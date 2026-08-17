Từ tháng 9-11, El Nino duy trì cường độ mạnh đến rất mạnh với xác suất 100%

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ tháng 9-11, El Nino tiếp tục duy trì cường độ mạnh đến rất mạnh với xác suất 100%. Cùng với đó, trong thời gian này có khoảng 3-5 cơn bão, áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông và khoảng 1-2 cơn đổ bộ vào đất liền Việt Nam, thấp hơn so với trung bình nhiều năm (trung bình nhiều năm trên Biển Đông là 5,9 cơn, đổ bộ vào đất liền là 2,9 cơn).

Xác suất 93% El Nino đạt cường độ rất mạnh

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia nhận định, hiện ENSO (bao gồm El Nino và La Nina) đang trong trạng thái El Nino (hiện tượng lớp nước biển bề mặt ở vùng xích đạo trung tâm và Đông Thái Bình Dương nóng lên dị thường) với chuẩn sai nhiệt độ mặt nước biển khu vực Trung tâm xích đạo Thái Bình Dương (khu vực NINO3.4) trong tuần thứ hai của tháng 8 ở mức 1,8 độ C.

Dự báo, trong thời kỳ từ tháng 9-11, trạng thái El Nino tiếp tục duy trì cường độ mạnh đến rất mạnh với xác suất 100% (trong đó khoảng 7% El Nino đạt cường độ mạnh và 93% El Nino đạt cường độ rất mạnh). Ngoài ra, thời kỳ từ tháng 10-12, trạng thái El Nino có cường độ rất mạnh đạt xác suất cao nhất lên đến 95%.

Nhiệt độ trung bình trên phạm vi toàn quốc trong tháng 9 trên phổ biến cao hơn từ 0,5-1,5 độ C so với trung bình nhiều năm. Trong tháng 10-11, nhiệt độ trung bình phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm cùng kỳ từ 1-2 độ C, có nơi cao hơn.

Nắng nóng diện rộng duy trì và tập trung trong tháng 9 ở khu vực từ Thanh Hóa - thành phố Huế và Duyên hải Nam Trung Bộ, với số ngày nắng nóng có khả năng xảy ra nhiều hơn trung bình nhiều năm và so với cùng kỳ năm 2025.Không khí lạnh có khả năng hoạt động với cường độ yếu hơn so với trung bình nhiều năm.

Đề cập đến tình hình mưa, Phó Trưởng phòng Dự báo khí hậu Nguyễn Đức Hòa cho rằng, trong tháng 9-10, mưa vừa, mưa to có khả năng xuất hiện ở các khu vực trên phạm vi cả nước.

Sang tháng 11, mưa vừa, mưa to có xu hướng xảy ra ít hơn so với trung bình nhiều năm và tập trung chủ yếu ở khu vực từ Hà Tĩnh - thành phố Huế và Duyên hải Nam Trung Bộ. Cần đề phòng khả năng thiếu hụt mưa trong các tháng chính mùa mưa (tháng 10-11) ở các khu vực này. Mùa mưa có khả năng kết thúc sớm tại khu vực Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ .

Tổng lượng mưa trong tháng 9 ở khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ thấp hơn so với trung bình nhiều năm từ 10-30%, các khu vực còn lại phổ biến xấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Tháng 10, khu vực Bắc Bộ phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm từ 5-20%; các nơi khác phổ biến thấp hơn trung bình nhiều năm từ 5-20%, đặc biệt khu vực Nam Nghệ An đến Đà Nẵng và Duyên hải Nam Trung Bộ thấp hơn từ 20 -40% so với trung bình nhiều năm cùng kỳ.

