng mở rộng nhập khẩu thủy sản Việt Nam.Tiếp đến, sản phẩm gạo xay xát, các doanh nghiệp gạo An Giang chủ động đầu tư máy móc, nâng cao chất lượng sản phẩm (tiêu chuẩn xuất khẩu) và tìm kiếm khách hàng mới để tăng kim ngạch xuất khẩu./.

An Giang: Xây dựng cơ chế giao việc lớn, việc khó cho kinh tế tư nhân Tỉnh An Giang đang thực hiện loạt giải pháp trong đó có nghiên cứu, xây dựng cơ chế giao nhiệm vụ, giao việc lớn, việc khó, việc mang tính đột phá cho các doanh nghiệp tư nhân có năng lực.

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