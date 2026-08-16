Kinh nghiệm xây metro của Saint Petersburg rất hữu ích với Việt Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Liên bang Nga, tiếp tục chương trình công tác tại hai thành phố lớn của nước Nga, ngày 15/8, ông Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội cùng đoàn công tác liên ngành đã có loạt cuộc gặp với lãnh đạo các doanh nghiệp hàng đầu Saint Petersburg sau khi đi khảo sát các tuyến metro của thành phố để tìm hiểu những tương đồng về địa chất với các địa phương của Việt Nam.

Triển khai Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm với hệ thống đường sắt đô thị được định hướng là trục xương sống của mạng lưới giao thông, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng đã gặp gỡ nhóm doanh nghiệp chuyên ngành của Saint Petersburg, thành phố nằm ở châu thổ sông Neva và có điều kiện địa chất rất không thuận lợi cho các công trình ngầm, cũng tương tự như Hà Nội bên sông Hồng. Sự tương đồng này đã khiến cho kinh nghiệm xây dựng metro tại thành phố bên bờ Neva rất hữu ích cho Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.

Tại cuộc gặp, đoàn đại biểu Việt Nam được các doanh nghiệp giới thiệu những năng lực chuyên môn trong các khâu xây dựng và vận hành metro, từ khảo sát kỹ thuật, xây dựng hồ sơ thiết kế, thiết kế và lắp ráp hệ thống kỹ thuật ngầm đến các hệ thống thông tin hiện đại để vận hành metro.

Hệ thống tàu điện ngầm tại Saint Petersburg được đưa vào vận hành năm 1955. Hệ thống có tổng cộng 75 ga của 6 tuyến đường, tổng chiều dài hơn 130km và được công nhận là hệ thống tàu điện ngầm sâu nhất thế giới ở độ sâu 60-gần 90m, trong đó ga sâu nhất (ga Admiralteyskaya) tới 86 mét, đứng thứ ba toàn thế giới về độ sâu. Chính độ sâu đặt ga là đặc trưng nổi bật của tàu điện ngầm thành phố.

Sau khi nghe các doanh nghiệp giới thiệu, ông Trần Đức Thắng nhận thấy nhiều thế mạnh của thành phố về đường sắt đô thị, trong đó hệ thống metro Saint Petersburg mang tính biểu tượng với kỹ thuật cao, ứng dụng những công nghệ khoan hầm ngầm vượt trội, có độ chính xác, an toàn và mật độ tần suất chuyến rất cao.

Đồng thời, thành phố có mạng lưới xe điện mặt đất lâu đời và hiện đại, tích cực thử nghiệm và áp dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào đường sắt đô thị, điển hình là hệ thống lái tàu tự động bằng AI và quy trình tự động hóa bãi đỗ dự kiến hoàn thiện diện rộng, có năng lực nội địa hóa và sản xuất đầu kéo, toa xe.

Trên cơ sở đó, Bí thư Thành ủy Hà Nội định hướng các cơ quan hai bên khai thác các mảng trọng điểm mà thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh ưu tiên phát triển và Saint Petersburg có thế mạnh, đặc biệt là ở khía cạnh quản lý giao thông thông minh, thanh toán vé điện tử và thiết bị an toàn vận tải, vận hành hoặc xây dựng các tuyến xe điện mặt đất mở rộng nối vào khu đô thị mới, trường đại học; cung cấp giải pháp viễn thông, phần mềm điều khiển AI hoặc thiết bị phụ trợ nội thất toa xe.

Đại diện lãnh đạo các doanh nghiệp bạn đều bày tỏ mong muốn được hợp tác với các địa phương của Việt Nam và Thủ đô Hà Nội, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và công nghệ trong lĩnh vực quan trọng này.

Tại Saint Petersburg, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng và đoàn công tác đã cùng với Thống đốc thành phố Saint Petersburg Aleksander Beglov thực hiện lễ đặt hoa tại tượng đài Hồ Chí Minh tại quảng trường mang tên Người.

Lễ đặt hoa tại tượng đài Hồ Chí Minh. (Ảnh: Tâm Hằng/TTXVN)

Tham dự buổi lễ còn có đông đảo những người bạn Nga của Việt Nam, các em học sinh tại quận Vyborg. Những bông cẩm chướng đỏ thắm đã được dâng lên vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam, người đặt nền móng cho mối tình hữu nghị Việt-Nga, và suốt đời vun đắp cho tình hữu nghị hai nước.

Tượng đài Người luôn là địa điểm hướng tới của bà con kiều bào cũng như những người dân sở tại yêu Việt Nam và hết lòng tôn kính lãnh tụ của đất nước Việt Nam.

Trong khuôn khổ chuyến công tác, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng đã gặp và làm việc với lãnh đạo Hội người Việt Nam tại Saint Petersburg, bày tỏ vui mừng trước sự phát triển và hội nhập của bà con kiều bào, ghi nhận vai trò và đóng góp của hội trong thúc đẩy hoạt động hợp tác giữa thành phố Saint Petersburg và các địa phương của Việt Nam./.

Việt Nam-Nga: Đưa hợp tác giữa Hà Nội và Saint Petersburg đi vào thực chất Đoàn đại biểu HĐND thành phố Hà Nội và Hội đồng lập pháp Saint Petersburg đã ký Bản ghi nhớ hợp tác thúc đẩy kết nối thực chất trong quản lý đô thị, văn hóa, giáo dục, kinh tế số và giao lưu nhân dân.