Nắng gay gắt như đổ lửa tại Thanh Hóa. (Ảnh: Hoa Mai/TTXVN)

Tháng 11, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa đến Hà Tĩnh cao hơn từ 10-30% so với trung bình nhiều năm; khu vực từ Quảng Trị đến Lâm Đồng phổ biến thấp hơn 20-40% so với trung bình nhiều năm; khu vực Nam Bộ thấp hơn từ 5-15%, riêng khu vực Tây Nam Bộ xấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Cụ thể, tháng 9 ở khu vực Bắc Bộ có tổng lượng mưa phổ biến 100-200mm, có nơi trên 350mm. Tháng 10-11, tổng lượng mưa phổ biến 70-170mm, có nơi cao hơn.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến thành phố Huế phổ biến từ 300-450mm; khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ phổ biến từ 150 -300mm; khu vực Cao nguyên Trung Bộ phổ biến từ 250-350mm.

Tháng 10, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Nghệ An phổ biến từ 150-300mm, có nơi cao hơn; từ Hà Tĩnh đến thành phố Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk phổ biến 300-550mm, có nơi cao hơn; các khu vực còn lại phổ biến 130-230mm, có nơi cao hơn.

Tháng 11, tại các tỉnh Thanh Hóa đến Nghệ An phổ biến từ 100-200mm, có nơi cao hơn; khu vực từ Hà Tĩnh đến thành phố Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa phổ biến từ 250-500mm, có nơi trên 600mm; khu vực phía Đông của tỉnh Lâm Đồng và Cao nguyên Trung Bộ phổ biến từ 40-80mm, có nơi cao hơn.

Khu vực Nam Bộ, tháng 9-10 phổ biến từ 200-350mm. tháng 11 phổ biến từ 70-150mm, có nơi cao hơn 150mm.

Tổng lượng mưa tại khu vực thượng lưu sông Mekong trong tháng 9 xấp xỉ so với trung bình nhiều năm, tháng 10 phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm từ 10-20% cùng thời kỳ, tháng 11 tiếp tục cao hơn từ 5-15% so với trung bình nhiều năm cùng kỳ.

Khu vực trung lưu trong tháng 9 thấp hơn so với trung bình nhiều năm từ 5-15%; tháng 10 phổ biến thấp hơn trung bình nhiều năm từ 10-30%; tháng 11 ở phía Bắc cao hơn 5-15%, phía Nam thấp hơn từ 10-30% so với trung bình nhiều năm.

Khu vực hạ lưu trong tháng 9 cao hơn trung bình nhiều năm 5-15% và tháng 10-11 phổ biến thấp hơn từ 15-30% so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Nhiệt độ trung bình tại Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ cao hơn 1,5-2 độ C.

Người lao động nhọc nhằn mưu sinh giữa nắng nóng. (Ảnh: Tường Vi/TTXVN)

Đối với xu thế khí hậu từ tháng 12/2026-2/2027, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia thông tin, từ tháng 12/2026-2/2027, hiện tượng El Nino tiếp tục duy trì cường độ mạnh đến rất mạnh với xác suất 93% (trong đó xác suất 23% đạt cường độ mạnh và 70% đạt cường độ rất mạnh).

Trong khoảng thời gian này, nhiệt độ trung bình tại các khu vực phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ từ 0,5-1,5 độ C, riêng khu vực Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ cao hơn 1,5-2 độ C, có nơi cao hơn.

Thông tin về tình hình bão, áp thấp nhiệt đới, Phó Trưởng phòng Nguyễn Đức Hòa cho biết, bão, áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông và đổ bộ vào đất liền ở mức thấp hơn so với trung bình nhiều năm (trung bình nhiều năm trên Biển Đông là 1,4 cơn, đổ bộ vào đất liền là 0,2 cơn).

Trong tháng 12, mưa vừa, mưa to còn có khả năng xảy ra tại khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, Khánh Hòa và phần phía Đông các tỉnh Gia Lai đến Lâm Đồng.

Tổng lượng mưa ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa đến Hà Tĩnh cao hơn từ 5-20mm; các khu vực khác thấp hơn 5-20mm. Riêng khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ thấp hơn 40-100mm so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Tháng 1-2/2027, các khu vực phổ biến thấp hơn 5-20mm, riêng khu vực Bắc Bộ xấp xỉ so với trung bình nhiều năm.

