Đức, Bỉ và Hy Lạp sơ tán khẩn cấp hàng nghìn người do cháy rừng

Cháy rừng tiếp tục hoành hành tại nhiều khu vực châu Âu, buộc người dân tại một số địa phương ở Đức, Bỉ và Hy Lạp phải sơ tán, trong khi lực lượng cứu hỏa được huy động quy mô lớn để ứng phó.



Tại thị trấn Monschau của Đức, gần biên giới với Bỉ, một bộ phận người dân tại đây đã nhận được yêu cầu sơ tán ngày 16/8 khi đám cháy rừng được cho là nghiêm trọng nhất trong lịch sử hiện đại của Bỉ đang lan rộng ngay bên kia biên giới.

Theo văn phòng Thị trưởng Monschau, đã có 2 tuyến phố được sơ tán do ảnh hưởng của khói, lửa và điều kiện thời tiết. Trước đó, người dân tại các khu vực gần biên giới cũng được khuyến cáo rời khỏi vùng nguy hiểm khi đám cháy tại Bỉ chỉ còn cách biên giới với Đức khoảng 1,5 km và cách khu dân cư gần nhất khoảng 1,8 km.



Trong đêm 13 và đầu ngày 14/8, khoảng 1.800 người tại miền Tây nước Đức đã phải sơ tán do một vụ cháy rừng khác.



Phía Bỉ cũng đã ra lệnh sơ tán khu dân cư Kuechelscheid, cách thị trấn Monschau của Đức khoảng 10' lái xe.



Trong khi đó, tại Hy Lạp, hai người đã thiệt mạng và hàng trăm người phải sơ tán khi có 2 đám cháy bùng phát gần như đồng thời trong ngày 16/8 ở trên đảo Salamis, gần thủ đô Athens.

Lực lượng cứu hỏa cho biết 2 thi thể đã được tìm thấy tại khu vực bãi biển Peristeria ở phía Nam hòn đảo. Bộ Bảo vệ Dân sự Hy Lạp ban hành 4 lệnh sơ tán liên tiếp tại hai khu vực tắm biển nổi tiếng Peristeria và Selinia.



Khoảng 200 lính cứu hỏa, gần 50 xe chữa cháy, 6 máy bay và 7 trực thăng đã được huy động để dập lửa. Lực lượng tuần duyên cũng triển khai 5 tàu tuần tra, trong khi nhiều tàu tư nhân và phà được huy động hỗ trợ sơ tán người dân.

Chính quyền địa phương đang nỗ lực ngăn 2 đám cháy lan lên núi và hợp nhất thành một đám cháy lớn. Một số tuyến đường vẫn được duy trì để người dân có thể di chuyển đến nơi an toàn dưới sự hướng dẫn của cảnh sát.



Hy Lạp chứng kiến nhiều vụ cháy rừng lớn bùng phát kể từ cuối tháng 7 trong bối cảnh gió mạnh bất thường làm gia tăng nguy cơ cháy lan. Theo lực lượng cứu hỏa, trong 24 giờ qua, trên toàn quốc đã xảy ra 34 vụ cháy.

Nước này cũng ghi nhận 5 lính cứu hỏa đã thiệt mạng trong lúc làm nhiệm vụ, trong đó có một phi công người Đan Mạch tử nạn hồi đầu tháng khi 2 trực thăng Bell va chạm trên không trong lúc tham gia chữa cháy gần Athens.



Trong khi đó, nắng nóng gay gắt kết hợp với thảm thực vật khô rụi và gió lớn đã biến dịp nghỉ lễ Ferragosto năm nay tại Italy trở nên khắc nghiệt hơn, dẫn tới tình trạng khẩn cấp về cháy rừng đang lan rộng trên toàn quốc, kéo dài từ khu vực bán đảo trung tâm đến vùng núi phía Bắc, và buộc lực lượng cứu hỏa, phòng vệ dân sự phải căng sức ứng cứu cả trên không lẫn dưới mặt đất.



Theo phóng viên TTXVN tại Rome, tại khu vực thủ đô và vùng Lazio, cháy rừng đã xảy ra tại ít nhất 4 địa điểm, trong đó đáng lo ngại nhất là đám cháy tại Casalotti ở Tây Bắc thủ đô Rome đang tiến sát khu dân cư và gây ra những cột khói đen dày đặc.

Hàng loạt vụ cháy khác cũng ghi nhận tại Falcognana, gần đền Divino Amore và Tivoli Terme. Đặc biệt tại Frosinone, đám cháy diện rộng đe dọa đền thánh Madonna della Guardia đã buộc chính quyền phong tỏa hoàn toàn tỉnh lộ SP82 kết nối Pico và San Giovanni Incarico. Hiện lực lượng chức năng nghi ngờ đám cháy xảy ra do hành vi cố ý đốt phá.



Trong khi đó, vùng Abruzzo cũng đang trải qua thời điểm căng thẳng. Tại Bisegna thuộc tỉnh L'Aquila, cửa ngõ phía Bắc của Vườn quốc gia Abruzzo, Lazio và Molise, các đám cháy đã áp sát nhiều khu dân cư, buộc nhà chức trách phải khẩn cấp sơ tán 6 hộ gia đình ngay trong đêm.

Dù đến sáng 16/8 tình hình tại Bisegna đã tạm được kiểm soát, một số đám cháy vẫn tiếp tục bùng phát trở lại ở Rocca di Cambio, Roccacasale và Roio di Sangro.

Lực lượng cứu hỏa đã phải huy động nhiều máy bay Canadair, trực thăng chuyên dụng Erickson, cùng hàng trăm tình nguyện viên để khống chế đà lan của lửa.



Cùng thời điểm, tình hình tại vùng Friuli-Venezia Giulia ở miền Bắc Italy cũng được đánh giá ở mức đặc biệt nghiêm trọng. Các đám cháy trên núi Amariana, Palavierte và Cozzarel thuộc khu vực Carnia khiến khói độc tích tụ dày đặc ở nhiều thung lũng.

Cơ quan Bảo vệ môi trường vùng đã phát cảnh báo về suy giảm chất lượng không khí nghiêm trọng, nguy cơ cao vượt ngưỡng bụi mịn PM10..



Dù dự báo thời tiết cho thấy các đợt mưa rào và không khí lạnh sắp tràn về từ phía Bắc, nguy cơ tái phát cháy rừng tại các khu vực thảm thực vật khô ở Italy vẫn ở mức báo động. Lực lượng cứu hộ toàn quốc hiện tiếp tục túc trực 24/7 để khoanh vùng và bảo vệ an toàn cho người dân./.

Khủng hoảng cháy rừng lan rộng tại châu Âu Một đám cháy tại công viên tự nhiên Hautes Fagnes ở Bỉ, gần biên giới với Đức, đã lan rộng ra khoảng 1.600 ha kể từ thứ 14/8, đây là vụ cháy rừng lớn nhất ở nước này trong 30 năm qua.

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