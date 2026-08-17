Môi trường

Động đất làm rung chuyển khu vực Flores của Indonesia

Trận động đất xảy ra trong bối cảnh khu vực Flores vẫn đang khắc phục hậu quả của trận động đất có độ lớn 7,7 xảy ra cách đây 2 ngày ở ngoài khơi đảo này khiến hàng chục người thiệt mạng.

Minh Hưởng
Lực lượng cứu hộ tìm kiếm nạn nhân sau động đất tại đảo Flores, Indonesia ngày 15/8/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)
Lực lượng cứu hộ tìm kiếm nạn nhân sau động đất tại đảo Flores, Indonesia ngày 15/8/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, sáng 17/8 đã xảy ra một trận động đất có độ lớn 5,9 làm rung chuyển khu vực Flores, tỉnh Đông Nusa Tenggar của nước này.

Theo Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Địa chất Đức (GFZ), động đất xảy ra vào 7h46' giờ địa phương với tâm chấn ở độ sâu khoảng 10km, ban đầu được xác định tại tọa độ 8,57 độ vĩ Nam và 121,55 độ kinh Đông.

Trận động đất xảy ra trong bối cảnh khu vực Flores vẫn đang khắc phục hậu quả của trận động đất có độ lớn 7,7 xảy ra cách đây 2 ngày ở ngoài khơi đảo này khiến hàng chục người thiệt mạng và gây thiệt hại nghiêm trọng.

Hiện chưa có thông tin về thương vong hoặc thiệt hại do động đất mới nhất gây ra và hiện cơ quan chức năng cũng chưa công bố đây có phải là dư chấn của trận động đất lớn trước đó hay không.

Tình hình tại Flores vẫn diễn biến phức tạp khi lực lượng chức năng phải tiếp tục xử lý hậu quả sạt lở, cơ sở hạ tầng bị hư hại và tác động từ các đợt dư chấn.

Chính quyền địa phương kêu gọi người dân tuân thủ hướng dẫn của cơ quan chức năng trong thời gian duy trì tình trạng ứng phó khẩn cấp./.

(TTXVN/Vietnam+)
#động đất #sóng thần #tâm chấn Indonesia
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

El Nino ảnh hưởng tới công nghiệp, năng lượng, gây nắng nóng, hạn hán kéo dài, xâm nhập mặn, thiếu nước... (Ảnh: Thu Hiền/TTXVN)

Đột phá tư duy

TTXVN giới thiệu chùm 4 bài viết nhìn lại hành trình đổi mới tư duy, nhận diện những thách thức ngày càng gay gắt từ thực tiễn, đồng thời phân tích các yêu cầu mới trong quản trị rủi ro thiên tai...