Cụ thể, từ tháng 12/2026-1/2027, tổng lượng mưa ở khu vực Bắc Bộ phổ biến 20-50mm, có nơi cao hơn.

Tháng 12, tại Thanh Hóa đến Bắc Nghệ An phổ biến 30- 60mm; từ Nam Nghệ An đến Hà Tĩnh từ 70-200 mm; từ Quảng Trị đến thành phố Huế từ 150-300mm. Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ phổ biến từ 200-400mm, riêng phía Đông Lâm Đồng từ 15-40mm.

Tháng 1/2027, khu vực Thanh Hóa đến Hà Tĩnh phổ biến 20- 60mm, có nơi cao hơn; khu vực Quảng Trị đến Quảng Ngãi phổ biến 50-120mm; khu vực Gia Lai-Lâm Đồng phổ biến ít mưa. Tháng 2/2027, khu vực Thanh Hóa-Quảng Ngãi phổ biến từ 15-40mm, có nơi cao hơn; các tỉnh từ Gia Lai-Lâm Đồng phổ biến ít mưa.

Khu vực Nam Bộ, tháng 12 phổ biến từ 20-40mm. Tháng 1-2/2027 phổ biến ít mưa.Tại khu vực thượng lưu sông Mê Công, tháng 12 cao hơn trung bình nhiều năm từ 15-30%, tháng 1-2/2027 thấp hơn từ 15-30% so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ; khu vực trung lưu trong tháng 12 thấp hơn trung bình nhiều năm từ 40-70% và tháng 1-2/2027 phổ biến ít mưa; khu vực hạ lưu tháng 12 thấp hơn từ 50-90% so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ, từ tháng 1-2/2027 phổ biến ít mưa.

Thời kỳ từ tháng 12/2026-1/2027, không khí lạnh có xu hướng hoạt động yếu hơn so với trung bình nhiều năm; rét đậm, rét hại có khả năng xuất hiện muộn hơn so với quy luật khí hậu và số ngày rét đậm, rét hại ở mức thấp hơn so với trung bình nhiều năm cùng kỳ.

"Dông, lốc, sét, mưa đá: Hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có khả năng xảy ra trên cả nước. Bão, áp thấp nhiệt đới, gió mùa Đông Bắc có khả năng gây ra gió mạnh, sóng lớn ảnh hưởng đến các hoạt động trên khu vực Biển Đông. Hiện tượng mưa lớn và dông, lốc, sét, mưa đá, rét, rét đậm, rét hại, sương muối, băng giá… có thể ảnh hưởng tiêu cực đến các hoạt động sản xuất, sức khỏe cộng đồng, cây trồng và vật nuôi… Ngoài ra, thời kỳ từ tháng 1-2/2027 khu vực Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có khả năng ít mưa sẽ tác động lớn đến nguồn nước và ảnh hưởng xấu đến các hoạt động của đời sống và sản xuất," ông Nguyễn Đức Hòa lưu ý.

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, thời tiết, khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp với nhiều hình thái nguy hiểm, cực đoan như nắng nóng, mưa lớn trong thời gian ngắn, lũ quét, sạt lở đất… Do đó, cơ quan khí tượng thủy văn đề nghị các địa phương và người dân thường xuyên cập nhật và tích hợp thông tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn trong các bản tin ngắn hạn 1-3 ngày, để kịp thời điều chỉnh các kế hoạch sản xuất, phương án ứng phó phù hợp, đặc biệt là phương án vận hành hồ chứa phù hợp, bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du, cùng với đó đảm bảo an toàn cho các hoạt động sản xuất và dân sinh./.

Chủ động ứng phó El Nino, tăng cường bảo đảm an toàn đập, hồ chứa Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các địa phương rà soát, kiểm tra, nâng cao năng lực quản lý và sẵn sàng phương án vận hành hồ chứa trong mùa mưa lũ năm 2026.

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