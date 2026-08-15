Tây Ban Nha bác yêu cầu đàm phán của Maroc về chủ quyền Ceuta và Melilla

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, đề nghị của Maroc về việc thảo luận quy chế chủ quyền đối với hai vùng lãnh thổ Ceuta và Melilla ở Bắc Phi đã bị Tây Ban Nha bác bỏ. Madrid khẳng định vấn đề toàn vẹn lãnh thổ của nước này không thể đưa ra đàm phán.

Động thái diễn ra trong bối cảnh quan hệ Madrid-Rabat tiếp tục chịu tác động từ cuộc khủng hoảng người di cư tại Ceuta cuối tháng 7.

Phát biểu tại Ceuta, Bộ trưởng Quốc phòng Tây Ban Nha Margarita Robles khẳng định hai vùng lãnh thổ này là bộ phận không thể tách rời của Tây Ban Nha và bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào Ceuta hoặc Melilla cũng sẽ được coi là cuộc tấn công nhằm vào Tây Ban Nha.

Bộ Ngoại giao Tây Ban Nha cũng ra tuyên bố khẳng định vấn đề toàn vẹn lãnh thổ "không và sẽ không" được đưa ra thảo luận với bất kỳ bên nào.

Phản ứng của Madrid được đưa ra sau khi Bộ trưởng Tư pháp Maroc Abdellatif Ouahbi tái khẳng định yêu sách lâu nay của Rabat đối với Ceuta và Melilla trong cuộc trả lời phỏng vấn kênh Asharq TV.

Ông cho biết Maroc thường xuyên nêu vấn đề quy chế của hai vùng lãnh thổ này trong các cuộc trao đổi với Tây Ban Nha và hy vọng tranh chấp cuối cùng có thể được giải quyết thông qua đối thoại.

Maroc coi Ceuta và Melilla là các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng kể từ khi nước này giành độc lập năm 1956 và cho rằng chủ quyền cuối cùng cần được chuyển giao cho Rabat. Trong khi đó, Tây Ban Nha khẳng định hai vùng lãnh thổ nằm dưới sự kiểm soát của nước này từ nhiều thế kỷ và là bộ phận lãnh thổ Tây Ban Nha.

Tranh chấp chủ quyền được khơi lại ngay sau cuộc khủng hoảng di cư nghiêm trọng tại Ceuta cuối tháng 7. Hàng chục nghìn người đã tìm cách vượt biên vào Ceuta, một trong những làn sóng di cư lớn nhất kể từ cuộc khủng hoảng năm 2021. Ít nhất 96 người thiệt mạng trong nỗ lực này.

Ceuta và Melilla nằm trên bờ biển phía Bắc Maroc và là hai cửa khẩu đường bộ duy nhất của Liên minh châu Âu (EU) với châu Phi. Vị trí đặc biệt này khiến hai vùng lãnh thổ trở thành điểm nóng thường xuyên của hoạt động di cư trái phép, đồng thời là vấn đề nhạy cảm trong quan hệ Madrid-Rabat.

Trong bối cảnh nguy cơ tái diễn các vụ vượt biên tập thể, ngày 12/8, Bộ Nội vụ Maroc đã tăng cường an ninh tại khu vực biên giới sau khi xuất hiện lời kêu gọi trên mạng xã hội tổ chức một đợt vượt biên mới vào ngày 15/8. Rabat cảnh báo những người tổ chức hoặc tham gia có thể bị truy tố, đồng thời đề nghị Tây Ban Nha đẩy nhanh việc hồi hương trẻ vị thành niên Maroc không có người đi cùng.

Việc hai bên cũng tăng cường kiểm soát biên giới và tái khẳng định lập trường về chủ quyền cho thấy Ceuta và Melilla tiếp tục là điểm nhạy cảm trong quan hệ Maroc-Tây Ban Nha, bên cạnh vấn đề di cư và các lợi ích an ninh tại khu vực Địa Trung Hải./.

Maroc siết chặt an ninh biên giới Ceuta để đối phó với làn sóng di cư Maroc tăng cường an ninh biên giới Ceuta nhằm ngăn chặn vượt biên trái phép sau các lời kêu gọi trên mạng xã hội, đối mặt với thách thức di cư lớn.