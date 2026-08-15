Thủ tướng Thái Lan vạch ra 5 ưu tiên nhằm tăng năng lực lực lượng không quân

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul đã vạch ra 5 ưu tiên chính sách để tăng cường năng lực hoạt động và an ninh quốc gia của Không quân Hoàng gia Thái Lan (RTAF).

Ông Anutin, đồng thời là Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia, đã tự mình lái máy bay đến Căn cứ Không quân số 1 tại huyện Muang, tỉnh Nakhon Ratchasima, để thị sát vào ngày 14/8.

Phát biểu trước các cán bộ, chiến sỹ tại đây, ông Anutin đã ca ngợi sự sẵn sàng của RTAF, đặc biệt là các hoạt động chiến đấu chiến thuật nhằm bảo vệ chủ quyền quốc gia trong bối cảnh lo ngại về an ninh biên giới.

Thủ tướng Anutin biểu dương sự hy sinh và cống hiến của các cán bộ, chiến sĩ RTAF và cam kết chính phủ sẽ hỗ trợ toàn diện để duy trì năng lực của lực lượng. Ông vạch ra 5 ưu tiên cho lực lượng này bao gồm mua sắm máy bay chiến đấu tấn công, máy bay tiếp nhiên liệu trên không và máy bay không người lái có vũ trang, đồng thời thúc đẩy chuyên môn của Thái Lan và ngành công nghiệp quốc phòng trong nước.

Ông Anutin cho biết chính phủ cũng sẽ mở rộng hoạt động giám sát không gian bằng cách sử dụng vệ tinh quỹ đạo Trái đất tầm thấp và kính viễn vọng, đồng thời thành lập một trung tâm phối hợp để bảo vệ lợi ích quốc gia trong không phận và vũ trụ.

Bên cạnh đó, năng lực cứu trợ thiên tai sẽ được cải thiện bằng cách phối hợp nhân lực và thiết bị của RTAF với các cơ quan địa phương để đảm bảo phản ứng khẩn cấp nhanh chóng và hiệu quả.

Hệ thống liên kết dữ liệu chiến thuật cũng sẽ được phát triển và tích hợp vào hệ thống chỉ huy quốc gia của lực lượng vũ trang theo khái niệm “One Team” (Một Đội), cho phép 3 quân chủng chia sẻ bức tranh tác chiến chung và tiến hành các hoạt động phối hợp liền mạch./.

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