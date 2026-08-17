Động đất làm rung chuyển khu vực Flores của Indonesia

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, sáng 17/8 đã xảy ra một trận động đất có độ lớn 5,9 làm rung chuyển khu vực Flores, tỉnh Đông Nusa Tenggar của nước này.

Theo Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Địa chất Đức (GFZ), động đất xảy ra vào 7h46' giờ địa phương với tâm chấn ở độ sâu khoảng 10km, ban đầu được xác định tại tọa độ 8,57 độ vĩ Nam và 121,55 độ kinh Đông.

Trận động đất xảy ra trong bối cảnh khu vực Flores vẫn đang khắc phục hậu quả của trận động đất có độ lớn 7,7 xảy ra cách đây 2 ngày ở ngoài khơi đảo này khiến hàng chục người thiệt mạng và gây thiệt hại nghiêm trọng.

Hiện chưa có thông tin về thương vong hoặc thiệt hại do động đất mới nhất gây ra và hiện cơ quan chức năng cũng chưa công bố đây có phải là dư chấn của trận động đất lớn trước đó hay không.

Tình hình tại Flores vẫn diễn biến phức tạp khi lực lượng chức năng phải tiếp tục xử lý hậu quả sạt lở, cơ sở hạ tầng bị hư hại và tác động từ các đợt dư chấn.

Chính quyền địa phương kêu gọi người dân tuân thủ hướng dẫn của cơ quan chức năng trong thời gian duy trì tình trạng ứng phó khẩn cấp./.

Thế giới ghi nhận gần 100 trận động đất lớn trong một tuần qua Chỉ trong vòng một tuần từ ngày 7-14/8, toàn cầu đã ghi nhận tới 98 trận động đất có độ lớn từ 4,5 trở lên, với 2 trận có độ lớn trên 7 xảy ra tại hai quốc gia ở Vành đai lửa Thái Bình Dương.